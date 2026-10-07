Bắt đối tượng dùng kéo đánh người, cướp xe máy trong ruộng mía

Ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang thụ lý điều tra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 3/10 tại một ruộng mía ở thôn Xuân Tự 2, xã Vạn Hưng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h ngày 3/10, Đặng Huynh Nhân (sinh năm 1993, trú xã Vạn Ninh) mang theo một lưỡi kéo dài khoảng 15cm, đi xe máy đến khu vực ruộng mía ở thôn Xuân Tự 2 với mục đích tìm người sơ hở để chiếm đoạt tài sản.

Đặng Huynh Nhân cùng tang vật. Ảnh: CAKH.

Tại đây, Nhân phát hiện bà Đ.T.H. (trú xã Vạn Hưng) đang ở trong ruộng, bên cạnh có dựng một xe máy Honda Future. Nhân tiếp cận, dùng tay đánh vào đầu bà H. Khi bị hại tìm cách ngăn cản, Nhân cầm lưỡi kéo đe dọa , sau đó chiếm đoạt xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Vạn Hưng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức truy xét. Đến trưa 4/10, lực lượng công an phát hiện, đưa Nhân về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Nhân khai sau khi gây án đã đem chiếc xe máy đi bán. Khi đối tượng quay về nhà tại thôn Xuân Tự 1, thì bị lực lượng công an vây bắt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa xác định hành vi của Đặng Huynh Nhân có đủ yếu tố cấu thành tội cướp tài sản , quy định tại khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.