Ngày 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Đại (SN 1990, trú tại xã Giao Phúc, tỉnh Ninh Bình) về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

Khoảng 15h15 ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của Công an phường Thanh Miếu về việc tại khu vực cửa hàng xăng dầu số 58 ven đường Nguyễn Tất Thành thuộc Khu 10 (Thanh Miếu), ông L.Q.M. (SN 1963, trú tại khu 5, Thanh Miếu) bị ô tô tải đâm chèn qua người, tử vong tại chỗ.

Đoàn Văn Đại tại cơ quan công an.

Sau khi gây án, tài xế ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì phối hợp với Công an phường Thanh Miếu và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ, truy bắt đối tượng gây án.

Kết quả điều tra làm rõ, đối tượng lái xe ô tô tải đâm ông M. tử vong là Đoàn Văn Đại.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi gây án, Đại tiếp tục lái xe bỏ chạy theo đường Nguyễn Tất Thành rồi lên cao tốc Nội Bài - Lào Cai để về Hà Nội. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện Đại, đồng thời vận động, thuyết phục, đến khoảng 16h15 cùng ngày, Đại đã đến công an phường Phúc Yên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu Đại khai nhận, do mâu thuẫn giữa gia đình Đại và gia đình chị Lê Thị Thu H. (SN 1989, trú tại phường Thanh Miếu, là vợ cũ của Đại, con gái ông M.) nên khoảng 14h10 ngày 5/11, Đại lái ô tô BKS: 20L-8641 đâm chèn qua người ông M. làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ việc.