Băng rừng 15km, vượt 4 con suối khiêng người xa lạ bị rắn cắn đi cấp cứu

Những ngày qua, hình ảnh người dân bản Dốc Mây lội qua dòng suối, cùng nhau khiêng một người dưới xuôi đi rừng bị rắn cắn đi cấp cứu khiến nhiều người xúc động.

Hình ảnh người dân bản Dốc Mây lội qua dòng suối, cùng nhau khiêng người bị nạn đi cấp cứu.

Sáng ngày 4/9, ông Đinh Xi - Trưởng bản Dốc Mây cho biết, sự việc đã xảy ra cách đây vài ngày. Hai anh em ở khu vực Trúc Ly, xã Quảng Ninh lên đi rừng thuộc địa phận bản Dốc Mây. Trong lúc đi rừng, một người không may bị rắn cắn. Người còn lại chạy ra bản cầu cứu .

Nhận được tin, dù thời điểm này, nước tại một số khe, suối trên đường ra trung tâm xã dâng cao, người dân Dốc Mây vẫn huy động nhau vào rừng tìm nạn nhân.

“Chúng tôi vào tận nơi, thay nhau ke (khiêng) người bị nạn ra đến bản Rìn Rìn. Sau đó, ô tô của gia đình lên đón và đưa nạn nhân vào bệnh viện ở Huế cấp cứu”, ông Xi kể.

15km đường rừng, 4 lần vượt suối

Theo người dân địa phương, từ vị trí nạn nhân gặp nạn ra đến nơi ô tô có thể tiếp cận dài khoảng 15km, chủ yếu là đường rừng và phải vượt qua 4 con suối.

Việc khiêng người bệnh vượt dòng nước chảy tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm nước suối dâng cao. Tuy nhiên, không có tuyến đường nào khác để đưa nạn nhân ra ngoài.

Ông Đinh Xi cho biết, Dốc Mây là bản vùng sâu, giao thông còn cách trở. Mỗi khi trong bản có người đau ốm cần đến bệnh viện, bà con nhiều lúc cũng phải thay nhau khiêng qua rừng, vượt khe suối. Vì thế, người dân có kinh nghiệm nhất định trong việc di chuyển ở địa hình hiểm trở.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của người dân bản Dốc Mây, nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Đến nay, người này đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Giữa núi rừng Trường Sơn, cuộc vượt rừng, vượt suối cứu một người xa lạ không chỉ cho thấy sự gian khó về giao thông của những bản làng vùng sâu, mà còn là hình ảnh đẹp về tình người, tinh thần tương trợ lẫn nhau khi hoạn nạn.