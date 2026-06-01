Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết bão nhiệt đới mạnh Jangmi đang tiến gần đảo chính Okinawa và mang theo những đợt gió cực mạnh.

Các cơ quan chức năng đã cảnh báo người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng cần đề phòng gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ sạt lở đất.

Một số khu vực ở Nhật Bản đang chuẩn bị đối phó với cơn bão Jangmi trong tuần này (Ảnh: Yoshio Tsunoda/AFLO/Shutterstock)

Theo JMA, vào trưa ngày 1/6, bão Jangmi nằm ở khu vực phía nam - tây nam thành phố Naha và đang di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h. Cơ quan này dự báo sức gió giật tại Okinawa và quần đảo Amami có thể đạt tới 162 km/h trong thời gian từ nay đến ngày 2/6.

Gió mạnh đã bắt đầu gây thiệt hại tại Okinawa. Tại thành phố Naha, lực lượng cứu hỏa phải cố định một cột điện bằng gỗ vào tòa nhà gần đó để ngăn nguy cơ đổ sập. Các nhà khí tượng dự báo lượng mưa tại Okinawa và Amami trong vòng 24 giờ tới có thể lên tới 250 mm.

Bão Jangmi được dự báo tiếp tục tiến gần khu vực từ miền Tây đến miền Đông Nhật Bản cho đến ngày 3/6. Cơn bão có khả năng gây mưa lớn tại các địa phương nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương của nước này.

Ảnh hưởng của thời tiết xấu đã khiến khoảng 400 chuyến bay trong ngày 1/6 bị hủy, chủ yếu là các chuyến bay đi và đến Okinawa.

Ngoài ra, hơn 160 chuyến bay dự kiến khai thác trong ngày 2/6 cũng đã bị hủy. Các hãng hàng không khuyến cáo hành khách thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất trên website chính thức trước khi di chuyển.

Theo cơ quan khí tượng, khả năng ban hành cảnh báo cấp độ 4 tại các khu vực chịu ảnh hưởng vẫn được đặt ra.

Đây là cấp cảnh báo mới trong hệ thống thông tin thiên tai được Nhật Bản điều chỉnh gần đây, mang ý nghĩa "Cảnh báo khẩn cấp", yêu cầu người dân tại những khu vực nguy hiểm phải nhanh chóng sơ tán.

Trong lúc này, giới chức Nhật Bản tiếp tục kêu gọi người dân chủ động theo dõi diễn biến của bão, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và chuẩn bị sơ tán từ sớm nếu cần thiết.