Bảo hiểm nhân thọ cho gia đình: Khi quyền lợi y tế được san sẻ linh hoạt giữa các thành viên

Chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng trở thành một trong những khoản chi khó dự báo nhất của nhiều gia đình Việt Nam. Chỉ một ca phẫu thuật, một đợt điều trị bệnh hiểm nghèo hay thời gian nằm viện kéo dài cũng có thể tạo ra áp lực tài chính đáng kể, đặc biệt khi cùng lúc gia đình còn phải đảm bảo nhiều mục tiêu dài hạn như nuôi dạy con cái, tích lũy tài sản hay chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Theo Bộ Y tế, các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch và đái tháo đường hiện chiếm khoảng 77% gánh nặng bệnh tật tại Việt Nam. Trong khi đó, chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi tiêu y tế. Điều này khiến nhiều gia đình nhận ra rằng, việc chuẩn bị một nguồn lực tài chính cho những rủi ro sức khỏe không còn là lựa chọn, mà đang trở thành một phần quan trọng của kế hoạch tài chính dài hạn.

Đó cũng là lý do bảo hiểm nhân thọ ngày nay không còn được nhìn nhận đơn thuần là giải pháp bảo vệ người trụ cột trước rủi ro tử vong hay thương tật. Người tham gia ngày càng kỳ vọng nhiều hơn vào một giải pháp có thể đồng hành cùng cả gia đình trong suốt hành trình cuộc sống, từ bảo vệ thu nhập, tích lũy cho tương lai đến hỗ trợ chi phí chăm sóc sức khỏe khi cần thiết.

Khi nhu cầu của mỗi thành viên trong gia đình lại khác nhau

Thực tế cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe giữa các thành viên trong cùng một gia đình rất khác nhau. Tùy vào thời điểm, có thành viên ít phát sinh nhu cầu bồi thường bảo hiểm trong năm, có thành viên lại phát sinh nhiều hơn so với dự kiến.

Trong khi đó, phần lớn các chương trình bảo hiểm sức khỏe hiện nay vẫn được thiết kế theo nguyên tắc mỗi người sở hữu một hạn mức quyền lợi riêng biệt. Khi một thành viên không sử dụng hết quyền lợi của mình, phần quyền lợi còn lại thường không thể được chia sẻ cho người thân trong cùng gia đình đang có nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao hơn.

Sự bất cân đối này khiến ngày càng nhiều khách hàng đặt ra câu hỏi: liệu bảo hiểm có thể được thiết kế linh hoạt hơn, phản ánh đúng cách các gia đình thực sự vận hành và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống?

Hướng đi mới từ Sun Life: Bảo hiểm được thiết kế theo cách gia đình vận hành

Trong thời đại mà mỗi gia đình đều phải chuẩn bị cho nhiều rủi ro hơn trước, một giải pháp bảo hiểm không chỉ bảo vệ từng cá nhân mà còn được thiết kế xoay quanh nhu cầu của cả gia đình có thể sẽ trở thành xu hướng của thị trường trong những năm tới.

Thấu hiểu nhu cầu đó, Sun Life Việt Nam mang đến giải pháp bảo hiểm sức khỏe Sống Chất 2.0, nổi bật với quyền lợi "San sẻ yêu thương".

Điểm khác biệt của giải pháp này nằm ở khả năng cho phép các thành viên trong gia đình cùng sử dụng Quỹ sức khỏe gia đình theo quy định của sản phẩm. Khi một thành viên không sử dụng hoặc sử dụng chưa hết quyền lợi của mình trong năm, phần quyền lợi còn lại có thể được san sẻ để hỗ trợ các thành viên khác khi phát sinh nhu cầu được bảo hiểm.

Với các gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống, việc có thể linh hoạt san sẻ quyền lợi giúp gia đình chủ động hơn trong quản lý nguồn lực tài chính, đồng thời giảm cảm giác "lãng phí" khi quyền lợi của một thành viên không được sử dụng trong khi thành viên khác lại cần thêm hỗ trợ.

Đây là một cách tiếp cận hiện đại, phản ánh đúng cách vận hành của gia đình Việt: luôn đồng hành, hỗ trợ và sẻ chia khi cần thiết.

Bảo hiểm nhân thọ cho gia đình: Chăm sóc sức khỏe kết hợp bảo vệ tương lai tài chính

Bên cạnh rủi ro y tế, các gia đình hiện đại còn phải đối mặt với nhiều áp lực tài chính khác như chi phí giáo dục, kế hoạch hưu trí hay những biến cố bất ngờ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập.

Đó là lý do Sun Life Việt Nam phát triển sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Sun - Vì Nhà Mình, mang đến giải pháp vừa bảo vệ tài chính trước các rủi ro trong cuộc sống, vừa hỗ trợ khách hàng xây dựng nguồn tích lũy cho tương lai.

Sun - Vì Nhà Mình sở hữu nhiều quyền lợi nổi bật như bảo vệ trước rủi ro tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn; tự động gia tăng hạn mức bảo vệ vào năm hợp đồng thứ 10 và 20 mà không cần thẩm định lại sức khỏe; đồng thời tạo cơ hội tích lũy giá trị tài khoản phục vụ các mục tiêu dài hạn của gia đình.

Với quyền lợi San sẻ yêu thương từ giải pháp sức khỏe Sống Chất 2.0, Sun Life mang tinh thần "chia sẻ trong gia đình" vào chính giải pháp bảo hiểm sức khỏe. Khi kết hợp chung cùng sản phẩm SUN – Vì Nhà Mình, khách hàng không chỉ có một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hay một sản phẩm sức khỏe riêng lẻ, mà còn tiếp cận một giải pháp bảo vệ được thiết kế xoay quanh nhu cầu của cả gia đình.

Đó cũng là định hướng mà Sun Life Việt Nam theo đuổi: mang đến những giải pháp bảo vệ hiện đại, linh hoạt và nhân văn hơn, giúp mỗi gia đình Việt an tâm tận hưởng cuộc sống.