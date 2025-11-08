Reuters đưa tin, Cơ quan dự báo thời tiết Philippines (PAGASA) đã cảnh báo về tình trạng nước dâng do bão (storm surge) có thể đe dọa tính mạng, cao tới 5m, cùng với gió có sức tàn phá khi Bão Fung-wong (Phượng Hoàng) đang hướng về bờ biển phía đông nước này. Cơ quan dự báo cơn bão sẽ mạnh lên thành siêu bão trước khi đổ bộ vào tối Chủ nhật (ngày 9 tháng 11).

Ông Benison Estareja, chuyên gia dự báo thời tiết của PAGASA, cho biết tại cuộc họp báo rằng phạm vi lưu thông khổng lồ của cơn bão, trải rộng tới 1.500 km, đã gây ra mưa lớn và gió mạnh ở một số khu vực phía đông Philippines.

Ông Estareja nhận định: "Nó gần như có thể bao phủ toàn bộ đất nước."

Fung-wong, được đặt tên địa phương ở Philippines là Uwan, hiện đang duy trì sức gió tối đa 140 km/h và giật lên tới 170 km/h. Ông Estareja cho biết bão có thể mạnh lên tới 185 km/h khi tiến gần đất liền, đủ sức mạnh để phá hủy nhà cửa, quật đổ cây cối và các công trình.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão Fung-Wong, hiện đã mạnh lên thành bão cuồng phong, theo Viện Hợp tác Nghiên cứu Khí quyển (CIRA), đang di chuyển trên Biển Philippines vào ngày 7 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters Hình ảnh vệ tinh cho thấy cơn bão Fung-Wong, hiện đã mạnh lên thành bão cuồng phong, theo Viện Hợp tác Nghiên cứu Khí quyển (CIRA), đang di chuyển trên Biển Philippines vào ngày 7 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters

Dự kiến lượng mưa lên tới 200mm sẽ đổ xuống các tỉnh phía đông Philippines, đặc biệt là vùng Bicol, cũng như các khu vực thuộc Samar, làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Trong khi đó, miền Bắc và miền Trung Luzon cũng có thể chứng kiến lượng mưa từ 100 đến 200mm trong suốt thời gian bão đi qua.

PAGASA đã kêu gọi cư dân ở các khu vực trũng thấp và ven biển sơ tán đến nơi cao hơn và ngừng mọi hoạt động trên biển. Cơ quan này đặc biệt cảnh báo về nước dâng do bão có tính phá hủy cao, có thể nhấn chìm các cộng đồng ven biển, cùng với gió dữ dội.

Trước dự báo Fung-wong sẽ đổ bộ, một số chính quyền địa phương đã tạm ngừng việc học vào thứ Hai (10/11) và hãng hàng không quốc gia Philippines đã hủy một số chuyến bay.

Cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Bão Kalmaegi để lại một vết tích tàn phá khắp khu vực, càn quét các cộng đồng ven biển, quật đổ cây cối và xé tan mái nhà cùng cửa sổ.

Philippines vẫn đang vật lộn sau bão Kalmaegi. Ảnh: Reuters

Kalmaegi đã giết chết 204 người ở Philippines và 5 người ở Việt Nam, khiến hàng trăm nghìn người phải di dời, và làm mất điện trên diện rộng.

Cơ quan phòng chống thiên tai của Việt Nam báo cáo gần 2.800 ngôi nhà bị hư hại và khoảng 500.000 người vẫn không có điện. Tại Philippines, lũ lụt dữ dội đã phá hủy nhà cửa và làm tắc nghẽn đường phố với các mảnh vỡ.

Việt Nam và Philippines là những quốc gia có nguy cơ cao đối với bão nhiệt đới và bão lớn do nằm dọc theo vành đai bão Thái Bình Dương, thường xuyên hứng chịu thiệt hại và thương vong trong mùa bão cao điểm.

Tại Thái Lan, ảnh hưởng kéo dài của Kalmaegi đã gây ra mưa lớn và lũ lụt cục bộ ở các khu vực phía đông bắc và miền trung.

Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng những cơn bão như Kalmaegi đang trở nên mạnh hơn do nhiệt độ toàn cầu tăng lên.

Nguồn: Reuters