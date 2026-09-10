Bật mí cách chọn mùi và cách dùng nước xả để quần áo thơm sang, thanh nhã chuẩn quiet luxury

Kể cả khi không dùng nước hoa, hương thơm thanh nhã lưu lại trên trang phục cũng có thể trở thành một phần của phong cách cá nhân. Với những người theo đuổi Quiet Luxury - phong cách đề cao vẻ đẹp tinh giản, tinh tế, hương thơm trên trang phục cũng được lựa chọn theo hướng nhẹ nhàng, tạo cảm giác hài hòa, có chiều sâu và dễ chịu cho người đối diện khi ở gần.

Trong số các nhóm hương thường tạo cảm giác này, hoa trắng kết hợp cùng các nốt gỗ là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Hương thơm thanh nhã là gì và vì sao hương thơm thanh nhã giúp quần áo thơm sang? Quiet Luxury không chỉ thể hiện qua quần áo, phụ kiện hay cách phối đồ mà còn có thể được cảm nhận qua những chi tiết ít phô trương hơn như mùi hương trên trang phục. Một mùi hương thanh nhã trên quần áo thường không gây cảm giác áp đảo mà tạo ấn tượng sạch sẽ, mềm mại và cân bằng. Kiểu hương thơm này có thể được cảm nhận khi người mặc chuyển động hoặc khi ở khoảng cách gần và không nhất thiết phải lan tỏa mạnh trong không gian.

Hương thơm thanh nhã vừa thể hiện sự sang trọng, kín đáo, vừa dễ đem lại thiện cảm cho người đối diện.

Thực tế, thơm nồng và thơm lâu là hai khái niệm khác nhau. Độ nồng của hương thơm phản ánh cường độ mùi hương tại một thời điểm. Trong khi đó, khả năng lưu hương trên vải còn phụ thuộc vào công thức, công nghệ lưu hương, chất liệu vải, liều lượng sử dụng và cách giặt, phơi, bảo quản quần áo sau khi giặt. Vì thế, hương thơm thanh nhã trên quần áo vẫn có thể thơm lâu nếu sản phẩm được thiết kế với công nghệ lưu hương phù hợp.

Về sắc thái, nhóm hoa trắng có phổ mùi đa dạng: linh lan trắng thường gợi cảm giác trong trẻo, tao nhã; lily trắng ngọt ngào; hoa cam tươi sáng; hoa nhài mềm mại, dịu dàng… Trong chế tác hương, hoa trắng thường được kết hợp với các nốt gỗ để bổ sung độ ấm và chiều sâu cho tổng thể mùi hương. Nguyên tắc kết hợp các nhóm hương này cũng được Unilever ứng dụng trong sản phẩm nước xả Comfort Pure để giúp tạo nên trải nghiệm ướp hương cho quần áo theo hướng sang trọng, thanh tao mà không cần xịt thêm nước hoa trực tiếp lên trang phục.

Comfort Pure Bộ sưu tập Hương hoa trắng Tinh tế: Hai phiên bản Tinh Khôi và Thanh Nhã Theo thông tin từ nhà sản xuất, 2 phiên bản Tinh Khôi và Thanh Nhã của Comfort Pure được nghiên cứu và phát triển phù hợp với nhu cầu tìm kiếm giải pháp nước xả mang hương thơm sang trọng, thanh nhã của người tiêu dùng.

Tinh Khôi và Thanh Nhã, mỗi phiên bản nước xả Comfort Pure Bộ Sưu tập Hoa Trắng mang một sắc thái thanh nhã khác nhau.

Comfort Pure Bộ sưu tập Hoa trắng Tinh Khôi khai thác hương linh lan trắng, quả mọng và gỗ tuyết tùng, mang đến lớp hương trong trẻo, dịu dàng và thanh thoát. Phiên bản này phù hợp với người thích phong cách tối giản, trẻ trung hoặc muốn một mùi hương dễ sử dụng hằng ngày.

Với Comfort Pure Thanh Nhã, sự kết hợp của hoa mẫu đơn trắng với nền gỗ đàn hương, tạo sắc thái mềm mại và ấm hơn. Phiên bản Thanh Nhã là lựa chọn phù hợp với phong cách nữ tính, thanh lịch, trang phục công sở hoặc những người thích nhóm hương có độ trầm dịu.

Rất khó để nói phiên bản Tinh Khôi hay Thanh Nhã thơm sang hơn vì cảm nhận và sở thích cá nhân của mỗi người là khác nhau. Nếu ưu tiên cảm giác sáng, nhẹ và tươi, Tinh Khôi có thể sẽ là phiên bản dành cho bạn. Nếu bạn thích kiểu hương thơm mang sắc thái ấm, mềm và có chiều sâu, Thanh Nhã là lựa chọn đáng cân nhắc.

