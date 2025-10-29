Bảo Thanh nhiều nhà cỡ này

Nhắc đến Bảo Thanh, nhiều người hẳn sẽ nghĩ ngay tới Anh Thư - Một trong những vai diễn thành công nhất của cô trong bộ phim "Về nhà đi con". Sau hơn hai thập kỷ làm nghề, ngoài "bộ sưu tập" vai diễn để đời, Bảo Thanh còn được không ít khán giả đặt cho biệt danh: "Đại gia ngầm" trong showbiz Việt, hoặc "nữ hoàng sổ đỏ". Bởi cứ thi thoảng, người ta lại thấy nữ diễn viên sinh năm 1990 này khoe mới mua đất, mua nhà.

Gì chứ chuyện đầu tư bất động sản, Bảo Thanh phải gọi là rất mát tay!

"Bộ sưu tập" bất động sản không phải dạng vừa

Hiện tại gia đình Bảo Thanh đang sinh sống tại 1 căn hộ rộng 200m2 ở Hà Nội. Theo thông tin nữ diễn viên chia sẻ trên Facebook cá nhân, căn hộ này được hoàn thiện vào cuối năm 2023 với thiết kế sang trọng, nội thất tinh tế và đầy đủ tiện nghi. Bảo Thanh gọi đây là "tổ ấm mơ ước" mà vợ chồng cô phải dành nhiều năm tích góp mới mua được.

Căn hộ 200m2 của Bảo Thanh tại Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Chưa đầy nửa năm sau, vào tháng 7/2024, Bảo Thanh lại khiến không ít người trầm trồ khi rao bán một căn biệt thự nghỉ dưỡng rộng 270m2 tại làng Hội An (Đà Nẵng). Ở thời điểm đó, căn biệt thự này được Bảo Thanh rao bán với giá hơn 6 tỷ đồng.

"Ngày Ngọ tháng Ngọ, em tuổi Ngọ đăng bán căn villa chính chủ tên em. Đổi hướng kinh doanh, nên em muốn bán căn villa của em tại Hội An, nằm trong quần thể làng Cẩm Thanh, cách phố cổ Hội An hơn 2km. Em toàn đạp xe vào phố chơi rất chill và "enjoy" thiên nhiên làng quê đặc trưng Hội An.

Thông tin về "em" nó: 4 phòng ngủ, có hồ bơi riêng, tổng diện tích 270m2. Giá bán nhanh 6,x tỷ (x dễ thương như chủ)" - Bảo Thanh viết trong bài đăng rao bán căn biệt thự tại Hội An.

Biệt thự tại Hội An của Bảo Thanh (Ảnh: FBNV)

Hơn 1 tháng sau khi rao bán biệt thự ở Hội An, khoảng tháng 8/2024, Bảo Thanh tiếp tục khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ khi khoe thêm căn hộ mới mua - là món quà sinh nhật mà cô dành tặng cho ông xã.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, Bảo Anh đăng tải bức ảnh khá hài hước khi ông xã đi nhận nhà, kèm dòng trạng thái: "Tấm sướng nhỉ! Hôm nay Tấm đi nhận nhà - món quà mình tặng sinh nhật hồi tháng 4. Sướng thế mà về không thấy 1 cuộc gọi nhỡ, không thấy party cảm ơn gì cả... Có khi thu hồi quà thôi!".

Bảo Thanh đặt cho ông xã nickname "Tấm" và đây là hình ảnh "Tấm" đi nhận món quà sinh nhật của Bảo Thanh (Ảnh: FBNV)

Hành trình đầu tư bất động sản của Bảo Thanh chưa dừng lại ở căn hộ tặng chồng, đến tháng 1/2025 - ngay sát Tết Nguyên Đán, nữ diễn viên lại thêm "1 item" vào bộ sưu tập sổ đỏ. Đăng bức ảnh ôm tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tay kèm dòng caption "Về bờ rồi", Bảo Thanh ngầm chứng minh mình độ mát tay của bản thân trong lĩnh vực bất động sản.

Lần gần nhất Bảo Thanh chia sẻ về hành trình đầu tư bất động sản của mình là tháng 1/2025 (Ảnh: FBNV)

Không chỉ "chịu khó" mua nhà, Bảo Thanh còn chăm tậu xe. Tháng 2/2025 - khoảng 1 tháng sau khi thêm 1 cuốn sổ đỏ vào bộ sưu tập bất động sản, Bảo Thanh chia sẻ khoảnh khắc cùng ông xã đi nhận xe. Được biết, chiếc ô tô mà vợ chồng Bảo Thanh mới tậu hồi đầu năm là có giá lăn bánh khoảng 2,2 - 2,4 tỷ đồng. Trước đó, cô cũng từng đăng tải hình ảnh bên cạnh 2 chiếc "xế hộp" yêu thích là Mercedes GLC300 và BMW - tổng giá trị ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng.

Vợ chồng Bảo Thanh đi nhận xe mới vào ngày 19/2/2025 (Ảnh: FBNV)

2 chiếc "xế hộp" yêu thích của Bảo Thanh trước đó (Ảnh: FBNV)

Muốn đầu tư bất động sản, cần lưu ý gì?

Đầu tư bất động sản luôn được xem là một trong những kênh sinh lời hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực ẩn chứa nhiều rủi ro nếu thiếu kiến thức và tầm nhìn. Một nhà đầu tư thông minh không chỉ nhìn vào giá trị hiện tại của tài sản, mà còn phải đánh giá được tiềm năng tương lai, tính thanh khoản và yếu tố pháp lý của dự án.

Ảnh minh họa

Trước khi xuống tiền, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình: Mua để ở, để cho thuê? Mỗi mục tiêu sẽ kéo theo một chiến lược và tiêu chí chọn bất động sản hoàn toàn khác nhau.

Yếu tố cốt lõi tiếp theo là vị trí bất động sản. Một bất động sản ở khu vực có hạ tầng phát triển, kết nối giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc và nhiều tiện ích công cộng luôn có khả năng tăng giá cao hơn trong dài hạn. Tuy nhiên, vị trí tốt chưa đủ nếu không đi cùng pháp lý rõ ràng. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ sổ đỏ, quy hoạch khu vực, giấy phép xây dựng và tính hợp lệ của dự án trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào.

Ngoài ra, dòng tiền và khả năng tài chính cũng là yếu tố quyết định thành bại trong mọi lĩnh vực đầu tư, không riêng gì bất động sản. Một thương vụ đầu tư bất động sản có thể mất vài năm mới sinh lời, vì vậy cần có nguồn vốn dự phòng và kế hoạch tài chính đủ linh hoạt để không bị động trong trường hợp thị trường biến động. Đòn bẩy tài chính (vay ngân hàng) có thể giúp tăng lợi nhuận, nhưng chỉ hiệu quả khi được tính toán kỹ lưỡng. Tỷ lệ vay quá cao trong giai đoạn lãi suất tăng sẽ biến cơ hội đầu tư thành gánh nặng nợ nần.