Mạng xã hội rộn ràng trước khoảnh khắc ca sĩ Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy sánh đôi đầy tình cảm ở đời thường, khiến nhiều người cho rằng cặp đôi đã chính thức “ngầm công khai” chuyện hẹn hò.

Ảnh: Internet

Không chỉ thu hút sự chú ý bởi sự đẹp đôi, chuyện tình cảm của Hoa hậu Thanh Thủy lần này còn khiến công chúng tò mò hơn bởi hành trình sự nghiệp và sức khỏe của bạn trai. Ít ai biết rằng, cách đây vài năm, Trịnh Thăng Bình từng trải qua giai đoạn khá khó khăn khi mắc chứng liệt dây thần kinh số 7 - một căn bệnh có thể gây méo miệng, lệch mặt, ảnh hưởng rõ rệt đến thẩm mỹ khuôn mặt và đặc biệt là giọng hát khi hát live. Với những người làm nghề ca hát, đây được xem là cú “chí mạng” vào sự nghiệp. Đáng chú ý, tình trạng này có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều, ở cả người trẻ, không chỉ gây nhiều vấn đề sức khỏe mà còn để lại hệ lụy lớn về thẩm mỹ và tâm lý nếu không phát hiện, điều trị kịp thời.

May mắn, nhờ được chữa khỏi kịp thời, hiện tại căn bệnh không còn gây ảnh hưởng đến Trịnh Thăng Bình. Nhưng anh cũng là 1 case cần lưu ý như lời cảnh báo mọi người.

Nguyên nhân gây liệt dây thần kinh số 7

Theo TS.BS Nguyễn Trung Tường (một chuyên gia về y học cổ truyền), bệnh viêm dây thần kinh số 7 hay còn gọi là liệt dây 7 ngoại biên, trong Đông y có tên là khẩu nhãn oa tà. Căn bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, không phân biệt già trẻ, trung tuổi, cao tuổi hay thanh niên. Do đó, mọi đối tượng cần phòng tránh căn bệnh này khi trời lạnh đột ngột.

Có 3 nguyên nhân chính gây nên căn bệnh viêm dây thần kinh số 7. Đó là phong hàn, viêm tai giữa và bệnh zona thần kinh. Ngoài ra, chấn thương cũng có khả năng gây nên hiện tượng liệt mặt vào mùa thu đông. Đây cũng chính là lý do khiến bệnh viêm dây thần kinh số 7 tăng mạnh vào giai đoạn chuyển mùa từ thu sang đông.

Người bị viêm dây thần kinh số 7 sẽ phải đối mặt với các triệu chứng như súc miệng không được, mắt nhắm không khít, không cảm thấy đau đớn hay bất cứ cảm giác gì, chủ yếu là người ngoài nhìn vào sẽ thấy hình dạng mặt, miệng có sự thay đổi như lệch, méo. Đặc biệt là ở người trưởng thành sẽ xuất hiện các biểu hiện như thổi hơi trong miệng không được, khi ăn bị đọng 1 bên, uống nước thì bị chảy ra ngoài.

Căn bệnh dễ bị chẩn đoán nhầm

Theo chuyên gia, khi thăm khám bệnh cần hết sức cẩn thận vì căn bệnh này dễ nhầm lẫn sang liệt trung ương, thường xuất phát từ các nguyên nhân như tai biến mạch máu não, huyết áp cao hoặc các bệnh về tim mạch.

Bệnh nhân bị viêm dây thần kinh số 7 ngoại biên nếu không được chữa trị kịp thời sẽ để lại những di chứng liệt méo miệng, nhất là làm mất thẩm mỹ. Khi bệnh để quá 2-3 năm thì sẽ trở thành tật cực khó chữa khỏi hoàn toàn.

Để điều trị viêm dây thần kinh số 7, nguyên tắc do lạnh là phải khu phong tán hàn, kết hợp châm cứu bằng điếu ngải (hơ vào các chân kim, làm nóng lên để tán hàn), vì cơ chế lạnh làm co mạch máu. Đây là giai đoạn quyết định. Nếu không thực hiện đúng giai đoạn này thì việc điều trị khỏi bệnh sẽ gặp khó khăn.

Nếu bệnh nhân bị chạy dây thần kinh từ chỗ này sang chỗ khác thì cần phải kiên trì châm cứu trong tuần đầu điều trị một số trường hợp không đỡ là do cương bệnh, bệnh nhân cần phải kiên trì châm cứu trong tuần đầu, không nên châm quá nhiều kim vào mặt.

Làm sao để phòng tránh?

Để phòng tránh căn bệnh này, chuyên gia khuyến cáo, không nên để quạt thẳng mặt, không lạm dụng điều hòa, không để điều hòa chiếu một bên người khi ngủ. Khi đi ra ngoài, người lớn cần xoa bóp ngũ quan ở mặt trước khi ra ngoài, trẻ con cần mặc ấm. Bệnh có xu hướng gia tăng mạnh vào mùa thu đông do thời tiết thay đổi đột ngột nên càng phải cẩn thận hơn vào giai đoạn này.

Bệnh nhân bị viêm dây thần kinh số 7 nếu có dùng thuốc thì chỉ là hỗ trợ, muốn khỏi hoàn toàn thì phải sử dụng đến châm cứu. Đặc biệt, bệnh nhân không nên tiêm thuốc vào mặt vì hành động này rất dễ gây xơ cứng, liệt mặt vĩnh viễn. Đây là căn bệnh nếu không cẩn thận sẽ gây mất thẩm mỹ cả đời nhưng nếu biết chữa đúng phương pháp thì rất dễ chữa, nhanh khỏi. Do đó, nếu bạn thấy xuất hiện các dấu hiệu của bệnh viêm dây thần kinh số 7 thì cần tìm đến bác sĩ châm cứu có chuyên môn sâu để thăm khám và được chữa bệnh hoàn toàn, tránh các biến chứng của bệnh.