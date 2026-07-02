Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước.

Theo phân tích và trích xuất dữ liệu của Báo điện tử VTC News, Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi nhận 45 thủ khoa của 34 tỉnh, thành, do nhiều địa phương xuất hiện từ hai đến ba thí sinh cùng đạt mức điểm cao nhất.

Dẫn đầu trong “Bảng vàng thủ khoa ” tốt nghiệp THPT 2026 là hai thí sinh đến từ Hải Phòng và Điện Biên, cùng đạt 38,5/40 điểm. Đây cũng là mức điểm cao nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.

Về tổng thể xếp hạng toàn quốc theo mức điểm, bên cạnh hai thủ khoa toàn quốc, kỳ thi năm nay còn có 6 á khoa cùng đạt 38,25/40 điểm đến từ Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Thanh Hóa và TP.HCM, cho thấy mặt bằng điểm của nhóm thí sinh xuất sắc khá đồng đều.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 ghi nhận 45 thủ khoa của 34 tỉnh, thành. Hai thí sinh dẫn đầu cả nước cùng đạt 38,5/40 điểm.

Mặt bằng điểm của nhóm dẫn đầu khá cao khi toàn bộ 45 thủ khoa đều đạt từ 35,25 điểm trở lên.

Một số địa phương khác cũng có thủ khoa đạt từ 38 điểm trở lên như Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Tĩnh, TP Huế và Đà Nẵng.

Ở chiều ngược lại, mức điểm thủ khoa thấp nhất trong thống kê là 35,25 điểm, thuộc về Tây Ninh.

11 địa phương có hơn một thủ khoa

Trong 34 tỉnh, thành, 11 địa phương có từ hai thủ khoa trở lên cùng đạt mức điểm đứng đầu tỉnh, gồm: Sơn La (3 thủ khoa), Nghệ An (3 thủ khoa), Quảng Ninh (2 thủ khoa), Phú Thọ (2 thủ khoa), Ninh Bình (2 thủ khoa), Gia Lai (2 thủ khoa), Đồng Tháp (2 thủ khoa), Vĩnh Long (2 thủ khoa), Cần Thơ (2 thủ khoa).

Việc xuất hiện nhiều thủ khoa tại một địa phương cho thấy các thí sinh có kết quả thi ngang nhau ở vị trí cao nhất của tỉnh, thành.

Thủ khoa trải đều ở nhiều tổ hợp xét tuyển

Danh sách thủ khoa năm nay không chỉ tập trung ở tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) mà còn xuất hiện ở nhiều tổ hợp xét tuyển khác như A01, B00, C00, D01 và các tổ hợp có môn Tin học hoặc Tiếng Trung.

Nhiều thủ khoa đạt điểm tuyệt đối ở từ hai môn trở lên, trong khi môn Ngữ văn chủ yếu dao động từ 8 đến 9 điểm. Điều này phản ánh sự phân hóa của đề thi cũng như xu hướng điểm cao tập trung ở các môn trắc nghiệm.

Danh sách 45 thủ khoa thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của 34 tỉnh, thành như sau:

‘Bảng vàng’ 45 thủ khoa thi tốt nghiệp THPT 2026 của 34 tỉnh, thành. (Nguồn: VTC News)

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh, là kỳ thi có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất từ trước đến nay.

Theo quy định tuyển sinh năm 2026, dù xét tuyển bằng phương thức nào, thí sinh vẫn phải sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và đáp ứng ngưỡng tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi biết điểm thi, thí sinh được nộp đơn phúc khảo đến hết ngày 5/7. Từ 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ. Kết quả trúng tuyển đợt 1 dự kiến được công bố sau 17h ngày 9/8.