Báo động cho những người hay nhảy việc: Một ‘shark’ nói thẳng sẽ loại ngay ứng viên nào chỉ làm ở mỗi nơi dưới 2 năm

Phát biểu gần đây của Kevin O'Leary - nhà đầu tư nổi tiếng trong chương trình Shark Tank - đang gây tranh luận trong giới nhân sự và cộng đồng lao động trẻ. Trả lời phỏng vấn trên các kênh truyền thông quốc tế, O’Leary cho biết ông sẽ “loại ngay” những ứng viên có lịch sử thay đổi công việc liên tục trong thời gian ngắn, bởi theo ông, đó là dấu hiệu thiếu cam kết và khó xây dựng giá trị dài hạn cho doanh nghiệp.

Theo CNBC Make It, O’Leary nói rằng khi xem hồ sơ ứng viên, ông đặc biệt chú ý đến thời gian gắn bó ở từng vị trí. Nếu một người chuyển việc quá thường xuyên, đặc biệt là dưới 12–24 tháng mỗi nơi, ông coi đó là “cờ đỏ” (red flag). Lý do, theo ông, là doanh nghiệp cần sự ổn định để đào tạo và đầu tư vào nhân sự, còn việc thay đổi liên tục khiến chi phí tuyển dụng và đào tạo tăng cao mà không mang lại lợi ích lâu dài.

Trong cuộc trao đổi với Fox Business, O’Leary nhấn mạnh rằng ông đánh giá cao những người chứng minh được khả năng “ở lại và xây dựng”. Theo ông, sự nghiệp không chỉ là nhảy từ cơ hội này sang cơ hội khác để tăng lương, mà là quá trình tích lũy kỹ năng và đóng góp giá trị trong một môi trường đủ lâu để tạo ra tác động thực sự.

“Tôi đầu tư vào con người cũng giống như đầu tư vào doanh nghiệp”, ông nói. “Nếu họ không thể cam kết, tôi không thể tin họ sẽ giúp tôi xây dựng điều gì bền vững”.

Quan điểm của O’Leary xuất hiện trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ thay đổi mạnh sau đại dịch. Theo dữ liệu của Reuters, giai đoạn 2021–2022 chứng kiến làn sóng “Great Resignation” - hàng triệu lao động rời bỏ công việc để tìm cơ hội mới với mức lương cao hơn hoặc môi trường linh hoạt hơn. Tỷ lệ nhảy việc tăng vọt, đặc biệt ở các ngành công nghệ và dịch vụ chuyên môn.

Tuy nhiên, từ năm 2023 trở lại đây, khi lãi suất tăng và kinh tế toàn cầu chậm lại, thị trường việc làm bắt đầu hạ nhiệt. Nhà tuyển dụng đang có vị thế đàm phán tốt hơn so với giai đoạn khan hiếm lao động. Trong bối cảnh đó, tiêu chí tuyển dụng cũng trở nên khắt khe hơn, và sự ổn định nghề nghiệp lại được đánh giá cao.

Phát ngôn của O’Leary cũng phản ánh quan điểm phổ biến trong giới đầu tư truyền thống: chi phí tuyển dụng không chỉ nằm ở tiền lương, mà còn ở thời gian đào tạo, tích hợp văn hóa doanh nghiệp và xây dựng đội nhóm. Theo phân tích của Harvard Business Review được CNBC dẫn lại trong các bài viết liên quan đến xu hướng nhảy việc, nhân sự rời đi quá sớm có thể khiến doanh nghiệp không thu hồi được khoản đầu tư vào đào tạo ban đầu.

Dù vậy, quan điểm của O’Leary không phải không gây tranh cãi. Nhiều chuyên gia nhân sự được The New York Times phỏng vấn trong các bài viết về xu hướng lao động cho rằng việc thay đổi công việc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thiếu trung thành. Trong nhiều ngành nghề, đặc biệt là công nghệ và startup, chuyển việc có thể là cách để tích lũy kỹ năng đa dạng và tăng tốc sự nghiệp.

Thế hệ lao động trẻ, đặc biệt là Millennials và Gen Z, có xu hướng ưu tiên trải nghiệm, sự linh hoạt và cơ hội phát triển hơn là gắn bó lâu dài với một tổ chức duy nhất. Trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, việc di chuyển giữa các công ty có thể phản ánh khả năng thích ứng hơn là thiếu cam kết.

Tuy nhiên, O’Leary giữ lập trường rõ ràng. Theo CNBC, ông cho rằng doanh nghiệp cần những người sẵn sàng “chịu đựng những giai đoạn khó khăn” thay vì rời đi ngay khi gặp thử thách. Ông lập luận rằng thành công tài chính lâu dài thường đến từ việc kiên trì trong một môi trường đủ lâu để hiểu sâu hoạt động và xây dựng quan hệ tin cậy.

