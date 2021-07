Thương hiệu vì cộng đồng



Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, các hoạt động kinh doanh của Bảo Long đều mang sứ mệnh tạo dựng một cộng đồng bình an và thịnh vượng.

Với mục tiêu trở thành Công ty Bảo hiểm được tín nhiệm hàng đầu, Bảo Long luôn lấy Khách hàng là trọng tâm. Minh chứng cho nỗ lực đó, Bảo Long đã vượt cột mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng (theo số liệu Báo cáo tài chính công bố năm 2018) và lên kế hoạch chinh phục cột mốc 2.000 tỷ đồng tổng doanh thu vào năm 2022.

Đến nay, Bảo Long đã có 46 Công ty thành viên, 230 điểm giao dịch, gần 1,000 Cán bộ nhân viên và 1.000 Đại lý có thể đáp ứng mọi nhu cầu về bảo hiểm của Khách hàng.

Kết quả kinh doanh cùng những thành tựu và ghi nhận tích cực của thị trường, của khách hàng đã khiến Bảo Long luôn nỗ lực. Từ đó nhận được nhiều thành quả xứng đáng, có thể kể đến là các giải thưởng lớn từ nhiều tổ chức uy tín như Top 10 Công ty Bảo Hiểm uy tín tại Việt Nam năm 2016, 2017, 2018 do Vietnam Report phối hợp với Báo Vietnam Net – Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; Thương hiệu Mạnh ASEAN năm 2020 do Trung tâm nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp Châu Á phối hợp cùng CLB Doanh nhân Việt Nam và các tổ chức quốc tế trao tặng; Thương hiệu Mạnh Việt Nam năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 do Thời báo kinh tế Việt Nam bình chọn; Thương hiệu Tin & Dùng Việt Nam năm 2019, 2020 do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Bảo Hiểm Bảo Long – Chặng Đường 26 Năm Xây Dựng Cộng Đồng Bình An, Thịnh Vượng

Nỗ lực không ngừng để phục vụ khách hàng

Dù dịch bệnh nhiều khó khăn và cách trở, nhưng Bảo Long vẫn luôn đồng hành cùng Khách hàng, phát triển thêm nhiều tiện ích để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của Khách hàng cũng như phù hợp với sự phát triển của hệ thống các kênh phân phối, hệ thống sản phẩm của Bảo Long luôn được nâng cấp và đa dạng hóa.

Asia Care Plus là chương trình bảo hiểm sức khỏe cao cấp được hợp tác và phát triển giữa Luma Care và Bảo Long đã mang đến cho Khách hàng những giải pháp ưu việt, giúp đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe cho mọi người.

Asia Care Plus – Sống Khoẻ hơn hạnh phúc hơn

Luma Care là thương hiệu hàng đầu thế giới về thiết kế và quản lý các chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc tế với 40 năm kinh nghiệm, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm sức khỏe quốc tế.

Với chương trình này, nhu cầu của bạn sẽ được thiết kế một cách tỉ mỉ nhất. Đồng thời với mạng lưới thanh toán trực tiếp trải rộng – không cần thanh toán tiền mặt mỗi lần khám bệnh tại hệ thống các cơ sở y tế được chỉ định. Dịch vụ hỗ trợ toàn cầu 24/7 được thực hiện bởi lực lượng nhân viên đa quốc tịch thông qua Trung tâm dịch vụ Khách hàng đặt tại Bangkok đảm bảo sẽ làm hài lòng kể cả những Khách hàng khó tính nhất.

Ưu thế về phát triển Insurtech

Insurtech là sự kết hợp của "Insurance" (bảo hiểm) và "Technology" (công nghệ). Insurtech đề cập đến việc sử dụng các sáng tạo công nghệ để tận dụng tạo nên hiệu quả từ mô hình ngành bảo hiểm hiện tại.

Tầm nhìn của Bảo Long trong thời gian tới là phát triển mạnh CNTT 4.0 vào hệ thống kinh doanh, từ đó phản ánh rõ rệt sự nỗ lực của đội ngũ nhân sự, luôn hướng tới sự phát triển, đổi mới và sự thịnh vượng dành cho Khách hàng. Đánh dấu bước đầu tiên trên chặng đường này, Bảo Long đã phối hợp cùng Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel cho ra mắt dòng sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân Bảo Tâm An. Chỉ với một tin nhắn đơn giản, chủ thuê bao Viettel đã có thể được bảo vệ với Bảo Tâm An mà không cần chờ các bước thẩm định rườm rà.

Bảo Tâm An – Vững tâm trên từng chuyến đi

Để thích nghi với tình hình dịch bệnh hiện tại Bảo Long đã tức tốc tiến hành phát triển các cổng dịch vụ như dịch vụ điện tử, cổng thanh toán điện tử, tối ưu hóa, kết hợp cùng các ứng dụng của Ngân hàng để việc tiếp cận và thanh toán bảo hiểm được an toàn và tiện lợi nhất.

Với Bảo hiểm Bảo Long, bạn có thể bảo vệ bản thân và gia đình với nhiều sản phẩm có quyền lợi tốt nhất cho Khách hàng như:

- Bảo hiểm sức khỏe Cao Cấp

- Bảo hiểm xe ô tô

- Bảo hiểm xe hai bánh

- Bảo hiểm nhà tư nhân

- Bảo hiểm tai nạn con người

Để tìm hiểu thông tin chi tiết, Quý Khách hàng có thể tham khảo tại website: https://baolonginsurance.com.vn