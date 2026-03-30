Bảo Tín Mạnh Hải cảnh báo

Mới đây, trên Fanpage chính thức, Bảo Tín Mạnh Hải thông báo về tình trạng bị giả mạo kênh Fanpage. Khách hàng giao dịch cần tuyệt đối lưu tâm và cẩn trọng.

Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải cho biết: Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện rất nhiều Fanpage giả mạo Bảo Tín Mạnh Hải với mục đích trục lợi, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và trải nghiệm của khách hàng. Một số fanpage giả mạo đăng tải thông tin mở bán Vàng tích lũy online và chào bán sản phẩm mang tên ĐẠI KIM CÁT.

Bảo Tín Mạnh Hải khẳng định: Hiện không mở bán online vàng tích lũy và không bán bất kỳ sản phẩm nào mang tên Đại Kim Cát. Khách hàng cần đặc biệt cảnh giác trước các thông tin liên quan.

Hiện tại, Bảo Tín Mạnh Hải chỉ có 1 kênh Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/baotinmanhhai.vn. Lưu ý: Đường link chuẩn phải hiển thị chính xác “baotinmanhhai.vn”.

Mọi Fanpage có đường link không trùng khớp hoàn toàn với “baotinmanhhai.vn” (ví dụ: thêm ký tự, thay đổi đuôi, viết sai chính tả, viết tắt…) đều là giả mạo và không thuộc Bảo Tín Mạnh Hải.

Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Đáng lưu ý: Các kênh Fanpage giả mạo đều có tick xanh và lượng followers cao. Bên cạnh đó, các kênh giả mạo thường mở link đăng ký, quảng cáo sai sự thật về việc “mua vàng không cần xếp hàng” và yêu cầu chuyển khoản/thanh toán online.

Khách hàng cần lưu tâm tuyệt đối, không chuyển khoản đặt mua vàng online trên các kênh Fanpage giả mạo Bảo Tín Mạnh Hải, để tránh bị trục lợi.

Được biết, khách hàng giao dịch mua - bán vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải đều phải đến trực tiếp cửa hàng, xếp hàng và chờ đến lượt giao dịch. Với Tiểu Kim Cát - Sản phẩm vàng có trọng lượng dưới 0,5 chỉ/sản phẩm, mỗi cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải phục vụ theo số lượng giới hạn.

Khách hàng muốn mua phải lấy phiếu và chờ đến lượt. Số lượng phiếu phát ra mỗi ngày tùy thuộc vào chính sách của từng cửa hàng. Nếu khách hàng không có mặt khi đến lượt, cửa hàng sẽ hủy phiếu đặt mua.