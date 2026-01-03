Bảng thống kê "nghẹt thở": Chi 142 triệu cho gia đình 5 người ở TP.HCM về quê ăn Tết

Những ngày cuối năm, cận Tết Nguyên đán 2026, câu chuyện chi tiêu, tiền bạc của những người đi làm ăn xa về quê ăn Tết lại được nhắc đến nhiều hơn bao giờ hết.

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng liệt kê chi phí, chia sẻ nỗi băn khoăn “về hay không về”, bởi với không ít gia đình, Tết không chỉ là dịp sum họp mà còn là một bài toán tài chính không hề nhỏ.

Ảnh minh họa.

Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý khi chủ nhân thẳng thắn ghi ra toàn bộ chi phí dự kiến cho việc về quê ăn Tết của gia đình mình. Con số cuối cùng khiến nhiều người giật mình: 142 triệu đồng, chưa tính các khoản phát sinh.

Theo chia sẻ, gia đình có 5 người, sinh sống và làm việc xa quê. Người này đã ngồi liệt kê chi tiết các khoản chi cho dịp về quê ăn Tết Nguyên đán 2026, với từng đầu mục cụ thể:

Đi lại 2 chiều Hà Nội - Nha Trang: 3 triệu đồng/người/lượt × 7 người × 2 lượt, tổng cộng 42 triệu đồng. (giá vé Tết thường cao hơn ngày bình thường, gia đình có 5 người xong vé máy bay 7 người là vì bố mẹ mới ở Hà Nội vào chơi nên dự tính Tết bay ra cùng)

Biếu bố mẹ hai bên: 50 triệu đồng

Lì xì các cháu hai bên: 20 triệu đồng

Trang trí nhà cửa, mua sắm Tết: 10 triệu đồng

Lì xì con đối tác, người nâng đỡ, bạn bè thân thiết: 10 triệu đồng

Đi chơi, ăn uống, cà phê cùng bạn bè: 10 triệu đồng

Cộng lại, tổng chi phí dự kiến lên tới 142 triệu đồng. Người đăng cho biết đây mới chỉ là những khoản cơ bản, chưa tính các chi phí phát sinh khác trong dịp Tết.

Nguồn: My hay lang thang.

Người đăng bài cũng chia sẻ thêm rằng năm 2025 là một năm kinh tế khó khăn hơn mọi năm, gia đình có ba con nhỏ, sống xa quê. Việc liệt kê chi phí khiến họ cảm thấy áp lực, thậm chí nảy sinh suy nghĩ nếu không về quê ăn Tết thì có thể tiết kiệm được phần lớn khoản tiền này. Tuy vậy, nếu không về, đồng nghĩa với việc không thể thăm bố mẹ, con cái cũng thiếu đi cảm giác quây quần bên họ hàng.

Từ câu chuyện trên, nhiều ý kiến cho rằng 142 triệu là con số quá lớn cho một dịp Tết. Nhưng cũng có người nhìn nhận rằng với những gia đình đông người, quãng đường về quê xa, lại có nhiều mối quan hệ xã hội, đây không phải là điều quá hiếm gặp. Trong bối cảnh giá cả tăng cao, chi phí đi lại, sinh hoạt và các khoản xã giao đều đội lên, việc “Tết tốn kém” dường như đã trở thành cảm giác chung của không ít người.

Câu hỏi đặt ra không hẳn là 142 triệu là nhiều hay ít, mà là làm thế nào để cân đối chi tiêu sao cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của mỗi gia đình.

Đau đầu với các khoản chi khi về quê ăn Tết là có thật. Ảnh minh họa.

Một số ý kiến cho rằng, việc phân biệt rõ đâu là khoản cần thiết, đâu là khoản có thể linh hoạt điều chỉnh là điều quan trọng. Những chi phí như đi lại, thăm hỏi bố mẹ có thể khó cắt giảm. Tuy nhiên, các khoản mang tính hình thức hoặc xã giao có thể được điều chỉnh tùy khả năng, như mức biếu - lì xì, tần suất ăn uống, gặp gỡ bạn bè, hay quy mô mua sắm, trang trí Tết.

Thay vì cố giữ mức chi tiêu như những năm kinh tế thuận lợi, một số gia đình lựa chọn giản lược để phù hợp hơn với tình hình hiện tại. Trong hoàn cảnh kinh tế không thuận lợi, một cái Tết giản dị hơn có thể là lựa chọn của nhiều gia đình, thay vì cố gắng giữ hình thức như những năm “dư dả” trước đó.

Những bình luận gợi ý từ dân mạng: "Liệu cơm gắp mắm thôi chị ơi. Nếu khoản đó nằm trong chi phí gia đình chị lo được thì ổn, còn nếu khó khăn quá thì mình bớt xuống. Ví như năm nay kinh tế cũng khó khăn, gia đình mình cắt giảm các khoản lì xì xuống, một ít để lấy may thôi. Trang trí cỗ bàn cũng giảm, đơn sơ thôi", "Tiền vé máy bay thì không giảm được nè, nếu khó khăn quá thì tiền biếu giảm xuống bố mẹ cũng hiểu thôi. Mình thấy 20 triệu lỳ xì là nhiều đó, khoản này nên rút xuống còn 1/3 thôi", "Nhà tôi năm ngoái cũng 5 người cũng tốn gần 100 triệu về quê đây, cái quan trọng là ở xa vé máy bay thì đắt nữa, nên về quê rồi nhà trong này chẳng trang trí gì nên không tốn, con cháu lớn hết cũng đỡ",...

Tết, suy cho cùng, không chỉ được đo bằng số tiền chi ra, mà còn bằng cảm giác đoàn tụ mà các thành viên, đặc biệt là trẻ nhỏ, có được.

Bên cạnh đó, việc lên kế hoạch chi tiêu sớm, xác định trần ngân sách cho từng hạng mục cũng được nhiều người xem là cách để tránh phát sinh ngoài dự tính. Không ít ý kiến cho rằng, giá trị của Tết không nằm ở việc chi bao nhiêu tiền, mà ở sự thoải mái của các thành viên trong gia đình khi bước sang năm mới, không phải mang theo áp lực tài chính kéo dài sau kỳ nghỉ.

Còn bạn nghĩ thế nào về chi phí về quê ăn Tết nêu trên?

Trần Hà.