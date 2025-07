Ngày 25/7, Trung tá Nguyễn Văn Thành, Trưởng Công an xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị đang hỗ trợ một gia đình bị lạc đường do mưa.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 24/7, trong quá trình ứng trực phòng, chống mưa lũ tại địa phương, Công an xã Tiên Đồng phát hiện anh Và Bá Câu (trú xã Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An) đi xe máy, chở vợ đang mang bầu và con nhỏ bị ướt mưa, có biểu hiện bị lạc nên đã đưa cả gia đình về trụ sở, bố trí chỗ ăn, nghỉ.

Theo anh Và Bá Câu, anh và vợ là Thò Y Dua đi làm thuê ở miền Nam. Hai vợ chồng đã có 1 con nhỏ 9 tháng tuổi. Do chị Dua đang mang bầu 7 tháng nên cả hai quyết định đi xe khách về quê ở bản Piêng Coọc , xã Nhôn Mai.

Chiều tối 24/7, khi đến khu vực ngã tư Khai Sơn, do quốc lộ 7 đang bị ngập lụt, không thể lưu thông nên xe khách thả vợ chồng anh Câu cùng hành lý và chiếc xe máy cũ xuống đường.

Dù trời mưa, anh Câu vẫn quyết dùng xe máy chở vợ con về quê, tuy nhiên do không thông thuộc địa hình và trời tối nên anh đi lạc đường.

Hiện xã Nhôn Mai đang bị cô lập do quốc lộ 16 bị sạt lở , hư hỏng nặng. Bản Piêng Coọc cũng đang bị chia cắt, cô lập cho mưa lũ.

Công an xã Tiên Đồng hỗ trợ vợ chồng anh Câu về quê

Theo nguyện vọng của anh Câu, Công an xã Tiên Đồng đã bố trí vợ chồng anh đi xe khách lên xã Tri Lễ (gần xã Nhôn Mai), ở nhờ nhà người thân chờ đến khi đường về nhà có thể lưu thông.

Sau khi phối hợp Trạm Y tế xã Tiên Đồng thăm khám cho cháu bé và thai nhi đảm bảo sức khoẻ, Công an xã Tiên Đồng đã sử dụng xe chuyên dụng chở người và phương tiện, đồ đạc của gia đình anh Câu đến tại Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An để hỗ trợ gia đình anh đón xe khách trở về nhà.