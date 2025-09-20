Vào ngày 19/9, NHK đưa tin chủ tịch công ty giải trí đã bị Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo bắt giữ vì liên tục có hành vi dâm ô với 1 nữ idol vị thành niên. Nghi phạm bị bắt là Hiroshi Torimaru (39 tuổi), nguyên quán thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama, là người đứng đầu công ty quản lý tài năng mang tên GO Little by Little.

Theo cảnh sát, nạn nhân chỉ mới 15 tuổi khi lần đầu bị Hiroshi Torimaru dâm ô. Lợi dụng danh nghĩa chủ tịch công ty, Hiroshi Torimaru đã gọi nạn nhân đến 1 căn phòng thuê để "nói chuyện". Nữ idol tiếp tục bị Hiroshi Torimaru xâm hại tình dục thêm 12 lần nữa tại các khách sạn ở Tokyo, kéo dài từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2022. Lúc đó, cô mới 16-17 tuổi.

Hiroshi Torimaru bị tố cáo có hành vi xâm hại nữ idol vị thành niên 13 lần

Vào tháng 3/2025, nạn nhân quyết định báo cảnh sát. Cô nói về lý do giữ im lặng vụ việc trong nhiều năm: "Tôi yêu công việc thần tượng và muốn tiếp tục làm việc. Nhưng tôi ghét bị đối xử như vậy. Nó khiến tôi kiệt quệ về mặt cảm xúc".

Trong quá trình thẩm vấn, Hiroshi Torimaru thừa nhận đã quan hệ tình dục với nạn nhân nhưng phủ nhận đó là hành vi ép buộc, xâm hại. "Tôi coi đó là 1 mối quan hệ nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ lợi dụng chức vụ của mình" - chủ tịch công ty giải trí khai nhận trước cảnh sát.

Chủ tịch công ty giải trí bị bắt khẩn cấp

GO Little by Little sau đó đã đưa ra thông báo chính thức: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì vụ việc đã gây ra nhiều lo lắng và hoang mang. Sau khi trao đổi với nhiều bên liên quan, chúng tôi nhận thấy hành vi xâm hại trẻ vị thành niên đã xảy ra. Việc cô gái trẻ bị tổn thương là điều không thể phủ nhận. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi cô ấy và gia đình. Chúng tôi rất coi trọng vấn đề này, và sẽ tăng cường cả hệ thống quản lý và chính sách tuân thủ trong tương lai".

Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ việc. Vụ việc này đã làm thổi bùng lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng Nhật Bản. Netizen bày tỏ sự phẫn nộ, yêu cầu bản án nghiêm khắc dành cho tên chủ tịch đội lốt yêu râu xanh này.