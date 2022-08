Dàn thí sinh thành tích "khủng" ghi danh Hoa hậu Hoà bình Việt Nam: Quỳnh Châu nổi bật, Mai Ngô có đánh bật các mỹ nhân khác?

Miss Grand Viet Nam 2022 vừa tổ chức mùa đầu tiên đã thu hút rất nhiều thí sinh tiềm năng tham dự. Trong đó, có thể dễ dàng bắt gặp những tên tuổi quen thuộc, từng đạt được danh hiệu ở những cuộc thi khác. Điều này chứng tỏ sức hút không thể chối cãi được của Miss Grand Viet Nam năm nay. Trong lúc thông tin về các thí sinh vẫn đang được hé lộ và thu hút không ít sự chú ý của công chúng, hãy cùng điểm lại một số gương mặt đã từng đạt thành tích trước khi đến với Miss Grand Viet Nam. Đây được xem là những ứng cử viên nặng kí cho chiếc vương miện của cuộc thi năm nay.

Vũ Như Quỳnh

Vũ Như Quỳnh là người mẫu tự do trước khi tham gia các cuộc thi sắc đẹp. Cô đến từ gia lai và từng có loạt thành tích ấn tượng trên các đấu trường nhan sắc trong nước. Cụ thể, Vũ Như Quỳnh lọt Top 5 Hoa khôi Thủ đô, giành giải Người đẹp Áo dài 2019 và lọt Top 37 Miss World Vietnam 2022. Đến với Miss Grand Viet Nam 2022, Vũ Như Quỳnh cho biết cô mong muốn lan tỏa giá trị tích cực của cuộc sống đến cộng đồng, và có cơ hội giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống.

Vũ Như Quỳnh từng đạt được nhiều thành tích trên các đấu trường nhan sắc trong nước

Gương mặt xinh đẹp, cuốn hút của Vũ Như Quỳnh

Trần Tuyết Như

Trần Tuyết Như năm nay vừa tròn 27 tuổi. Trước đây, người đẹp từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc và may mắn lọt top. Trong đó, có thể kể đến như danh hiệu Á hậu 1 Miss China Asean on Etiquette 2017 cùng với 2 giải phụ là Thí sinh thanh lịch và Thí sinh có nụ cười đẹp nhất. Tuyết Như cũng từng lọt Top 11 The Face Vietnam 2018, và gần đây nhất là Top 16 Miss Universe Vietnam 2022 và Top 5 Người đẹp Biển của cuộc thi này.

Trần Tuyết Như gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài cá tính, thân hình chuẩn chỉnh

Võ Thị Thương

Người đẹp Võ Thị Thương - top 20 Miss World Vietnam 2022 cũng vừa chính thức ghi danh tham gia Miss Grand Viet Nam. Người đẹp đến từ Quảng Nam, sinh năm 2001 và cũng có một bảng thành tích tham gia các cuộc thi nhan sắc. Võ Thị Thương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Đà Nẵng và giành giải phụ Người đẹp Thể thao, lọt Top 5 chung cuộc.

Võ Thị Thương có nhiều thành tích ấn tượng trước khi đến với Miss Grand

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Nhắc đến một trong những thí sinh nổi bật nhất cuộc thi năm nay, chắc chắn không thể bỏ qua Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Người đẹp sinh năm 1994 hoạt động showbiz nhiều năm trong vai trò người mẫu, MC. Cô từng góp mặt trong các bộ phim đình đám như: Bố Già, Hoa hậu Giang hồ, Cây táo nở hoa, Muôn kiểu làm dâu... Điều đáng chú ý hơn cả, Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng vào top 5 Hoa khôi Áo dài 2016.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu là gương mặt sáng giá của cuộc thi năm nay

Chế Nguyễn Quỳnh Châu có nhiều khả năng sẽ đăng quang tại cuộc thi năm nay

Đỗ Trịnh Quỳnh Như

Đỗ Trịnh Quỳnh Như 25 tuổi nổi tiếng nhờ những clip chia sẻ về nghề người mẫu trên nền tảng Tik Tok. Hiện tại, công việc chính của cô là nghề người mẫu và sáng tạo nội dung. Trước khi đến với Miss Grand, Quỳnh Như xuất sắc với hàng loạt thành tích như: Quán quân Vietnam Fitness Model 2017, Top 5 Hoa Khôi Du Lịch Việt Nam, năm 2017 cô trở thành đại diện Việt Nam dự thi Miss Model Of The World 2017 tại Trung Quốc…

Đỗ Trịnh Quỳnh Như có bảng thành tích dày đặc

Vũ Thị Thảo Ly

Vũ Thị Thảo Ly là người đẹp được đánh giá cao bởi thành tích học tập và gương mặt khả ái. Trước đây, cô từng giành giải 3 toàn đoàn cuộc thi “Luật sở hữu trí tuệ” cấp thành phố. Bên cạnh đó, cô cũng là Á khôi 1 Hoa khôi Đại học Văn hóa Hà Nội 2019 và Á khôi 1 Hoa khôi Thủ Đô 2019.

Vũ Thị Thảo Ly có vẻ ngoài nền nã, dễ tạo ấn tượng từ ánh nhìn đầu tiên

Mai Ngô

Mai Ngô từ lâu đã là cái tên nổi tiếng với khán giả Việt Nam. Cô nàng là gương mặt quen thuộc trên các chương trình thực tế. Sau nhiều năm hoạt động, Mai Ngô “bỏ túi" cho mình khá nhiều giải thưởng như: Top 30 Thử thách cùng bước nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, giải thưởng Influencer Of The Year - Influence Asia 2017.

Mai Ngô là thí sinh nhận được nhiều sự chú ý trong cuộc thi Miss Grand Viet Nam năm nay

