Tối 28/10, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ được phạm nhân thứ hai trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Phạm nhân là Võ Hoàng Duy (Sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa, Võ Hoàng Duy bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Phạm nhân Võ Hoàng Duy bị bắt khi đang lẩn trốn tại vùng núi xã Diên Lâm (Ảnh: Công an cung cấp)

Như Báo Điện tử VTC News thông tin trước đó, chiều 21/10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (Sinh năm 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về 2 tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (Sinh năm 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “giết người”; Lê Văn Cường (Sinh năm 1994, đăng ký thường trú tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về 2 tội “trộm cắp tài sản” và “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, đã trốn khỏi Trại giam A2.

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “trốn khỏi nơi giam”, đồng thời ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân nêu trên.

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ được Lê Văn Cường.

Thông tin 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 chiều 21/10 (Ảnh: Công an cung cấp)

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.