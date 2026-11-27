Khán giả đông kín sảnh chờ tại một cụm rạp Beta Cinemas. Ảnh: Beta Cinemas

Một chuỗi rạp đi ngược số đông

Beta Cinemas hiện có 22 cụm rạp trên toàn quốc, phục vụ trung bình hơn 8 triệu lượt khán giả mỗi năm, xấp xỉ đúng số vé mà Mưa đỏ, phim có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh Việt, bán được. Chuỗi đang mở thêm cụm rạp tại Bến Cát, Lâm Đồng và một số tỉnh phía Bắc. Những địa bàn này giống nhau ở chỗ nhu cầu giải trí đang lên, nhưng muốn xem một phim mới ra rạp, không ít gia đình vẫn phải đi một quãng đường xa hoặc chờ phim lên nền tảng trực tuyến.

Từ 9 cụm rạp năm 2018, Beta Cinemas hiện đã có 22 cụm trên toàn quốc. Ảnh: Beta Cinemas

Tốc độ ấy càng đáng chú ý khi nhìn lại vài năm trước. Theo Vietnam Investment Review, năm 2018 Beta mới vận hành 9 cụm rạp. Tạp chí điện ảnh Screen Daily (Anh) ghi nhận chuỗi này tăng từ 11 cụm năm 2022 lên 21 cụm vào đầu năm 2025, doanh thu năm 2024 gấp 2,5 lần năm 2019 dù đã trải qua những tháng đóng cửa vì dịch, và đặc biệt là không gọi thêm vốn từ sau đại dịch.

Khán giả xếp hàng tại quầy bắp nước trong một ngày cao điểm. Ảnh: Beta Cinemas

Canh bạc mang tên giá vé

Công thức của Beta không có gì bí ẩn: rạp hiện đại, máy chiếu và âm thanh đạt chuẩn quốc tế, nhưng bỏ bớt những thứ xa xỉ để giữ giá vé thấp. Theo Screen Daily, giá vé ở Beta khoảng 50.000 đồng hoặc thấp hơn, trong khi ở các rạp cao cấp là khoảng 94.000 đồng. Ông Bùi Quang Minh, nhà sáng lập Beta, nói với tạp chí này rằng ông nhìn thấy một khoảng trống trên thị trường, khi một bộ phận lớn người dân bị bỏ ngỏ vì giá vé cao.

Rạp đạt chuẩn trình chiếu quốc tế nhưng giữ giá vé mềm là công thức của Beta. Ảnh: Beta Cinemas

Khoảng chênh vài chục nghìn đồng mỗi vé nghe thì nhỏ, nhưng với một gia đình bốn người ở thị xã hay một nhóm công nhân khu công nghiệp, nó quyết định họ ra rạp mỗi cuối tuần hay chỉ dịp Tết. Đó cũng là lý do Beta chọn đặt rạp ở trung tâm thương mại vùng ven thay vì giành mặt bằng đắt đỏ ở lõi đô thị. "Mỗi khán giả mới có cơ hội đến rạp là một bước tiến trong hành trình phát triển thị trường. Beta chọn giữ giá vé ở mức hợp lý vì chúng tôi tin điện ảnh chỉ thực sự lan toả khi đại đa số người dân đều có thể thưởng thức thường xuyên", ông Minh chia sẻ.

Nhóm khán giả chính của Beta là học sinh, sinh viên, người lao động và các gia đình. Ảnh: Beta Cinemas

Vì sao là thời điểm này?

Canh bạc của Beta đang gặp đúng thời. Theo Tuổi Trẻ, năm 2025 khán giả Việt chi gần 5.600 tỷ đồng mua hơn 70 triệu vé xem phim, đều là kỷ lục. Phim Việt, theo Box Office Vietnam, chiếm khoảng 62% thị phần, lần đầu áp đảo phim ngoại ngay trên sân nhà. Nhưng chia cho dân số, mỗi người Việt chỉ ra rạp trung bình 0,7 lần mỗi năm, thấp hơn Malaysia (1 lần) và Singapore (1,3 lần). Mật độ màn hình, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, mới khoảng 12 màn hình trên mỗi triệu dân.

Mỗi người Việt mới ra rạp trung bình 0,7 lần mỗi năm, cho thấy dư địa còn rất lớn. Ảnh: Beta Cinemas

Dư địa nằm ở đâu cũng khá rõ. Cũng theo Sài Gòn Giải Phóng, năm 2025 khu vực phía Bắc ngoài Hà Nội chiếm khoảng 10% doanh thu phòng vé, tăng 3 điểm phần trăm so với năm trước, còn lượng khán giả miền Trung tăng lên ngang khu vực phía Nam ngoài TP.HCM. Phía nhà làm phim cũng đang cần thêm màn hình: dự kiến 70 đến 80 phim Việt ra rạp trong năm 2026, tức 5 đến 6 phim mỗi tháng tranh suất chiếu, trong khi khoảng 70% phim Việt năm 2025 thu dưới 50 tỷ đồng. Thêm một cụm rạp ở tỉnh vì thế không chỉ là thêm doanh thu cho chuỗi rạp, mà còn là thêm đất sống cho những bộ phim nhỏ.

Beta Cinemas đang mở thêm cụm rạp tại Bến Cát, Lâm Đồng và một số tỉnh phía Bắc. Ảnh: Beta Cinemas

Ngày 24/11 vừa qua là Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức trên cả nước, theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội. Nhân dịp này, Beta đưa ra thông điệp "Bắt nhịp kết nối văn hoá, lan toả điện ảnh muôn nơi" và xác định phát triển rạp ở địa phương là định hướng dài hơi. Doanh nghiệp kỳ vọng mỗi cụm rạp mới không chỉ là một điểm giải trí mà còn là nơi người dân được xem phim chất lượng, gần nhà, với chi phí hợp lý.

Beta kỳ vọng mỗi cụm rạp mới là nơi người dân được xem phim gần nhà với chi phí hợp lý. Ảnh: Beta Cinemas

Nghe thì giống khẩu hiệu, nhưng đặt cạnh con số 0,7 lượt mỗi người, logic của Beta khá rõ ràng. Thị trường điện ảnh Việt muốn lớn tiếp không thể chỉ trông vào vài bom tấn gánh doanh thu ở hai thành phố lớn. Nó cần những cái rạp đủ gần và đủ rẻ để người dân ở thị trấn nhỏ coi việc ra rạp là chuyện bình thường của một tối cuối tuần. Và ở cuộc đua ấy, chuỗi rạp vé 50.000 đồng đang đi trước một bước.