Unilever cũng cho biết, nước xả Comfort Pure sử dụng công nghệ hạt lưu hương hiện đại. Theo kết quả đánh giá nội bộ, sản phẩm có thể lưu hương thơm thanh nhã sang trọng trên quần áo lên đến 100h (*). Theo dữ liệu mới nhất trên nền tảng Profound trong tháng 7/2026, hơn 90% các nội dung/đề cập được hệ thống phân loại liên quan đến khả năng lưu hương của Comfort Pure mang sắc thái tích cực.

Hạt lưu hương trong nước xả Comfort Pure len lỏi vào sâu bên trong từng sợi vải, nhờ ma sát trong mỗi chuyển động mà bung tỏa hương thơm thanh nhã.

Nhiều người dùng thắc mắc tại sao qần áo giặt xong không thơm và nhanh mất mùi dù đã dùng nước xả lưu hương tốt. Thực tế, ngay cả nước xả lưu hương tốt nhưng nếu không được sử dụng đúng cách vẫn có thể khiến mùi hương trên quần áo kém rõ hoặc mất nhanh. Bạn hãy thử kiểm tra lại thói quen giặt đồ của mình xem liệu có sử dụng đúng lượng nước xả theo khuyến nghị của nhà sản xuất chưa; đã cho nước xả đúng ngăn; có nhồi quá nhiều quần áo trong một mẻ giặt không; quần áo khi được cất đã hoàn toàn khô chưa… Bởi tất cả những yếu tố trên đều có thể ảnh hưởng đến độ lưu hương của nước xả trên quần áo.

Để hạn chế tình trạng hương thơm "chọi" nhau, bạn có thể sử dụng nước giặt có sắc thái hương tương đồng. OMO Matic Pure và Comfort Pure được phát triển trong cùng định hướng hương hoa trắng thanh nhã. OMO Matic Pure dành cho máy cửa trước có sắc thái Hoa Linh Lan và Vani Trắng, trong khi phiên bản dành cho máy cửa trên kết hợp Hoa Mẫu Đơn Trắng và Gỗ Đàn Hương. Sau bước giặt, nước xả Comfort Pure tiếp tục bổ sung các tầng hương hoa trắng và hương gỗ, tạo sự nhất quán hơn cho trải nghiệm mùi trên quần áo. Đừng quên kết hợp lựa chọn mùi phù hợp với thói quen giặt, phơi và bảo quản đúng cách để giúp duy trì trải

Sử dụng bộ đôi nước giặt, nước xả đồng điệu hương thơm OMO Matic Pure và Comfort Pure là một trong những bí quyết giúp quần áo thơm sang thanh nhã dài lâu.

Chọn nước xả thế nào nếu muốn quần áo có mùi thanh lịch, sang trọng?

‎ Thay vì chỉ chọn sản phẩm có mùi "thơm mạnh", bạn có thể cân nhắc ba yếu tố:

Thứ nhất, hãy chọn sắc thái hương phù hợp với phong cách cá nhân. Vibe tươi sáng, trong trẻo có thể ưu tiên hoa trắng và gỗ tuyết tùng. Với vibe ấm, mềm, hoa mẫu đơn và gỗ đàn hương là một tổ hợp mùi phù hợp.

Thứ hai, khả năng lưu hương. Đừng chỉ đánh giá độ nồng của sản phẩm vì hương mạnh ở thời điểm khi vừa mở nắp hoặc khi giặt xong không "bảo chứng" cho việc lưu hương lâu trên vải.

Thứ ba, sử dụng đúng cách. Dùng đúng liều lượng, đổ đúng ngăn nước xả, không nhồi quá nhiều quần áo và chỉ cất khi trang phục đã khô hoàn toàn đều là những yếu tố góp phần duy trì trải nghiệm hương thơm tốt hơn.

Cuối cùng, muốn quần áo có cảm giác "thơm sang", hãy chọn cho mình một loại nước xả có cấu trúc hương hài hòa, có chiều sâu, kết hợp công nghệ lưu hương và thói quen chăm sóc trang phục phù hợp. Hương thơm sang, thanh nhã sẽ góp phần cùng bạn "kiến tạo" nên những dấu ấn tinh tế, thanh lịch đúng với tinh thần sang trọng nhưng không phô trương của phong cách Quiet Luxury.

*Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ trên vải trong điều kiện phòng thí nghiệm khi bảo quản trong tủ. Kết quả thực tế có thể thay đổi.

Sản phẩm của Công ty TNHH Quốc Tế Unilever Việt Nam, Lô A2-3 KCN Tây Bắc Củ Chi, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.