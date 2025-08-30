Rối loạn cương dương, hay còn được gọi là “bất lực”, là vấn đề sức khỏe mà hầu hết nam giới đều gặp phải vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rõ nguyên nhân của tình trạng này.

Thông thường, rối loạn cương dương thường được gắn liền với độ tuổi trung niên, nhất là từ 40 trở lên. Tuy nhiên, tờ The Sun thông tin, ngày càng nhiều nam giới ở độ tuổi 30 phải đối mặt với vấn đề này.

"Bất lực" là nỗi ám ảnh của nhiều nam giới (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh (NHS), có khoảng 4,3 triệu nam giới tại quốc gia này mắc rối loạn chức năng cương. Các chuyên gia tại UK Meds đã liệt kê 10 nguyên nhân ít ai ngờ tới có thể gây ra rối loạn cương dương ở cả nam giới trẻ tuổi và lớn tuổi. UK Meds là nhà cung cấp dịch vụ y tế trực tuyến tại Vương Quốc Anh, chuyên cung cấp các loại thuốc kê đơn và không kê đơn, cùng với các dịch vụ tư vấn y tế trực tuyến.

10 nguyên nhân có thể gây “bất lực”

1. Chọn xe đạp có yên cứng

Đạp xe rất tốt cho tim mạch và giúp giảm nguy cơ mắc các tình trạng gây bất lực như huyết áp cao, tiểu đường. Tuy nhiên, việc ngồi trên yên xe cứng hoặc hẹp trong thời gian dài có thể chèn ép các dây thần kinh và mạch máu ở vùng nhạy cảm. Điều này có thể gây khó khăn trong việc đạt được cương cứng. Các chuyên gia khuyến nghị, mọi người nên sử dụng yên xe đạp có đệm êm và thoải mái. Đồng thời, khi đạp xe nên thay đổi tư thế ngồi thường xuyên.

2. Lạm dụng rượu bia

Lạm dụng rượu bia có thể dẫn tới "bất lực" (Ảnh minh họa).

Rượu bia và các chất kích thích đã được chứng minh là có tác động tiêu cực đến khả năng cương dương. Các chất này ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn và thần kinh, làm gián đoạn quá trình này và tăng nguy cơ "bất lực" khi sử dụng quá mức.

3. Tác dụng phụ của một số loại thuốc

Một số loại thuốc như thuốc chống trầm cảm, thuốc kháng histamine hay thuốc huyết áp có thể làm tăng nguy cơ “bất lực”.

4. Chứng ngưng thở khi ngủ

Ngủ ngáy và gián đoạn thở trong khi ngủ có thể làm giảm lượng oxy cung cấp cho cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến khả năng cương cứng khi thức dậy. Điều trị chứng ngưng thở khi ngủ có thể cải thiện "chuyện chăn gối".

5. Mất cân bằng hormone

"Bất lực" cũng có thể là dấu hiệu của sự mất cân bằng hormone trong cơ thể, đặc biệt là khi mức testosterone quá thấp. Việc kiểm tra mức độ hormone và điều trị thích hợp có thể giải quyết vấn đề này.

6. Bệnh Peyronie

Bệnh Peyronie là sự hình thành mô sẹo trong dương vật, có thể gây cong và làm khó khăn trong việc duy trì cương cứng. Bệnh này thường gặp ở nam giới trên 40 tuổi và có thể do chấn thương “vùng kín”.

7. Chấn thương “vùng kín”

Chấn thương hoặc va đập tại “vùng kín” cũng có thể là nguyên nhân gây “bất lực”. Bất kỳ tổn thương nào tại khu vực này cũng cần được điều trị kịp thời.

8. Suy thận

"Bất lực" có thể là một dấu hiệu của suy thận (Ảnh minh họa).

Suy thận có thể dẫn đến các vấn đề về hormone và tuần hoàn máu, gây rối loạn cương dương. Quản lý bệnh thận đúng cách và tham khảo ý kiến bác sĩ có thể giúp giảm thiểu các vấn đề này.

9. Rối loạn sàn chậu

Cơ sàn chậu yếu hoặc các vấn đề liên quan đến khu vực này có thể làm giảm lưu lượng máu và tín hiệu thần kinh đến vùng nhạy cảm, từ đó dẫn tới "bất lực". Các bài tập cơ sàn chậu có thể giúp cải thiện tình trạng này.

10. Các yếu tố tâm lý

Căng thẳng và lo âu về khả năng phòng the là nguyên nhân phổ biến gây ra rối loạn cương dương. Các vấn đề trong "chuyện ấy" cũng có thể làm tăng lo âu và làm tình trạng này thêm nghiêm trọng. Các chuyên gia khuyến nghị, trò chuyện và chia sẻ với "nửa kia" có thể giúp giảm bớt lo âu. Tuy nhiên, nếu gặp phải tình trạng "bất lực", điều quan trọng là không nên ngần ngại tìm sự giúp đỡ từ các chuyên gia y tế để tìm hiểu nguyên nhân và điều trị kịp thời.