Bảng xếp hạng tài lộc tháng 7: Có người liên tiếp gặp may, có người cần giữ tiền

Dưới đây là bảng xếp hạng tài lộc tham khảo của 12 con giáp trong tháng 7.

Hạng 1: Tuổi Thìn – Tài lộc rực sáng, cơ hội đến liên tiếp

Đứng đầu bảng xếp hạng tháng này là người tuổi Thìn. Đây là giai đoạn bản mệnh có nhiều cơ hội mở rộng nguồn thu nhập, đặc biệt với những người kinh doanh, làm nghề tự do hoặc đang theo đuổi công việc tay trái.

Không chỉ nguồn thu chính ổn định, tuổi Thìn còn dễ gặp quý nhân giới thiệu dự án, khách hàng hoặc cơ hội hợp tác mới. Những khoản tưởng chừng đã "đóng băng" cũng có khả năng được giải quyết.

Lời khuyên dành cho tuổi Thìn là mạnh dạn nắm bắt cơ hội nhưng vẫn nên dành một phần lợi nhuận để tích lũy, tránh tâm lý kiếm được nhiều thì chi tiêu thoải mái.

Hạng 2: Tuổi Dậu – Tiền bạc tăng đều, càng chăm chỉ càng có lộc

Tháng 7 là thời điểm người tuổi Dậu được ghi nhận nhiều hơn trong công việc. Thu nhập có xu hướng cải thiện nhờ thành quả từ những nỗ lực trước đó.

Một số người có thể nhận thưởng, tăng lương hoặc tìm được nguồn thu phụ khá ổn định.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để học thêm kỹ năng mới hoặc đầu tư cho công việc, bởi khoản chi này có thể mang lại lợi ích lâu dài.

Hạng 3: Tuổi Tý – Có lộc bất ngờ

Người tuổi Tý dễ gặp những khoản tiền ngoài dự kiến như hoàn tiền, thưởng nóng, quà tặng hoặc các cơ hội kiếm thêm.

Nếu biết tận dụng các mối quan hệ và chủ động tìm kiếm cơ hội, tài chính tháng này sẽ có nhiều tín hiệu tích cực.

Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên tránh tâm lý "kiếm được bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu". Giữ lại một phần để lập quỹ dự phòng vẫn là lựa chọn khôn ngoan.

Hạng 4: Tuổi Mùi – Thu nhập ổn định, tích lũy tốt

Người tuổi Mùi không có bước nhảy vọt về tiền bạc nhưng lại duy trì được sự ổn định.

Đây là nhóm con giáp phù hợp với chiến lược "chậm mà chắc". Việc tiết kiệm đều đặn hoặc đầu tư dài hạn sẽ mang lại hiệu quả tích cực hơn so với việc chạy theo các cơ hội lợi nhuận nhanh.

Hạng 5: Tuổi Hợi – Có cơ hội nhưng cần chọn lọc

Tháng này tuổi Hợi có khá nhiều lời mời hợp tác hoặc đầu tư.

Không phải cơ hội nào cũng phù hợp. Việc cân nhắc kỹ hợp đồng, dòng tiền và khả năng tài chính sẽ giúp bản mệnh tránh được những quyết định thiếu sáng suốt.

Nếu biết chọn đúng thời điểm, tuổi Hợi vẫn có thể cải thiện đáng kể thu nhập.

Hạng 6: Tuổi Ngọ – Giữ được cân bằng tài chính

Người tuổi Ngọ duy trì được dòng tiền khá ổn định.

Dù chưa có khoản thu lớn, nhưng cũng không xuất hiện áp lực tài chính đáng kể. Đây là thời điểm thích hợp để rà soát lại các khoản chi cố định, cắt giảm những khoản chưa thực sự cần thiết.

Hạng 7: Tuổi Sửu – Bình ổn là thắng

Vận tài lộc của tuổi Sửu ở mức trung bình.

Không có nhiều biến động nhưng cũng chưa phải thời điểm thích hợp để mở rộng đầu tư hoặc vay vốn lớn.

Điều đáng mừng là nếu tiếp tục duy trì sự cẩn trọng vốn có, tuổi Sửu vẫn giữ được nền tảng tài chính khá an toàn.

Hạng 8: Tuổi Tuất – Cần kiểm soát chi tiêu

Tháng 7, tuổi Tuất có xu hướng phát sinh khá nhiều khoản chi cho gia đình, sửa chữa nhà cửa hoặc các kế hoạch cá nhân.

Thu nhập vẫn đủ bù đắp nhưng nếu chi tiêu thiếu kế hoạch sẽ rất dễ rơi vào cảnh "cuối tháng hết sạch tiền".

Một bảng ngân sách đơn giản sẽ giúp bản mệnh kiểm soát tài chính hiệu quả hơn.

Hạng 9: Tuổi Dần – Đừng nóng vội với đầu tư

Tuổi Dần có nhiều ý tưởng kiếm tiền nhưng chưa phải cơ hội nào cũng mang lại kết quả như mong muốn.

Việc đầu tư theo phong trào hoặc nghe lời rủ rê có thể khiến bản mệnh gặp rủi ro.

Thay vì tìm kiếm lợi nhuận nhanh, hãy tập trung vào công việc chính và nâng cao năng lực cá nhân.

Hạng 10: Tuổi Mão – Tiền vào rồi lại ra

Thu nhập của tuổi Mão không quá tệ nhưng các khoản chi bất ngờ xuất hiện khá nhiều.

Đó có thể là chi phí chăm sóc sức khỏe, mua sắm hoặc hỗ trợ người thân.

Tháng này, nguyên tắc "mua sau 24 giờ suy nghĩ" sẽ giúp bản mệnh hạn chế nhiều khoản chi cảm tính.

Hạng 11: Tuổi Thân – Thận trọng với các quyết định tài chính lớn

Người tuổi Thân nên hạn chế đầu tư mạo hiểm hoặc bảo lãnh tài chính cho người khác trong tháng 7.

Nếu có kế hoạch mua tài sản giá trị lớn, nên dành thêm thời gian tìm hiểu trước khi đưa ra quyết định.

Giữ tiền đôi khi cũng là một cách kiếm tiền.

Hạng 12: Tuổi Tỵ – Ưu tiên phòng thủ hơn tấn công

Đứng cuối bảng xếp hạng tháng này là tuổi Tỵ.

Điều này không đồng nghĩa sẽ gặp khó khăn về tài chính, mà chủ yếu nhắc nhở bản mệnh nên quản lý dòng tiền cẩn thận hơn.

Tháng này dễ phát sinh các khoản chi ngoài kế hoạch hoặc gặp những lời mời đầu tư hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro.

Thay vì cố gắng gia tăng lợi nhuận bằng mọi giá, tuổi Tỵ nên tập trung củng cố quỹ dự phòng, hạn chế vay mượn và tránh đưa ra quyết định tài chính khi còn cảm tính.

Lời kết

Bảng xếp hạng trên chỉ mang tính chất tham khảo theo góc nhìn tử vi. Dù đang nằm trong nhóm nhiều tài lộc hay nhóm cần thận trọng, việc quản lý chi tiêu hợp lý, duy trì quỹ dự phòng và cân nhắc kỹ trước mỗi quyết định đầu tư vẫn là yếu tố quan trọng giúp mỗi người xây dựng nền tảng tài chính vững vàng trong tháng 7 và những tháng tiếp theo.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm