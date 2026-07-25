Tin bão số 2 Noul mới nhất

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều 25/7, bão số 2 Noul đạt cường độ cực đại cấp 12, giật cấp 15, vẫn di chuyển rất nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km. Cơ hội bão số 2 đổi hướng vào Việt Nam gần như bằng 0.

Cụ thể, lúc 13h ngày 25/7, vị trí tâm bão số 2 Noul trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Khoảng 1h ngày 26/7, bão số 2 Noul duy trì cường độ cấp 12, giật cấp 15, tâm bão trên vùng biển ven bờ phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 13h cùng ngày, bão số 2 Noul trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông, đổi hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Bão suy yếu dần, cường độ mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Lúc 13h ngày 27/7, vị trí tâm bão số 2 Noul trên đất liền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), duy trì hướng di chuyển Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp.

Tác động của bão số 2, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, sóng biển cao 6-8m, biển động dữ dội.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Từ đêm 25/7 đến ngày 27/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác.

Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Các địa phương từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng chiều tối và đêm 25/7 và chiều tối 27/7 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/7 đến ngày 4/8, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to.

Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ từ đêm 28/7 đến 31/7 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Từ khoảng 30-31/7, mưa giảm dần ở các khu vực này.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.