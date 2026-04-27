Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) - Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra Quyết định khởi tố bị can số 573, bắt tạm giam đối với Lê Minh Hận về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" quy định tại khoản 1 Điều 142 Bộ luật Hình sự. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đưa đối tượng Lê Minh Hận đi xác định địa điểm thực hiện hành vi

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 00h40 phút ngày 23/3, cháu L.A.T (sinh năm 2012, trú xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa) đang ngủ ở nhà một mình thì cảm thấy đau rát ở bộ phận sinh dục nên tỉnh giấc. Khi mở mắt thấy có một người đàn ông đang ở trong phòng nên la lên thì bị người đàn ông dùng tay tát và dùng gối, chăn đè lên mặt khống chế cháu T rồi thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái với ý muốn cháu T.

Sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm cháu T thì đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường, cháu T không xác định được đối tượng là ai do trời tối và cháu T ở nhà một mình nên hoảng loạn, lo sợ. Sau đó người nhà đã đưa cháu T đến trình báo tại Công an xã Vạn Hưng.

Phòng Cảnh sát hình sự ngay sau đó đã phối hợp Công an xã Vạn Hưng triển khai lực lượng thu thập thông tin, tài liệu, dấu vết hiện trường, truy tìm đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Các công cụ, trang phục thu được

Bình xịt hơi cay và các công cụ công an thu giữ trong quá trình khám xét

Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án để truy xét đối tượng. Quá trình điều tra, truy xét, xác định đối tượng Lê Minh Hận, sinh năm 1988, trú: thôn Đại Phú, xã Phú Hòa 2, tỉnh Đắk Lắk là đối tượng nghi vấn.

Ngày 12/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với Lê Minh Hận; với những chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, Hận đã khai nhận hành vi hiếp dâm cháu T vào ngày 23/3/2026.

Qua điều tra mở rộng, đối tượng Hận còn khai nhận đã thực hiện các vụ trộm cắp tài sản các hộ dân ở các khu vực ít dân cư vào ban đêm tại địa bàn xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa. Cùng ngàym, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở của Lê Minh Hận và thu giữ nhiều tang vật như công cụ, trang phục, bình xịt hơi cay...

