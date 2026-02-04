Bằng chứng chí mạng vụ chồng đại gia của nữ diễn viên phim giờ vàng bị bắt

Vụ việc chồng Sung Yuri - doanh nhân kiêm cựu vận động viên golf chuyên nghiệp Ahn Sung Hyun - bị cáo buộc nhận hối lộ và lừa đảo đã khiến công chúng náo loạn suốt thời gian dài. Cụ thể, từ tháng 9-11/2021, Ahn Sung Hyun bị cáo buộc đã nhận hơn 3 tỷ won (khoảng 54,6 tỷ đồng) tiền mặt cùng quà tặng xa xỉ để giúp 1 doanh nghiệp thúc đẩy việc đưa "Coin A" lên sàn. Chưa hết, chồng Sung Yuri còn bị tố chiếm đoạt thêm 2 tỷ won (36 tỷ đồng) bằng thủ đoạn lừa đảo. Trong phiên tòa sơ thẩm, Ahn Sung Hyun bị tuyên án 4 năm rưỡi tù giam. Ngay sau đó, vị đại gia này đã bị giam giữ trong 1 khoảng thời gian trước khi được bảo lãnh tại ngoại với khoản tiền 50 triệu won (910 triệu đồng) trong thời gian chờ phiên tòa phúc thẩm.

Tới chiều 3/2, tờ Newsen vừa đưa tin về diễn biến nóng của vụ lùm xùm. Theo đó, Ahn Sung Hyun đã được tuyên trắng án trong phiên phúc thẩm. Đồng thời, tòa án chính thức bác bỏ phán quyết ở phiên sơ thẩm trước đó với lý do lời khai do các nhân chứng đưa ra không đủ sức thuyết phục.

Chồng đại gia của Sung Yuri được tuyên vô tội. Ảnh: Naver

Tòa án chỉ ra rằng, các nhân chứng do bên công tố mang tới đưa ra những lời khai không đáng tin cậy. Trong đó, Kang Jong Hyun (tình cũ Park Min Young) - nhân vật trung tâm của vụ án, đã đưa ra những lời khai thiếu nhất quán, bộc lộ ra hàng loạt điểm mâu thuẫn. Đáng nói, doanh nhân họ Kang còn thường xuyên thay đổi lời khai của mình.

Chưa dừng lại ở đó, lời khai của nam ca sĩ MC Mong cũng không đáng tin, thiếu sức thuyết phục 1 cách rõ ràng. Trong quá trình thẩm vấn chéo, nam nghệ sĩ đưa ra hàng loạt câu trả lời mang tính lảng tránh khỏi vấn đề chính, làm suy yếu rõ rệt những lập luận nhằm buộc tội Ahn Sung Hyun do bên công tố đưa ra.

Quan trọng nhất, tòa án đã xác định rằng, Ahn Sung Hyun không phải là đồng phạm cùng hưởng lợi từ các quỹ bất hợp pháp. Thay vào đó, anh chỉ đóng vai trò "người truyền tin" trung gian giữa các bên. Thẩm phán đã chỉ ra điểm mâu thuẫn lớn trong lập luận của bên công tố, đó là Ahn Sung Hyun không thể vừa là kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác lại vừa đóng vai trò đồng phạm cùng chia chác chính số tiền đó.

Dựa trên hàng loạt bằng chứng chí mạng và lý lẽ nêu trên, tòa án đã ra phán quyết có lợi cho Ahn Sung Hyun.

Hàng loạt bằng chứng có lợi đã giúp chồng Sung Yuri lật kèo trong vụ bê bối chấn động dư luận. Ảnh: Nate

Xuyên suốt quá trình xét xử, Sung Yuri nhiều lần bày tỏ niềm tin vào ông xã và khẳng định anh vô tội. Thế nhưng, khi đó công chúng không tin nữ diễn viên, đồng thời yêu cầu cô mau chóng "cuốn gói" khỏi showbiz. Nay đại gia Ahn Sung Hyun thực sự được tuyên vô tội, truyền thông nhận định mỹ nhân họ Sung sẽ sớm trở lại đóng phim.

Sung Yuri sinh năm 1981, chính thức ra mắt làng giải trí khi vừa tròn 17 tuổi với tư cách thành viên nhóm nhạc huyền thoại Fin.K.L. Sau đó, người đẹp 9X chuyển hướng sang diễn xuất và được đóng chính trong loạt phim giờ vàng ăn khách như Nữ Hoàng Tuyết, Chuyện Tình Vượt Thời Gian, Bữa Tiệc Của Các Vị Thần, Hong Gil Dong,... Sung Yuri kết hôn với Ahn Sung Hyun hồi năm 2017. Tới tháng 1/2022, mỹ nhân họ Sung sinh đôi 2 bé gái sau 5 năm kết hôn.

Sung Yuri đóng chính trong nhiều phim giờ vàng nổi tiếng. Ảnh: X