Bắt khẩn cấp nam ca sĩ vì liên quan đến ma túy

Sáng 5/2, tờ Koreaboo đưa tin, nam ca sĩ nổi tiếng Nhật Bản Micro (giọng ca chính của nhóm nhạc Def Tech) vừa bị bắt giữ khẩn cấp vì vi phạm Đạo luật phòng chống ma túy.

Theo nguồn tin, Phòng kiểm soát ma túy thuộc Bộ phúc lợi và y tế khu vự Kanto-Shinetsu đã bắt giữ Micro với cáo buộc tàng trữ cần sa khô. Số cần sa này được tìm thấy sau 1 cuộc khám xét khẩn cấp tại nơi ở của nam nghệ sĩ. Ngay sau đó, anh đã bị truy tố với cáo buộc vi phạm Đạo luật phòng chống ma túy vào hôm 4/2.

Nhật Bản vốn nổi tiếng là quốc gia có các chế tài xử phạt cực kỳ nghiêm khắc đối với hành động vi phạm pháp luật liên quan tới cần sa. Trong đó, tội tàng trữ cần sa có thể bị xử phạt lên tới 5 năm tù giam. Nói cách khác, nam ca sĩ Micro đang phải đối mặt với nguy cơ lĩnh án tối đa 5 năm tù nếu thực sự bị kết tội tàng trữ ma túy trái phép.

Micro bị bắt khẩn cấp, đối diện với nguy cơ phải ngồi tù. Ảnh: Koreaboo

Vụ việc của Micro xảy ra ngay trong bối cảnh nhóm Def Tech đang tích cực tập luyện cho concert kỷ niệm 20 năm hoạt động dự kiến được diễn ra vào ngày 8/2 tới đây. Trong diễn biến mới nhất, công ty quản lý của nhóm đã đăng thông báo trên trang web chính thức nhằm thông báo hủy bỏ buổi diễn nói trên.

Thông báo đầy đủ từ phía công ty chủ quản của Micro có nội dung như sau:

Có thông tin cho hay nghệ sĩ của chúng tôi - Micro (Def Tech), đã bị bắt giữ. Chúng tôi chân thành xin lỗi người hâm mộ vì đã gây ra lo lắng. Chúng tôi vô cùng thất vọng vì vụ việc xảy ra ngay khi Def Tech đang tích cực chuẩn bị cho buổi hòa nhạc kỷ niệm 20 năm hoạt động. Hiện tại chúng tôi không thể liên lạc được với cá nhân có liên quan trong vụ việc và đang trong quá trình xác nhận mọi thông tin. Buổi hòa nhạc mang tên Def Tech 20th Anniv. Grand Final at Nippon Budokan dự kiến diễn ra vào Chủ Nhật ngày 8/2 tới đây đã chính thức bị hủy bỏ. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến những khán giả đã mua vé. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin liên quan đến thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian sắp tới. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã gây ra sự bất tiện cho mọi người.

Công ty chủ quản vừa chính thức lên tiếng sau khi Micro bị bắt. Ảnh: Koreaboo

Micro có tên thật là Yuki Nishimiya, sinh năm 1980, chính thức ra mắt khi vừa tròn 23 tuổi và nhanh chóng gặt hái hàng loạt thành công "vô tiền khoáng hậu". Anh thành lập nhóm nhạc Def Tech cùng với nam ca sĩ Shen hồi năm 2003 và phát hành album đầu tay sau đó 2 năm. Album đầu tay của họ gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng, trở thành album bán chạy thứ 3 trong năm 2005 tại Nhật Bản. Họ hoạt động tích cực cho đến năm 2007 thì bất ngờ tan rã do những khác biệt trong định hướng âm nhạc.

Def Tech tái hợp vào năm 2010, tích cực hoạt động tới nay và khẳng định tên tuổi bằng hàng loạt sản phẩm âm nhạc ăn khách.