Sáng 21/10, showbiz Đài Loan rúng động khi cảnh sát tiến hành đột kích nhiều địa điểm khác nhau, bắt giữ và dẫn giải ít nhất 10 người về đồn thẩm vấn. Trong đó, có 3 nam nghệ sĩ hàng đầu là Trần Bách Lâm, Tu Kiệt Giai - chồng của mỹ nhân phim kinh điển giờ vàng Trung Quốc Giả Tịnh Văn và nam ca sĩ Thư Vĩ (thành viên nhóm nhạc Energy). Trần Bách Lâm, Tu Kiệt Giai và Thư Vĩ bị cáo buộc trốn nghĩa vụ quân sự, tiếp tay cho nhiều nam nghệ sĩ khác trong showbiz Đài Loan (Trung Quốc) thực hiện hành vi vi phạm pháp luật này.

Cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) công bố video bắt giữ các nghệ sĩ nổi tiếng

Trong 1 buổi sáng, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã bắt giữ cùng lúc 3 sao nam là Tu Kiệt Giai, Trần Bách Lâm và Thư Vĩ

Theo điều tra của cảnh sát, Trần Bách Lâm đã dùng tiền và mối quan hệ để né tránh việc nhập ngũ từ năm 2011, với lý do mắc bệnh hen suyễn. Theo phóng viên hiện trường của tờ Liberty Times, khi cảnh sát ập đến nơi ở vào sáng nay, Trần Bách Lâm tỏ ra rất bình thản, ung dung mở cửa cho lực lượng chức năng tra còng số 8 vào tay mình. Khi đó, trong nhà của "trai hư Cbiz" còn có 1 cô gái trẻ. Sau khi xác định danh tính, cảnh sát cho biết người phụ nữ không liên quan đến vụ án và chỉ đưa duy nhất Trần Bách Lâm về đồn. Trong khi nam ca sĩ Thư Vĩ bị phát hiện làm giả hồ sơ bệnh án mắc bệnh tan máu bẩm sinh để trốn nghĩa vụ quân sự.

Trần Bách Lâm bị cảnh sát còng tay đưa về đồn. Anh cúi gằm mặt khi bị áp giải

Nam ca sĩ Thư Vĩ bị phát hiện làm giả hồ sơ bệnh án mắc bệnh tan máu bẩm sinh để trốn đi nghĩa vụ quân sự

Với trường hợp của Tu Kiệt Giai, cảnh sát vẫn chưa thông báo chi tiết nguyên nhân anh bị bắt giữ khẩn. Song, 1 số kênh truyền thông cho biết Tu Kiệt Giai bị bắt không phải vì trốn nghĩa vụ quân sự mà là tiếp tay, bao che cho đồng nghiệp trốn nghĩa vụ quân sự. Anh đã nhập ngũ với tư cách quân nhân dự bị vào năm 2016, ở tuổi 33. Sau đó, Tu Kiệt Giai được xuất ngũ sớm theo đúng quy định của quân đội do vợ Giả Tịnh Văn mang thai và có con dưới 12 tuổi. Trước vụ việc chồng trẻ kém 9 tuổi bất ngờ vướng vòng lao lý, người đẹp Ỷ Thiên Đồ Long Ký giữ im lặng, chưa lên tiếng phản hồi.

Chưa rõ Tu Kiệt Giai bị bắt với cáo buộc gì, nhưng có nhiều cảnh sát và công tố viên dẫn giải anh về đồn

Mỹ nhân phim giờ vàng Giả Tịnh Văn vẫn chưa có bất kỳ động thái nào về việc chồng trẻ vướng vòng lao lý

Từ tháng 3 năm nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã mở chiến dịch điều tra, xử lý trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự trong showbiz. Nam diễn viên Vương Đại Lục là ngôi sao danh tiếng đầu tiên bị bắt giữ. Qua điều tra, cảnh sát phát hiện mỹ nam Thơ Ngây đã chi hàng chục triệu Đài tệ (tương đương hàng tỷ đồng) làm giả giấy tờ chẩn đoán bệnh tim để trốn nghĩa vụ quân sự trong hơn 10 năm qua. Nam diễn viên không bị truy tố, nhưng phải đi quân sự bù. Đáng chú ý, thông qua vụ việc nói trên, cơ quan chức năng còn bóc ra hành vi phạm tội khác của nam diễn viên. Anh bị cáo buộc cố ý giết người, thông đồng với băng đảng gây ảnh hưởng đến cuộc sống người khác, thu thập thông tin công dân trái phép.

Đến ngày 14/5, cảnh sát gây chao đảo showbiz xứ Đài khi thông báo họ đã bắt giữ thêm 11 người nổi tiếng là ca sĩ - diễn viên bị tình nghi trốn nghĩa vụ quân sự. Trong đó, 3 người đã bị đưa vào trại tam giam là Huang Poshih, Daniel Chen và Li Quan (thành viên của nhóm nhạc Choc7). Những ngôi sao khác bị thẩm vấn gồm Nine Chen (Trần Linh Cửu), William Liao (Trần Tín Duy), Xiaohu Wu (Tiểu Hổ), Teddy (Trần Hướng Hi), Daikon (Đại Căn)... Tính đến tháng 6 năm nay, đã có 24 người nổi tiếng bị truy tố với tội danh vi phạm Quy định về phòng ngừa cản trợ nghĩa vụ quân sự và Bộ luật hình sự có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ, yêu cầu công chức ghi sai thông tin và lập hồ sơ gian dối để trốn nghĩa vụ quân sự.

Vương Đại Lục là nam diễn viên đầu tiên bị cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) bắt giữ trong chiến dịch truy quét, xử lý nghệ sĩ trốn nghĩa vụ quân sự

Theo điều tra của cảnh sát, từ năm 2016, 1 đường dây tổ chức cho nghệ sĩ nam trốn nghĩa vụ quân sự đã hình thành trong showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Kẻ cầm đầu đường dây thu phí từ 50.000 đến 500.000 TWD (tương đương từ 45 triệu đồng đến 450 triệu đồng) để giúp các sao nam đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự gian lận trong việc kiểm tra sức khỏe. Phương thức gian lận gồm hướng dẫn “nhịn thở” để làm thay đổi chỉ số huyết áp khi đo, thuê người đóng giả đương sự đi khám bệnh để lừa bệnh viện cấp giấy chứng nhận mắt các bệnh lý về tim mạch, huyết áp hay chấn thương nghiêm trọng.

Văn phòng Công tố Quận Tân Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) nhấn mạnh rằng đây là vụ án trốn nghĩa vụ quân sự có tổ chức, được lên kế hoạch chi tiết và có chủ đích ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Hành vi này đi ngược với nghĩa vụ công dân và công bằng xã hội. Do đó, họ đã quyết định khởi tố tất cả người nổi tiếng có hành vi sai phạm. Động thái quyết liệt của cơ quan chức năng đang gây rúng động dư luận Đài Loan (Trung Quốc). Chưa bao giờ, showbiz xứ Đài lại chứng kiến nhiều nghệ sĩ bị phanh phui hành vi vi phạm pháp luật và vướng vòng lao lý như hiện tại.

Theo quy định, nam giới Đài Loan (Trung Quốc) từ 18 tới 40 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Truyền thông cho biết Đài Loan (Trung Quốc) xử lý rất nghiêm đối với các trường hợp trốn nghĩa vụ quân sự. Theo luật, người có hành vi gian dối, không thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định sẽ bị phạt tiền, phạt tù đối đa dưới 5 năm, đồng thời hạn chế quyền xã hội đối với công việc và học tập của công dân.