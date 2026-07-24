Bắt gặp chồng thân mật cùng phụ nữ lạ giữa siêu thị, người vợ lao vào giằng co nhưng hành động của con gái mới khiến nhiều người nghẹn lòng

Một cuộc gặp tình cờ giữa siêu thị đã nhanh chóng biến thành màn cãi vã căng thẳng giữa một cặp vợ chồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người day dứt nhất không phải cuộc xô xát của người lớn, mà là hình ảnh cô bé 5 tuổi liên tục bám lấy cha mẹ như muốn ngăn mọi chuyện đi quá xa.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào ngày 7/7 tại một chi nhánh siêu thị Hema Fresh ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Hôm đó, người vợ đưa con gái 5 tuổi cùng em gái đến mua sắm thì bất ngờ phát hiện chồng đang đi cùng một phụ nữ trẻ. Hai người vừa khoác tay vừa trò chuyện khá thân mật khiến cô nghi ngờ chồng có mối quan hệ ngoài luồng.

Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình ngay giữa siêu thị

Không giữ được bình tĩnh, người vợ lập tức tiến đến chất vấn và túm tóc người phụ nữ đi cùng chồng. Cuộc khẩu chiến nhanh chóng biến thành màn giằng co ngay giữa khu mua sắm, thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng xung quanh.

Đoạn video do người chứng kiến ghi lại cho thấy, trong lúc người vợ liên tục lớn tiếng chất vấn, người chồng lại đứng chắn phía trước người phụ nữ trẻ, dường như muốn ngăn vợ tiếp cận cô này. Hành động ấy càng khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn.

Trong khi người lớn mải mê tranh cãi, cô con gái nhỏ lại trở thành tâm điểm khiến nhiều người không khỏi xót xa. Bé liên tục ôm lấy cả cha lẫn mẹ, cố gắng kéo hai người ra và ngăn cuộc cãi vã tiếp diễn. Hình ảnh đứa trẻ đứng giữa mâu thuẫn của người lớn khiến không ít người xem nghẹn lòng.

Sự việc chưa dừng lại ở đó. Khi người phụ nữ trẻ tìm cách rời khỏi hiện trường, em gái của người vợ đã giữ cô lại, dẫn đến một màn giằng co khác. Trước tình hình ngày càng hỗn loạn, nhân viên siêu thị phải nhanh chóng có mặt để can thiệp và ổn định trật tự.

Sau khi đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự cảm thông với người vợ khi phải tận mắt chứng kiến chồng thân mật với người phụ nữ khác, thậm chí còn đứng ra bảo vệ người này ngay trước mặt vợ và con gái.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng dù tổn thương đến đâu, việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực nơi công cộng không phải là lựa chọn phù hợp, nhất là khi một đứa trẻ còn quá nhỏ phải trực tiếp chứng kiến toàn bộ sự việc.

Theo những thông tin được chia sẻ sau đó, người phụ nữ đi cùng người chồng không yêu cầu xử lý vụ việc bằng con đường pháp lý sau màn xô xát. Trong khi đó, cặp vợ chồng được cho là đã thống nhất kết thúc cuộc hôn nhân bằng thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, đến nay những người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận chính thức về thông tin này.

Đối với nhiều cư dân mạng, chi tiết ám ảnh nhất sau tất cả không phải cuộc giằng co hay những lời cãi vã giữa người lớn, mà chính là khoảnh khắc cô bé 5 tuổi cố ôm lấy cha mẹ với hy vọng ngăn gia đình mình tan vỡ. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, bởi trong những cuộc hôn nhân đổ vỡ, người chịu tổn thương nhiều nhất đôi khi lại chính là những đứa trẻ.