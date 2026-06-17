Ở tuổi gần 90, Thầy thuốc ưu tú Thái Hỷ Thìn vẫn giữ được sự minh mẫn và sức khỏe ổn định. Trong căn nhà nhỏ tại Hà Nội, ông cẩn thận lưu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến một vụ việc mà ông xem là biến cố đáng nhớ nhất trong những năm cuối đời.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nhân vật được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội mấy hôm nay, ông từng là bác sĩ quân y, có 13 năm công tác trên chiến trường và nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Bưu điện.

Thầy thuốc ưu tú đi qua "bom đạn" của chiến tranh

Ông Thái Hỷ Thìn sinh năm 1940 tại Yên Bái. Tuổi trẻ của ông gắn liền với chiến tranh và những năm tháng làm công tác quân y.

Ông cho biết mình đã có 13 năm trực tiếp làm nhiệm vụ trên chiến trường. Trong điều kiện y tế thời chiến còn nhiều khó khăn, một bác sĩ không chỉ phụ trách một chuyên khoa mà phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ phẫu thuật ngoại khoa, xử lý chấn thương, gây mê cho đến hỗ trợ sản khoa khi cần.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, ông nói: "Ngày ấy tôi có thể mổ từ đầu đến chân".

Theo ông, đây là yêu cầu bắt buộc đối với các bác sĩ quân y thời chiến, khi nguồn nhân lực y tế còn hạn chế nhưng nhu cầu cấp cứu và điều trị rất lớn.

Sau khi đất nước thống nhất, ông chuyển công tác về Bệnh viện Bưu điện. Tại đây, ông tiếp tục làm việc trong các lĩnh vực Ngoại, Sản, Chấn thương và Gây mê, đồng thời tham gia hướng dẫn chuyên môn cho nhiều thế hệ bác sĩ trẻ.

Ông cho biết nhiều cán bộ lãnh đạo của bệnh viện ở các giai đoạn sau từng là học trò hoặc đồng nghiệp được ông trực tiếp hướng dẫn trong những năm đầu công tác.

Dù đã nghỉ hưu nhiều năm, ông vẫn nhớ rõ những ký ức của thời chiến. Trong đó, sự việc khiến ông nhớ nhất xảy ra khi ông cùng vợ và cô con gái mới hơn một tuổi vượt sông Rôm bằng đò.

Theo lời kể, khi chiếc đò đang di chuyển thì hai máy bay F4 xuất hiện và tấn công khu vực này. Nhận thấy nguy hiểm, ông lập tức yêu cầu mọi người nằm xuống để tránh sức ép từ các vụ nổ.

Ông kể rằng, trong khoảnh khắc đó, vợ ông đã dùng cơ thể che chắn cho con nhỏ. Bốn quả rocket rơi xuống khu vực xung quanh, đất đá bắn tung lên khắp nơi. May mắn, cả gia đình đều an toàn.

Bước ngoặt tuổi già, từ buổi khai trương được mời tham dự đến hợp đồng kỳ nghỉ trị giá 300 triệu đồng

Sau nhiều năm công tác trong ngành y, ông Thái Hỷ Thìn nghỉ hưu và sống tại Hà Nội. Sau khi vợ qua đời vào tháng 2/2012, ông sống cùng cháu trai. Thu nhập của ông chủ yếu từ lương hưu và khoản trợ cấp dành cho người có công với cách mạng.

Theo lời kể của ông, biến cố bắt đầu từ một cuộc điện thoại mời tham dự lễ khai trương của Công ty Lavi và nhận quà tặng miễn phí.

Ông cho biết hôm đó có khá nhiều người cao tuổi được mời đến tham dự, ông chỉ định đi chứa chưa có ý định mua. Tại buổi giới thiệu, các nhân viên tư vấn về mô hình sở hữu kỳ nghỉ với nhiều quyền lợi như nghỉ dưỡng định kỳ, sử dụng biệt thự nghỉ dưỡng tại Hòa Bình và có thể cho thuê để tạo nguồn thu nhập.

Ông nhớ rằng phía công ty từng giới thiệu một căn biệt thự có thể tạo ra doanh thu khoảng 1 đến 1,4 tỷ đồng mỗi năm nếu được khai thác cho thuê hiệu quả.

"Nghe họ giới thiệu thì rất hấp dẫn" , ông nói. Ban đầu, ông đóng 5 triệu đồng để tham gia. Sau đó, qua nhiều lần tư vấn, ông tiếp tục nộp thêm tiền để hoàn tất các thủ tục ký kết.

Theo ông, hợp đồng mà ông ký có tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng và khách hàng cần thanh toán đầy đủ để được ký hợp đồng.

Trong quá trình này, khi ông băn khoăn về khả năng tài chính, nhân viên vẫn tiếp tục thuyết phục. Ông nhớ có người từng nói: "Cụ xem nhà có gì bán được thì bán để đóng tiền".

Ông cho biết ở thời điểm ban đầu, ông tin rằng đây là một hình thức nghỉ dưỡng phù hợp với tuổi già, đồng thời có thể mang lại một số lợi ích cho con cháu trong tương lai.

Tuy nhiên, theo lời ông, sau khi tham gia, nhiều nội dung được giới thiệu ban đầu đã không diễn ra như kỳ vọng. Đáng chú ý, ông cho biết trong suốt thời gian sở hữu thẻ, từ năm 2022 ông chưa từng một lần sử dụng để đi nghỉ dưỡng như những gì đã được giới thiệu.

Ông Thìn chia sẻ rằng sau đó ông được thông tin, nếu muốn tiếp tục chuyển nhượng hoặc “bán lại” hợp đồng thì phải nộp thêm khoảng 500 triệu đồng cho một công ty khác có liên quan.

Do không đủ khả năng tài chính, ông cho biết mình được hướng dẫn xoay xở bằng cách cầm cố tài sản, cụ thể là căn nhà đang sinh sống, để có tiền thực hiện khoản nghĩa vụ này.

Ông cũng chia sẻ rằng trong quá trình giao dịch, có những thời điểm ông không nắm rõ đầy đủ các khoản tiền đã được thực hiện. Ông kể: “Lần đầu khi tôi đang đếm tiền thì họ bảo sẽ đếm hộ rồi cất luôn vào túi. Còn lần sau 70 triệu thì tôi cũng không biết họ lấy từ bao giờ”. Ông nói lại với giọng trầm, thể hiện tâm trạng buồn bã khi nhớ lại sự việc.

Khi được hỏi điều gì khiến ông trăn trở nhất sau sự việc, ông chỉ trả lời ngắn gọn: “Tại cụ mất tiền nhiều quá mà”.

Hiện nay, ông Thái Hỷ Thìn vẫn khoẻ mạnh, tự chăm sóc bản thân và duy trì sinh hoạt thường ngày. Theo chia sẻ của gia đình, sức khỏe của ông hiện vẫn ổn định, tinh thần minh mẫn và ông luôn cố gắng giữ gìn sức khỏe để con cháu không phải lo lắng.

Cháu trai của ông cho biết, sau khi câu chuyện của ông được lan truyền trên mạng xã hội, gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm và động viên từ cộng đồng.

Gia đình bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm đó, đồng thời mong muốn mọi người tôn trọng không gian riêng tư để ông có thời gian nghỉ ngơi và ổn định cuộc sống ở tuổi cao.