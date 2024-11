Công an Đà Nẵng ngày 31/10 cho biết Công an quận Liên Chiểu, vừa phối hợp với các Công an các đơn vị, địa phương liên quan truy xét, bắt giữ và di lý đối tượng Lý Hạnh Nhân (31 tuổi), trú phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ nhiều bị hại trên cả nước, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự-kinh tế-ma tuý, Công an quận Liên Chiểu đã vào cuộc điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Lý Hạnh Nhân - Ảnh: CA Đà Nẵng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Liên Chiểu xác định từ tháng 07/2024 đến nay, Lý Hạnh Nhân đã tạo lập và quản trị tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Sữa Thịnh Quỳnh Hy” và tài khoản Zalo có tên “Sữa thế giới”, sau đó đăng tải các thông tin, hình ảnh quáng bá bán các sản phẩm sữa như Ensure, Enfamil, Colosbaby cùng mì tôm, xúc xích… với giá rẻ hơn rất nhiều so với thị trường để thu hút người mua. Sau khi khách hàng đặt mua sản phẩm và chuyển khoản, Nhân đã cắt hết mọi liên lạc nhằm chiếm đoạt tiền.

Ngày 30/10, Tổ công tác của Công an quận Liên Chiểu được phân công vào tỉnh Cà Mau phối hợp với Công an địa phương tiến hành bắt giữ và di lý Nhân về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, đối tượng Lý Hạnh Nhân thừa nhận do nợ nần, lại có sẵn kinh nghiệm trong buôn bán kinh doanh nên đã đưa ra thông tin gian dối để các bị hại tin tưởng và chuyển tiền. Đến thời điểm bị bắt giữ, Nhân đã chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Zalo mà đối tượng Nhân lừa đảo - Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cũng ra thông báo cho ai là bị hại hoặc người có liên quan đến hành vi lừa đảo của Lý Hạnh Nhân thì liên hệ đến Công an quận Liên Chiểu, địa chỉ 239 Hồ Tùng Mậu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng hoặc Thượng uý Nguyễn Thành Linh – Điều tra viên thụ lý vụ án, SĐT: 0789.417.777 để trình báo.