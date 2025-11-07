Dù bão Kalmaegi khi đổ bộ vào đất liền đã suy yếu hơn trước, song vẫn gây ra mưa to, úng ngập ở Quảng Ngãi.

Theo đó, khoảng 20h tối 6/11, hơn 110 ngôi nhà bị sóng tạt, có nơi ngập đến 1,5m, buộc nhiều hộ dân phải bỏ lại đồ đạc, khẩn cấp thoát ra ngoài trong đêm.

Nhận được tin báo, lực lượng dân quân, công an địa phương lập tức có mặt, cõng từng cụ già, trẻ nhỏ vượt qua dòng nước xoáy để đến nơi an toàn.

“Chúng tôi gần như trắng đêm đưa dân di dời, cứ thoát được gia đình này là lại quay vào cứu hộ gia đình khác”, một chiến sĩ công an chia sẻ.

Chính quyền sơ tán người dân ra khỏi khu vực triều cường đánh vào bờ kè Thạch By 1 (phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Viết Thanh - Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chính quyền đã huy động lực lượng triển khai sơ tán dân cấp tốc ngay trong đêm. Trước đó, để ứng phó với bão số 13, phường đã di dời khoảng 600 hộ dân với 3.000 nhân khẩu khỏi vùng ven biển dễ tổn thương.

“Toàn bộ bà con được bố trí trú tạm tại trường học, trụ sở cơ quan, nhà văn hóa và sẽ được tiếp tế lương thực trong suốt thời gian bão đổ bộ”, ông Thanh nói.

Trong khi gió giật, sóng dữ vẫn liên tục vỗ ầm ầm ngoài khơi, những mái nhà Sa Huỳnh trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Triều cường lên cao ở khu vực thôn Tây An Hải làm 500 nhà bị ngập.

Tối cùng ngày, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND Đặc khu Lý Sơn cho biết, hiện nay, trên địa bàn mức gió đã giảm xuống còn cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8. Tuy nhiên, địa phương đang đối mặt với tình trạng nước biển dâng làm ngập nhiều nhà dân. “Triều cường lên cao ở khu vực thôn Tây An Hải làm 500 nhà bị ngập. Một số tường rào và hệ thống cửa kính của nhà dân bị vỡ”, ông Huy nói.

Sơ tán 23 hộ dân ra khỏi khu vực xuất hiện vết nứt núi

Tối 6/11, ông Thành Minh Thuận - Chủ tịch UBND xã Ba Vì (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đã hoàn thành việc sơ tán các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước thông tin xuất hiện vết nứt trên núi.

Theo ông Thuận, trước đó vào khoảng 18h30 cùng ngày, lãnh đạo UBND xã nhận được tin báo của Trưởng thôn Tà Noát (xã Ba Vì) về việc có dấu hiệu xuất hiện vết nứt ở núi Wang Với, nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho 23 hộ/50 nhân khẩu sống bên dưới chân núi.

Di dời, sơ tán 23 hộ/50 nhân khẩu đến khu vực an toàn ngay xuất hiện vết nứt ở núi Wang Với.

Ngay sau đó, xã Ba Vì đã chỉ đạo cho Tổ xung kích địa phương tiếp cận hiện trường, vận động sơ tán các hộ dân đến ở xen ghép tại nhà dân kiên cố trong thôn.

“Do hiện nay đang mưa to và gió lớn nên chúng tôi chưa thể kiểm tra cụ thể tình trạng vết nứt này. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, công tác sơ tán dân cần ưu tiên trước. Hiện tại, toàn bộ các hộ dân sống ở vùng nguy cơ ảnh hưởng đã được sơ tán. Ngày mai, xã sẽ kiểm tra và thông tin chính xác về vấn đề này”, ông Thuận nói.

Gió lốc kinh hoàng khiến 45 nhà dân tốc mái

Theo đó, khoảng 17h ngày 6/11, tại các thôn Vinh Phú, Thanh Long, Mỹ Khánh và thôn 7 (xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện gió lốc mạnh kèm mưa lớn, gió giật dữ dội giữa cơn bão số 13 đang áp sát vào bờ.

Trận gió lốc đã cuốn bay nhiều mái tôn, tốc mái ngói nhiều nhà dân, làm hư hỏng đồ đạc của các hộ trong khu vực. Rất may, không gây thiệt hại về người.

45 nhà dân ở xã Long Phụng bị gió lốc làm tốc mái.

Theo thống kê ban đầu, trận gió lốc làm 45 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ. Hiện khu vực xã Long Phụng vẫn đang có mưa do ảnh hưởng của bão số 13.

Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng dân quân và công an xã đến hiện trường hỗ trợ người dân khắc phục tạm thời, đồng thời rà soát, di dời các hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao để đảm bảo an toàn.