Bắt giữ nghi phạm sát hại sư thầy và nữ phật tử ở chùa Quảng Ân

Tối 26/3, nguồn tin của phóng viên cho hay, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ được nghi phạm sát hại sư thầy và nữ phật tử ở chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vào ngày 23/3.

Nguồn tin của phóng viên cho hay, nghi phạm là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, ngụ huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Bước đầu đối tượng khai nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm là người sát hại sư thầy và nữ phật tử ở chùa.

Danh tính 2 nạn nhân tử vong là Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 59 tuổi), cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, người làm công quả tại chùa). Riêng mẹ cô Yến là bà Nguyễn Thị Phượng (là người nấu ăn tại chùa) đang cấp cứu điều trị.

Theo đó, chiều 23/3, một số người dân đi tới chùa Quảng Ân, khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc nằm bất động. Lại gần kiểm tra người dân phát hiện người này đã tử vong.

Sau đó mọi người phát hiện cô Yến là người đi làm công quả tại chùa cũng tử vong. Bên cạnh đó, người dân còn phát hiện mẹ của cô Yến là bà Phượng (là người nấu ăn tại chùa) bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Người dân vội đưa bà Phượng đi cấp cứu ở bệnh viện và báo công an.

Ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành điều tra vụ án mạng này. Qua điều tra, công an xác định 3 nạn nhân đều bị đánh vào vùng đầu bằng vật tày và vào sáng sớm 23/3.

Khám nghiệm hiện trường, thủ phạm đã giật cửa căn phòng và dùng hung khí tấn công Thượng tọa Thích Nguyên Lộc khi đang nằm trên võng. Tiếp đó, hung thủ quay sang tấn công bà Phượng và cô Yến khi đang ở trong căn phòng này. Sau khi tấn công, hung thủ thấy 3 nạn nhân nằm bất động nên rời đi.

Công an xác định 2 xe máy cùng ĐTDĐ, một số tài sản vẫn còn nguyên. Hiện trường không có dấu hiệu bị lục lọi. Qua truy xét, công an đã bắt giữ nghi phạm gây án là Tâm.