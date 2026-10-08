Báo Hàn khui thêm cặp đôi mới sau T.O.P - Nana: Nhà gái câu trước xác nhận hẹn hò, câu sau tuyên bố "đã chia tay"

Showbiz Hàn Quốc tới tấp đón tin vui liên quan đến chuyện tình cảm của nhiều ngôi sao nổi tiếng. Sau khi T.O.P (BIGBANG) và Nana bị Dispatch khui chuyện hẹn hò thì đến sáng nay (8/10), eDaily đã vào cuộc hé lộ mối quan hệ giữa "em trai quốc dân" Yoo Seung Ho và nữ diễn viên Lim Se Joo.

Theo eDaily tìm hiểu được, Yoo Seung Ho đang có mối quan hệ tình cảm gắn bó lâu bền với đàn chị hơn 2 tuổi Lim Se Joo. Hai người bén duyên sau khi hợp tác trong bộ phim truyền hình Memorist của đài tvN, phát sóng vào tháng 3/2020. Trong tác phẩm này, Yoo Seung Ho và Lim Se Joo lần lượt đảm nhận vai Dong Baek và Lee Seul Bi. Sau dự án, họ ngày càng trở nên thân thiết. Cả hai đã lấy diễn xuất làm cầu nối để nuôi dưỡng, phát triển tình cảm và chính thức bên nhau.

Tờ eDaily khui "em trai quốc dân" đang hẹn hò mỹ nhân lớn hơn 2 tuổi Lim Se Joo. Ảnh: Ohmydramasblog.

Tính đến hiện tại, cả hai đã hẹn hò được 6 năm. Yoo Seung Ho và Lim Se Joo âm thầm qua lại, chỉ tiết lộ chuyện tình cảm cho những người thân cận. Chính vì vậy, những năm đầu, không có nhiều người biết về mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, khi thời gian yêu đương kéo dài, mối quan hệ của cặp sao dần được nhiều người trong giới giải trí biết đến. Gần đây, Yoo Seung Ho và Lim Se Joo đã cởi mở hơn, thường xuyên công khai xuất hiện bên nhau ở những địa điểm công cộng, chẳng hạn như cùng dắt chó cưng của Yoo Seung Ho đi dạo quanh khu vực Seogyo-dong (Mapo, Seoul, Hàn Quốc) hay tận hưởng những buổi hẹn hò ở khu vực Paju, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc).

Truyền thông Hàn đã liên hệ với công ty quản lý của hai nghệ sĩ, nhưng các bên cho biết vẫn đang tìm hiểu thông tin với 2 nhân vật chính. Trên mạng xã hội, mối quan hệ lâu bền và kín tiếng của Yoo Seung Ho và Lim Se Joo nhận được sự ủng hộ từ khán giả. Cặp sao được khen đẹp đôi.

Sau đó, phía Lim Se Joo cho biết đúng là nữ diễn viên đã hẹn hò Yoo Seung Ho trong 6 năm. Thế nhưng, chưa kịp mừng, công ty Moving Pictures Company đã bồi thêm 1 câu khiến ai cũng hụt hẫng là cặp sao đã chia tay vào tháng trước.

Cặp đôi được cho biết đã bí mật hẹn hò 6 năm qua. Ảnh: Nate.

Yoo Seung Ho sinh năm 1993, là sao nhí đình đám xứ Hàn. Năm 1999, khi mới 6 tuổi, Yoo Seung Ho đã đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh tạo ra cơn địa chấn phòng vé thập niên 2000 - The Way Home. Thời điểm đó, The Way Home bán được 4,1 triệu vé. Với màn thể hiện xuất sắc, Yoo Seung Ho được truyền thông ca ngợi là thần đồng diễn xuất, tương lai của ngành công nghiệp điện ảnh Hàn. Còn khán giả gọi anh là "em trai quốc dân". Yoo Seung Ho từng là sao nhí có cát-xê khủng nhất Kbiz. Vào những năm 2000, tức khi mới 10 tuổi, anh được trả thù lao 30 triệu won (hơn 582 triệu đồng) - tương với thu nhập của 1 diễn viên trưởng thành. Năng lực hơn người, nhân cách tốt, dậy thì thành công với vẻ ngoài vô cùng điển trai, nhưng vào năm trở lại đây, Yoo Seung Ho không có tác phẩm gây tiếng vang lớn.

Yoo Seung Ho từng là sao nhí có cát-xê khủng nhất Hàn Quốc. Ảnh: X.

Anh được khán giả xứ kim chi yêu mến gọi là "em trai quốc dân". Ảnh: X.

Trong khi đó, Lim Se Joo sinh năm 1991. Cô ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2011. Sau đó, Lim Se Joo rẽ hướng sang diễn xuất, từng góp mặt trong nhiều phim như My Golden Life, Zombie Detective hay A Killer Paradox... Lim Se Joo có nhan sắc xinh đẹp, thanh tú và ngọt ngào đúng chuẩn đại mỹ nhân.

Lim Se Joo có nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào. Ảnh: Instagram.

Nguồn: eDaily