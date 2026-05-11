Bảng điểm không phải là duy nhất: Giáo dục cần hướng đến hạnh phúc

Từ áp lực thành tích đến hành trình trưởng thành tự thân

Nhiều năm qua, hình ảnh "con nhà người ta" với bảng điểm cao "chót vót" đã trở thành chuẩn mực vô hình gây áp lực lên thế hệ trẻ. Tuy nhiên, trước sự thay đổi và tốc độ phát triển chóng mặt trong thời kỳ kỷ nguyên số và một thế giới có nhiều biến động, những điểm 10 không còn là tấm vé bảo chứng cho thành công. Giáo dục hiện đại đang đứng trước một cuộc chuyển mình: từ "học để giỏi" sang "học để trưởng thành".

Ở đó, mỗi học sinh không còn là một bản sao trong khuôn mẫu thành tích, mà là một cá thể độc nhất với những thế mạnh riêng và nhịp phát triển khác nhau. Mục tiêu "tối thượng" của giáo dục lúc này không chỉ dừng lại ở kiến thức văn hóa, mà học sinh cần bồi đắp năng lực tự học; tư duy độc lập, sáng tạo, phản biện, kỹ năng sống và khả năng thích ứng – những giá trị nền tảng giúp các em vững vàng và hạnh phúc trong dài hạn.

Học sinh Phenikaa School hào hứng khám phá, tìm hiểu trong một tiết học tại trường. Nguồn ảnh: Phenikaa School

Phenikaa School: Nơi thành tích là "trái ngọt" của sự cân bằng

Tại Phenikaa School, triết lý "Học để trưởng thành, sống trong hạnh phúc" không chỉ là khẩu hiệu mà là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Nhà trường quan niệm: Thành tích là quan trọng, nhưng đó phải là kết quả tự nhiên của một quá trình phát triển toàn diện được cá nhân hóa, nơi con trẻ được khuyến khích khám phá năng lực bản thân, được tạo điều kiện để phát triển tiềm năng, được phép "thử-sai" trong quá trình lựa chọn định hướng tương lai và trưởng thành từ những trải nghiệm ấy.

Một minh chứng rõ nét nhất từ câu chuyện của em Nguyễn Thanh Thảo (Học sinh lớp 11C5/ Phenikaa School). Từng là một cô bé rụt rè, thay vì bị ép buộc phải "bứt phá điểm số", Thảo được khuyến khích bước ra khỏi vùng an toàn thông qua các hoạt động tập thể. Khi nội lực và sự tự tin được củng cố, thành tích học tập của em tự khắc khởi sắc với giải Ba môn Ngữ văn cấp Cụm năm học 2025-2026.

Nguyễn Thanh Thảo (thứ 2 từ phải sang) tự tin tại buổi Tranh cử Hội đồng Học sinh trường. Nguồn ảnh: Phenikaa School

Ở một lứa tuổi nhỏ hơn, em Đinh Thị Minh Phương (học sinh lớp 3A/Phenikaa School) lại là hình ảnh của một tài năng được khơi dậy đam mê từ sớm. Không bị bó hẹp trong khuôn khổ sách vở, Minh Phương được cổ vũ và tạo điều kiện tối đa để phát triển năng khiếu hội họa. Hàng loạt giải thưởng tại các cuộc thi thiết kế như "The Golden Book Cover" hay vẽ tranh quốc tế "Em yêu Hà Nội" là minh chứng cho việc khi trẻ được tôn trọng "chất riêng", được khuyến khích hiện thực hóa năng lực tiềm ẩn và được phát triển theo nhịp độ riêng, các em sẽ tỏa sáng rực rỡ theo cách riêng của mình.

Đinh Thị Minh Phương - một tài năng hội họa được nuôi dưỡng từ sớm tại Phenikaa School. Nguồn ảnh: Phenikaa School

Kiến tạo thế hệ tri thức, bản lĩnh và hội nhập

Thành tích là quan trọng, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất hay cuối cùng. Điều Phenikaa School hướng tới là xây dựng một nền tảng vững chắc về tri thức, kỹ năng và nhân cách để học sinh sẵn sàng hội nhập, tự tin thích ứng, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm cho một tương lai hạnh phúc bền vững.

Học sinh Phenikaa School tại Phenikaa Champions League 2025. Nguồn ảnh: Phenikaa School

Nằm trong Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Phenikaa, Hệ thống Giáo dục Phenikaa từ lớp 1 đến sau đại học được đầu tư bài bản hướng tới chuẩn quốc tế. Tại đây, tinh thần STEM, ICT và nghiên cứu khoa học được nuôi dưỡng và phát triển gắn liền với thực tiễn, giúp học sinh không chỉ thu nhận kiến thức mà còn biết cách kiến tạo giải pháp cho các vấn đề xã hội.

Trong một thế giới đầy biến động, điều giá trị lớn lao mà nhà trường và gia đình có thể trao tặng cho con trẻ không phải là một bảng điểm đẹp, mà là năng lực toàn diện, khả năng thấu hiểu bản thân, tự tin và chủ động lựa chọn con đường phát triển phù hợp để trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều phụ huynh tìm kiếm những môi trường học tập đặt trọng tâm vào phát triển toàn diện, nơi học sinh được đồng hành, được tôn trọng sự khác biệt và từng bước tỏa sáng theo cách riêng.

Với định hướng ấy, Phenikaa School không chỉ đào tạo cho học sinh có những kết quả học tập trước mắt, mà hướng tới một mục tiêu dài hạn hơn: giúp các em trưởng thành với bản lĩnh, năng lực thích ứng và nền tảng hạnh phúc bền vững cho tương lai, để các em tự tin bước ra thế giới và "trưởng thành trong hạnh phúc".