Chiếc túi thần kỳ của Doraemon giống như một kho báu không đáy, bên trong có đủ thứ bảo bối có thể thay đổi cuộc sống con người. Có Cánh cửa thần kỳ giúp đi đến bất cứ đâu, Chong chóng tre giúp bay trên trời, Khăn trùm thời gian có thể làm thay đổi tuổi tác của đồ vật và Cỗ máy thời gian đưa con người vượt qua hàng triệu năm lịch sử...

Thế nhưng giữa một kho bảo bối quyền năng như vậy lại tồn tại một món đồ có công dụng kỳ lạ đến mức gần như không tìm được lý do để sử dụng. Đó là "Ô mở ra là mưa", một chiếc ô mà khi mở ra sẽ tạo mưa ngay bên dưới nó. Bảo bối này từng được nhiều danh sách về những món đồ "vô dụng" của Doraemon nhắc tới chính vì công dụng chẳng khác nào tự tìm cách làm mình ướt.

"Ô mở ra là mưa" là một trong những bảo bối có công dụng kỳ lạ nhất từng xuất hiện trong Doraemon

Mở ô để làm gì khi chính chiếc ô tạo ra mưa?

Công dụng của bảo bối này khá dễ hiểu. Người sử dụng chỉ cần mở chiếc ô và một cơn mưa sẽ xuất hiện trong phạm vi tương ứng với chiếc ô. Vấn đề nằm ở chỗ người cầm ô cũng chính là người đứng ngay dưới cơn mưa đó. Một chiếc ô thông thường được phát minh để ngăn nước mưa. Còn chiếc ô này lại làm điều ngược lại. Nó biến một vật vốn được tạo ra để bảo vệ con người khỏi mưa thành công cụ tạo mưa cho chính người sử dụng.

Nếu Nobita đang đứng ngoài trời giữa một ngày nắng nóng và muốn có mưa để giải nhiệt, bảo bối này có thể có chút tác dụng. Nhưng nếu mục đích là tránh mưa, một chiếc ô bình thường rõ ràng hiệu quả hơn rất nhiều. Điều hài hước nằm ở chỗ Doraemon sở hữu hàng nghìn bảo bối có thể giải quyết những vấn đề phức tạp đến khó tin, nhưng vẫn có một món chỉ giúp người dùng tạo ra một vấn đề mà vốn dĩ họ không hề có.

Tương lai có cả Cánh cửa thần kỳ nhưng vẫn cần một chiếc ô tạo mưa?

Đặt "Ô mở ra là mưa" cạnh những bảo bối nổi tiếng khác, sự vô lý càng rõ ràng hơn. Muốn đi đến một nơi khác, có Cánh cửa thần kỳ. Muốn bay, có Chong chóng tre. Muốn thay đổi kích thước, có Đèn pin phóng to và thu nhỏ. Muốn quay ngược thời gian của một món đồ, có Khăn trùm thời gian. Những bảo bối này đều giải quyết một nhu cầu cụ thể và tạo ra lợi ích rõ ràng cho người sử dụng.

Còn chiếc ô này gần như không giải quyết được vấn đề nào trong đời sống. Nếu trời đang mưa, nó không giúp người dùng khô ráo. Nếu trời không mưa, việc tạo ra một vùng mưa nhỏ đến mức chỉ đủ làm ướt người cầm ô cũng chẳng mang lại nhiều giá trị. Thậm chí trong một thế giới có công nghệ tiên tiến đến mức con người có thể du hành thời gian, việc phải dùng một chiếc ô để tạo ra mưa càng trở nên khó hiểu. Nếu mục đích là tưới cây, làm mát hay cung cấp nước, chắc chắn nền văn minh thế kỷ 22 phải có những giải pháp hiệu quả hơn.

Chính sự "không cần thiết" này mới khiến bảo bối trở nên thú vị. Nó cho thấy thế giới Doraemon không chỉ chứa những phát minh hữu ích, mà còn có cả những món đồ được tạo ra gần như chỉ để phục vụ trí tưởng tượng và sự hài hước của câu chuyện.

Đặt cạnh những bảo bối có thể du hành thời gian hay dịch chuyển tức thời, công dụng của chiếc ô tạo mưa càng trở nên khó hiểu

"Vô dụng" chính là mục đích của bảo bối này

Nếu xét một cách nghiêm túc, "Ô mở ra là mưa" gần như không có giá trị thực tế. Nhưng nếu nhìn từ góc độ xây dựng Doraemon, sự tồn tại của nó lại hoàn toàn có lý. Fujiko F. Fujio không xây dựng thế giới Doraemon như một danh mục công nghệ tương lai hoàn chỉnh. Ông tạo ra những bảo bối trước hết để kể chuyện. Một món đồ càng kỳ quặc, càng khó đoán công dụng thì càng dễ tạo ra những tình huống hài hước khi Nobita sử dụng.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa Doraemon và một câu chuyện khoa học viễn tưởng thuần túy. Bảo bối không nhất thiết phải hữu ích. Chúng có thể vô lý, bất tiện, thậm chí gây ra nhiều rắc rối hơn vấn đề ban đầu, miễn là chúng mở ra được một câu chuyện thú vị.

Vì thế, nếu phải chọn một ứng viên cho danh hiệu "bảo bối vô dụng nhất Doraemon", chiếc ô tạo mưa chắc chắn là một cái tên khó bị đánh bại. Nó không mạnh, không nguy hiểm và cũng chẳng có khả năng thay đổi thế giới. Thứ duy nhất nó làm rất tốt là khiến người ta phải bật cười và tự hỏi: "Ủa, tương lai phát minh ra cái này để làm gì vậy?"

Nhưng đó cũng chính là kiểu hài hước rất đặc trưng của Doraemon. Một bảo bối chẳng có mấy giá trị thực tế vẫn có thể trở thành chất liệu cho một câu chuyện thú vị, miễn là nó rơi vào tay Nobita.