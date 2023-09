Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Nguyễn Văn Quảng là đối tượng có liên quan đến vụ án Hoàng Thuý Lường (đã bị khởi tố và tạm giam) với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 18.650.000.000 đồng.

Quá trình mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an phát hiện Lường có quan hệ tình cảm với Nguyễn Văn Quảng. Do mắc nợ và cần tiền chi tiêu cho bản thân, Quảng đã mạo danh là cán bộ của Bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Đối tượng Nguyễn Văn Quảng bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình lừa đảo, đối tượng lợi dụng quan hệ quen biết với Hoàng Thuý Lường và một số bị hại khác, dụ dỗ Lường đưa tiền cho Quảng với lý do là cần tiền lo công việc. Quảng còn mạo nhận quen biết rất nhiều lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an, cho bị hại xem số điện thoại và các tin nhắn để lấy lòng tin. Thực chất các số điện thoại và tin nhắn là do Quảng tự tạo lập nên. Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng Nguyễn Văn Quảng đã lừa đảo chiếm đoạt được số tiền khoảng 16 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.