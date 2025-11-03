Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao và Công an phường Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) bắt giữ đối tượng Phan Thị Thu Hiền (sinh năm 1957), quê ở xã Phú Lộc, thành phố Huế; trú tại phường Thanh Khê sau hơn 12 năm lẩn trốn quyết định truy nã của cơ quan Công an.

Phan Thị Thu Hiền khi bị bắt. Ảnh: CA Đà Nẵng

Được biết, vào cuối năm 2012, Hiền đã trộm cắp 100 triệu đồng của hành khách trên xe ô tô (không rõ biển kiểm soát) đi từ Ngã ba Huế (Đà Nẵng) đến đoạn đường thuộc xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ). Sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành (cũ) tiến hành làm việc và cho tại ngoại, lợi dụng cơ hội này, Hiền đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chân dung Phan Thị Thu Hiền. Ảnh: CA Đà Nẵng

Ngày 8/4/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành ra quyết định truy nã toàn quốc, loại “nguy hiểm” đối với Hiền. Sau thời gian áp dụng các biện pháp xác minh, truy xét, đến 17 giờ ngày 31/10/2025, cơ quan Công an đã bắt được Phan Thị Thu Hiền khi đối tượng đang ở tại căn nhà thuê trên đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê khi đối tượng đang trong “vỏ bọc” là chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ gỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.