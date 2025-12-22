Bàng hoàng tin sao nam phim truyền hình ăn khách treo cổ tự vẫn, để lại vợ và 2 con thơ

Ngày 22/12, tờ Page Six đưa tin nam diễn viên James Ransone đã qua đời ở tuổi 46. Thi thể của anh được phát hiện tại 1 nhà kho vào ngày 19/12. Trong hồ sơ được công bố vào sáng nay của Văn phòng Giám định Y khoa Los Angeles (Mỹ), ngôi sao phim truyền hình của đài HBO được kết luận tử vong vì treo cổ tự sát. Hiện, công tác điều tra và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn thành.

Thông tin James Ransone đột ngột qua đời khiến khán giả, đồng nghiệp bàng hoàng tiếc thương. Đáng buồn hơn là nam diễn viên phim The Black Phone ra đi để lại vợ và hai con thơ. Sau khi biến cố lớn xảy ra, vợ của James Ransone vô cùng suy sụp. Trong bài viết báo tin buồn về sự ra đi của chồng, cô đã thêm vào 1 đường dẫn đến trang mạng của Liên minh Quốc gia về Bệnh Tâm thần (NAMI), nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tinh thần.

HBO đăng tải lời tri ân dành cho những cống hiến của James Ransone trong thời gian đóng phim ở đài, kèm hình ảnh của anh trong tác phẩm The Wire: "Tưởng nhớ James Ransone với tất cả sự yêu quý và trân trọng". Hãng sản xuất Blumhouse cũng bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi đột ngột của James Ransone: "Tất cả nhân viên của Blumhouse vô cùng đau buồn với sự ra đi của James Ransone. Chúng tôi biết ơn vì đã cơ hội được làm việc với James Ransone trong 2 tác phẩm The Black Phone và Sinister. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu của anh vào thời điểm khó khăn này".

Trước khi qua đời, James Ransone có 25 hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Anh từng tham gia rất nhiều phim truyền hình và điện ảnh. Nam diễn viên từng ghi dấu ấn với các phim như series đình đám The Wire của HBOm Generation Kill, Treme, series Bosch của Amazon, Prom Night, Sinister phần 1-2, It: Chapter Two, The Black Phone phần 1. Lần xuất hiện cuối cùng của James Ransone trên màn ảnh là trong phim The Black Phone phần 2 và trong một tập của mùa 2 series Poker Face phát sóng tháng 6.

