Bắt gặp thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 ở "lò đào tạo Hoa hậu TOP 1 Việt Nam"

Không ngẫu nhiên mà Đại học Ngoại Thương được mệnh danh là "Harvard Việt Nam" hay "lò đào tạo Hoa hậu lớn nhất Việt Nam". Bên cạnh chất lượng đào tạo hàng đầu, trường còn quy tụ những sinh viên xuất sắc, luôn dẫn đầu trong các kỳ thi tuyển sinh đại học. Hàng năm, nhiều thủ khoa toàn quốc và thủ khoa của trường lựa chọn Ngoại Thương, tiếp tục hành trình học tập và phát triển bản thân.

Sáng ngày 17/9, trường ĐH Ngoại thương long trọng tổ chức Lễ Chào mừng năm học mới 2025 - 2026 cho sinh viên, cao học viên, nghiên cứu sinh và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 3.000 tân sinh viên Khóa 64, tân sinh viên các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài, sinh viên vừa làm vừa học, sinh viên quốc tế, học viên đang học tập tại Trụ sở chính Hà Nội.

PGS. TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương phát biểu tại buổi lễ.

Nghi lễ trao cờ truyền thống giữa đại diện Thủ khoa tốt nghiệp, sinh viên tiêu biểu toàn khoá K60 tới Thủ khoa đầu vào Khoá 64.

Không khí buổi lễ càng trở nên trang trọng và rộn rã khi nhà trường trao giấy khen và huy chương cho các tân thủ khoa toàn quốc và thủ khoa toàn trường trong kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, cũng như các sinh viên tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động ngoại khóa của năm học 2024 - 2025. Trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2025, Ngoại Thương là "điểm đến" được nhiều thí sinh có kết quả học tập xuất sắc lựa chọn đăng ký ở nguyện vọng 1.

Trong số những tân sinh viên tài năng của Ngoại thương năm nay, nữ sinh Ngô Thị Hiền Mai - thủ khoa khối A00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với 30 điểm tròn trĩnh nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Được biết, nữ sinh theo học chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại của FTU.

Hiền Mai xuất hiện tại buổi lễ với vẻ ngoài xinh xắn, tự tin và rạng rỡ. Nhan sắc trong trẻo của thủ khoa xinh nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chiếm trọn spotlight, thu hút nhiều ánh nhìn.

Vẻ ngoài trong trẻo của nữ sinh khiến mọi ánh nhìn đều tập trung, trở thành điểm nhấn trong không khí trang trọng của lễ chào mừng năm học mới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, Hiền Mai mang đến thông điệp: "Đừng nên so sánh bản thân mình với bất kỳ ai khác. Hãy vững tâm, vững tin, vững bước, bởi mỗi cá nhân đều là phiên bản độc nhất của bản thân, đều xứng đáng với một vương miện độc bản".

Cho những ai đã quên, sau kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Hiền Mai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ thành tích học tập xuất sắc cùng gương mặt xinh đẹp, rạng rỡ. Không chỉ học giỏi, Hiền Mai còn đúng chuẩn một Gen Z hiện đại, năng động với sự tự tin, dám thử thách bản thân và sống theo cách của riêng mình, luôn cân bằng giữa học tập nghiêm túc và những phút giây vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa tài năng, nhan sắc và cá tính này đã khiến nữ sinh trở thành hình mẫu vừa đáng học hỏi vừa truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cùng trang lứa.

Ngoài Hiền Mai, năm nay trường Đại học Ngoại thương cũng vinh danh 9 thủ khoa khác tại buổi lễ khai giảng:

- Tân sinh viên Nguyễn Diệu Linh - Thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 - Tổ hợp môn A00 - Tổng điểm xét tuyển 30/30.

- Tân sinh viên Đặng Tùng Sơn - Thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2025 - Tổng điểm xét tuyển 30/30; Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT: 30/30 (bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) - Giải Nhất kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh - IELTS: 8.5.

- Tân sinh viên Nguyễn Xuân Đức - Thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả học tập THPT năm 2025 - Tổng điểm xét tuyển 30/30; Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT: 30/30 (bao gồm điểm ưu tiên xét tuyển) - Giải Ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Toán.

- Tân sinh viên Nguyễn Ngọc Anh - Thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả đánh giá năng lực năm 2025 - Tổng điểm xét tuyển 30/30; SAT: 1.590; IELTS: 8.0.

10 thủ khoa đầu vào của FTU.

- Tân sinh viên Võ Minh Hòa - Thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2025 - Tổng điểm xét tuyển 29.5/30; Đồng thủ khoa toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT tổ hợp A01: Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT: 29/30; IELTS: 8.0.

Tân sinh viên Huỳnh Thụy Du - Thủ khoa toàn trường phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế năm 2025 - Tổng điểm xét tuyển 29.5/30; IELTS: 8.0.

- Tân sinh viên Nguyễn Trung Thành - Thủ khoa toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ hợp môn A01 - Tổng điểm xét tuyển 29/30.

- Tân sinh viên Huỳnh Huy Cường - Thủ khoa toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ hợp môn D07 - Tổng điểm xét tuyển 28.5/30; Top 3 toàn quốc của tổ hợp D07.

- Tân sinh viên Nguyễn Vân Khanh - Thủ khoa toàn trường kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tổ hợp môn D (Toán, Văn, Ngoại ngữ) - Tổng điểm xét tuyển 28.25/30; Đồng thời là thí sinh có điểm cao nhất toàn quốc của tổ hợp D04.