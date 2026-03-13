Bắt gặp nam thần Học viện Cảnh sát, làm 1 hành động gây chú ý giữa ngã tư

Ngày 13/3, dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 lần lượt đổ bộ Hà Nội để chuẩn bị cho concert sắp diễn ra. Không chỉ khu vực sân khấu hay địa điểm tổng duyệt mới nhộn nhịp, mà ngay trên phố, nhiều fan cũng bất ngờ bắt gặp các Anh Trai xuất hiện cực đời thường.

Mới đây, một khoảnh khắc của Lohan nhanh chóng thu hút sự chú ý khi nam ca sĩ được bắt gặp xuất hiện tại một ngã tư ở Hà Nội. Nam ca sĩ diện một "cây đồ" thời thượng vớiáo hoodie kết hợp jacket thể thao, quần dáng rộng và phụ kiện street style. Tổng thể outfit vừa cá tính vừa năng động khiến visual của nam ca sĩ nổi bần bật.

Nhiều fan đã tụ lại để giao lưu và xin chụp ảnh cùng nam ca sĩ. Không khí tại khu vực này vì thế cũng trở nên rộn ràng hơn hẳn. Trước sự hào hứng của người hâm mộ, nam ca sĩ tỏ ra cực kỳ thoải mái và thân thiện. Fan đề nghị tạo dáng thế nào, Lohan gần như chiều theo hết. Từ việc đứng pose hình giữa ngã tư cho đến tạo dáng cùng những tấm biển quảng cáo xung quanh, nam ca sĩ đều vui vẻ thực hiện.

Không dừng lại ở việc chụp ảnh chung, Lohan còn chủ động cầm điện thoại quay lại khoảnh khắc của fan. Nam ca sĩ yêu cầu mọi người đứng vào vị trí rồi tạo dáng để anh ghi lại hình ảnh, khiến nhóm người hâm mộ càng thêm phấn khích. Khoảnh khắc tương tác cực gần gũi này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận nhiều bình luận thích thú.

Lohan tên thật là Dương Thành Đạt sinh năm 1994, quê Ninh Bình. Trước khi được biết đến như một ca sĩ trẻ của Vpop, Lohan từng tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân và có hai năm công tác trong ngành. Với Lohan, đó là quãng thời gian đáng tự hào, bởi để thi đỗ và hoàn thành chương trình đào tạo tại trường không hề dễ dàng.

Nam ca sĩ từng chia sẻ, nghề công an là công việc thiêng liêng, và quyết định rẽ sang nghệ thuật là bước ngoặt khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều, từ việc thuyết phục gia đình đến hành trình tự hỏi bản thân mình thực sự muốn gì.

Ít ai biết, trước khi có chút thành tựu như hiện tại, anh từng hai lần thất bại khi thử giọng tại một công ty giải trí lớn vào các năm 2016 và 2017. Nam ca sĩ chuyển hướng đăng tải các bản cover lên mạng xã hội, lắng nghe góp ý của khán giả để cải thiện kỹ năng thanh nhạc. Sau ba năm bền bỉ, anh có cơ hội ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc For7, bước đệm đầu tiên để khẳng định mình là ca sĩ thực thụ.

Tên tuổi Lohan được biết đến rộng rãi hơn khi anh lọt Top 15 Vietnam Idol 2023. Đến năm 2025, anh tiếp tục xuất hiện trong dàn 30 nghệ sĩ của Anh Trai Say Hi. Dù không đi đến chặng cuối, Lohan vẫn để lại dấu ấn nhờ khả năng sáng tác, tư duy xây dựng concept và ngoại hình chuẩn mỹ nam.

Lohan tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng thật sự nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong Anh Trai Say Hi mùa 2