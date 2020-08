Bão Laura tàn phá miền Nam nước Mỹ, 14 người thiệt mạng

Thống đốc bang Louisiana xác nhận ít nhất 10 người đã thiệt mạng do bão, một nửa trong số này tử vong do sử dụng máy phát điện cầm tay trong không gian kín, dẫn đến ngộ độc khí CO.



4 trường hợp khác tử vong do cây đổ xuống nhà, trường hợp còn lại chết đuối do chìm thuyền trong bão. Ước tính hơn 46 nghìn người đã chịu cảnh mất điện tại bang Louisiana trong ngày hôm qua.

Hình ảnh các nhân viên cứu hộ trên một con phố ngập lụt sau khi bão Laura đi qua Santo Domingo, Cộng hòa Dominica vào ngày 23/8/2020 (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, bang Texas đã tránh được phần lớn ảnh hưởng của bão Laura do cơn bão này đã suy yếu đáng kể. 4 người thiệt mạng ở đây là do ngộ độc khí CO và do cây đổ.

Trước đó, chính quyền Haiti thông báo đã có 31 người thiệt mạng kể từ khi bão Laura đổ bộ vào đảo quốc này cuối tuần trước. Ban đầu, đây chỉ là cơn bão nhiệt đới, nhưng sau đó đã mạnh lên thành bão cấp 4.

Ngày 25/8, cơn bão nhiệt đới Laura đã quét qua ven biển miền Nam Cuba sau khi cướp đi sinh mạng của ít nhất 24 người và gây nhiều thiệt hại tại khu vực Carribe.

Mùa bão Đại Tây Dương kéo dài tới tháng 11 tới có thể là một trong những mùa bão lớn nhất năm nay, với dự báo sẽ có tới 25 cơn bão. Laura là cơn bão thứ 12 trong số này tính đến nay.

Mưa lớn và lũ quét cũng đã hoành hành Jamaica và quần đảo Cayman. Tuy nhiên, bão Laura gây thiệt hại nặng nề nhất tại Haiti. Cơn bão này còn cướp đi sinh mạng của 4 người tại thủ đô Santo Domigo của CH Dominica.