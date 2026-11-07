Bảo đảm an toàn dịch vụ xe đưa đón học sinh: Không thể chỉ trông chờ vào cam kết

Qua kiểm tra thực tế tại thành phố Hà Nội, bên cạnh những điều kiện cơ bản được đáp ứng, vẫn còn những sai sót cần chấn chỉnh, đặt ra yêu cầu tăng cường trách nhiệm của cả doanh nghiệp vận tải và nhà trường.

Xe đưa đón học sinh của Trường phổ thông liên cấp Alfred Nobel. Ảnh: Duy Khánh

Kiểm tra từ phương tiện đến người lái

Ngày 3-11, trên phố Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (phường Láng, Hà Nội), Đội Kiểm tra khu vực số 1 (Phòng Kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội) kiểm tra các xe ô tô đưa đón học sinh của Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện phương tiện, giấy tờ của người điều khiển và các thiết bị phục vụ giám sát, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Cụ thể, lực lượng chức năng rà soát giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; đồng thời kiểm tra giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe hợp đồng, thời hạn sử dụng phù hiệu và việc niêm yết cụm từ “XE HỢP ĐỒNG”, dấu hiệu nhận biết xe chở học sinh.

Các thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh lái xe và học sinh, thiết bị cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe cũng được kiểm tra kỹ...

Theo Đội trưởng Đội Kiểm tra khu vực số 1 Tưởng Đỗ Hiển, tổ công tác đã kiểm tra đủ 19/19 xe của Công ty TNHH Phúc Long Giang, đơn vị ký hợp đồng đưa đón học sinh với Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel. Nhìn chung, điều kiện phương tiện và người lái cơ bản đáp ứng quy định. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một lái xe không mặc đồng phục theo mẫu do doanh nghiệp quy định, với mức phạt 400.000 đồng.

Cũng trong ngày 3-11, tại khu vực cột đồng hồ đối diện Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), Đội Kiểm tra khu vực 2 (Phòng Kiểm tra, Sở Xây dựng Hà Nội) kiểm tra hơn 300 xe ô tô đưa đón học sinh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một số xe niêm yết phù hiệu hợp đồng bị mờ, không thể nhận diện, yêu cầu khẩn trương thay thế; một số xe bố trí bình chữa cháy ở vị trí khó lấy cũng được nhắc nhở.

Đội trưởng Đội Kiểm tra khu vực 2 Trần Việt Hải cho biết, đây là hoạt động nằm trong kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị. Việc kiểm tra định kỳ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe; đồng thời, qua kiểm tra thực tế có thể phát hiện những thiếu sót mà việc rà soát hồ sơ đơn thuần khó nhận diện.

Rõ trách nhiệm của nhà trường và doanh nghiệp

Hiệu trưởng Trường Tiểu học tư thục Alfred Nobel Nguyễn Thị Thản cho biết, Trường Phổ thông liên cấp Alfred Nobel có 3 cấp học, gồm mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Hiện trường có 228 học sinh sử dụng dịch vụ đưa đón trên hơn 20 tuyến, với các loại xe hợp đồng từ 16 đến 29 chỗ. Nhà trường ký hợp đồng với một doanh nghiệp vận tải duy nhất là Công ty TNHH Phúc Long Giang.

Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ hồ sơ phương tiện, lái xe; phương tiện phải có đăng ký, đăng kiểm và được trang bị các thiết bị theo quy định như búa thoát hiểm, chuông báo, bảng hiệu nhận biết... Nhà trường cũng tập hợp, rà soát hồ sơ của đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi tổ chức đưa đón học sinh.

Ở góc độ đơn vị vận tải, ông Lê Văn Cảnh, phụ trách xe đưa đón học sinh của toàn bộ hệ thống Trường Marie Curie cho biết, mỗi ngày đơn vị vận hành gần 200 xe, chuyên chở khoảng 10.000 lượt học sinh đi, về. Với số lượng phương tiện và học sinh lớn, việc duy trì các yêu cầu an toàn trong quá trình vận hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chỉ phương tiện đủ điều kiện mới được phép hoạt động.

Đối với phụ huynh, dịch vụ xe đưa đón giúp giảm áp lực trong điều kiện công việc bận rộn. Chị Nguyễn Thị Liên (số 29 phố Tố Hữu, phường Đại Mỗ) cho rằng, vận tải hành khách là hoạt động kinh doanh có điều kiện, trong khi đối tượng chuyên chở là trẻ em - nhóm hành khách cần được bảo vệ đặc biệt. Vì vậy, chị mong muốn cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra để hạn chế sai sót, ngăn ngừa những sự cố đáng tiếc.

Theo Phó Trưởng phòng Kiểm tra (Sở Xây dựng Hà Nội) Lê Xuân Tiến, đợt kiểm tra hoạt động xe đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố dự kiến kết thúc trước ngày 15-11-2026. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm doanh nghiệp vi phạm, đồng thời kiến nghị các trường không ký hợp đồng với đơn vị vận tải không đủ điều kiện; chấm dứt hợp đồng đối với doanh nghiệp có phương tiện, lái xe không đáp ứng quy định.

Các trường cần yêu cầu doanh nghiệp và lái xe không chở quá số người quy định, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, xe không có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” hoặc phù hiệu hết hạn; người lái phải có giấy phép phù hợp với loại phương tiện.

Nhu cầu đưa đón học sinh bằng ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ còn tiếp tục, song an toàn không thể chỉ được bảo đảm bằng hồ sơ hay cam kết của doanh nghiệp. Kiểm tra thực tế, giám sát hằng ngày và xử lý nghiêm vi phạm cần trở thành công việc thường xuyên, với trách nhiệm cụ thể của từng bên. Chỉ khi nhà trường chủ động giám sát, doanh nghiệp thực hiện đúng quy định và cơ quan chức năng duy trì kiểm tra, mỗi chuyến xe đưa đón học sinh mới thực sự an toàn.