Bảng lương công chức từ 1/7
Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.
Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/7.
Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).
Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng thì bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2026 như sau:
Chuyên gia cao cấp
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|8,80
|22.264.000
|2
|9,40
|23.782.000
|3
|10,00
|25.300.000
A3 - Nhóm 1 (A3.1)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|6,20
|15.686.000
|2
|6,56
|16.596.800
|3
|6,92
|17.507.600
|4
|7,28
|18.418.400
|5
|7,64
|19.329.200
|6
|8,00
|20.240.000
A3 - Nhóm 2 (A3.2)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|5,75
|14.547.500
|2
|6,11
|15.458.300
|3
|6,47
|16.369.100
|4
|6,83
|17.279.900
|5
|7,19
|18.190.700
|6
|7,55
|19.101.500
A2 - Nhóm 1 (A2.1)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|4,40
|11.132.000
|2
|4,74
|11.992.200
|3
|5,08
|12.852.400
|4
|5,42
|13.712.600
|5
|5,76
|14.572.800
|6
|6,10
|15.433.000
|7
|6,44
|16.293.200
|8
|6,78
|17.153.400
A2 - Nhóm 2 (A2.2)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|4,00
|10.120.000
|2
|4,34
|10.980.200
|3
|4,68
|11.840.400
|4
|5,02
|12.700.600
|5
|5,36
|13.560.800
|6
|5,70
|14.421.000
|7
|6,04
|15.281.200
|8
|6,38
|16.141.400
A1
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|2,34
|5.920.200
|2
|2,67
|6.755.100
|3
|3,00
|7.590.000
|4
|3,33
|8.424.900
|5
|3,66
|9.259.800
|6
|3,99
|10.094.700
|7
|4,32
|10.929.600
|8
|4,65
|11.764.500
|9
|4,98
|12.599.400
A0
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|2,10
|5.313.000
|2
|2,41
|6.097.300
|3
|2,72
|6.881.600
|4
|3,03
|7.665.900
|5
|3,34
|8.450.200
|6
|3,65
|9.234.500
|7
|3,96
|10.018.800
|8
|4,27
|10.803.100
|9
|4,58
|11.587.400
|10
|4,89
|12.371.700
B
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|1,86
|4.705.800
|2
|2,06
|5.211.800
|3
|2,26
|5.717.800
|4
|2,46
|6.223.800
|5
|2,66
|6.729.800
|6
|2,86
|7.235.800
|7
|3,06
|7.741.800
|8
|3,26
|8.247.800
|9
|3,46
|8.753.800
|10
|3,66
|9.259.800
|11
|3,86
|9.765.800
|12
|4,06
|10.271.800
C - Nhóm 1 (C1)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|1,65
|4.174.500
|2
|1,83
|4.629.900
|3
|2,01
|5.085.300
|4
|2,19
|5.540.700
|5
|2,37
|5.996.100
|6
|2,55
|6.451.500
|7
|2,73
|6.906.900
|8
|2,91
|7.362.300
|9
|3,09
|7.817.700
|10
|3,27
|8.273.100
|11
|3,45
|8.728.500
|12
|3,63
|9.183.900
C - Nhóm 2 (C2)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|1,50
|3.795.000
|2
|1,68
|4.250.400
|3
|1,86
|4.705.800
|4
|2,04
|5.161.200
|5
|2,22
|5.616.600
|6
|2,40
|6.072.000
|7
|2,58
|6.527.400
|8
|2,76
|6.982.800
|9
|2,94
|7.438.200
|10
|3,12
|7.893.600
|11
|3,30
|8.349.000
|12
|3,48
|8.804.400
C - Nhóm 3 (C3)
|Bậc
|Hệ số lương
|Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
|1
|1,35
|3.415.500
|2
|1,53
|3.870.900
|3
|1,71
|4.326.300
|4
|1,89
|4.781.700
|5
|2,07
|5.237.100
|6
|2,25
|5.692.500
|7
|2,43
|6.147.900
|8
|2,61
|6.603.300
|9
|2,79
|7.058.700
|10
|2,97
|7.514.100
|11
|3,15
|7.969.500
|12
|3,33
|8.424.900