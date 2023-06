Bàn tiệc Tôm hùm Alaska tăng sức hút cho chương trình "Mua Hảo Hảo ngay - Trăm triệu trao tay"

Hè này, có hai thứ tuyệt đối không thể bỏ qua: Một là các chuyến du lịch kỳ thú, hai là các giải thưởng cực chất đến từ Hảo Hảo! Sau hơn 1 tháng diễn ra, chương trình "Mua Hảo Hảo ngay - Trăm triệu trao tay" đã nhận được hàng trăm nghìn lượt tham gia của người dùng trên khắp cả nước. Mỗi tuần lễ trôi qua đều hứa hẹn sẽ càng bùng nổ và gay cấn hơn khi danh sách người trúng giải tiếp tục được nối dài.

Tiền đậm ví - Quà đậm vị

Tính đến nay, đã có hơn 23.031 quà tặng đã đến tay các khách hàng may mắn. Điều này càng chứng minh sức hút của chương trình "Mua Hảo Hảo ngay - Trăm triệu trao tay" vẫn luôn được duy trì đỉnh điểm trong suốt thời gian vừa qua. Hãy cùng điểm qua những con số biết nói cực ấn tượng:

- 15 khách hàng trúng giải 100.000.000đ tiền mặt.

- 172 khách hàng trúng giải Vali du lịch Mia cao cấp.

- 1.275 khách hàng trúng giải Hộp đựng thức ăn thủy tinh Hảo Hảo.

- 25.000 khách hàng trúng giải tài khoản điện thoại trị giá 100.000đ.

*Cập nhật đến ngày 14/06/2023.

Tổng số người đạt giải tiếp tục tăng cao, hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong thời gian tới!

Chương trình chỉ mới đi hơn ½ chặng đường. Để trở thành người tiếp theo sở hữu những phần quà hấp dẫn trên, người dùng chỉ cần mua các gói mì Hảo Hảo xuất hiện logo chương trình khuyến mãi để có cơ hội săn ngay thẻ cào may mắn xuất hiện ngẫu nhiên bên trong các gói mì. Sau đó tham gia chương trình khuyến mãi bằng cách:

- Cào và nhắn mã dự thưởng gồm 07 chữ số theo cú pháp HAO HAO[khoảng trống] gửi về tổng đài 7039. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể gửi mã dự thưởng qua Zalo OA chính thức của Acecook Việt Nam.



- Xem kết quả quay số trúng giải được diễn ra vào thứ 4 hàng tuần tại website https://www.mihaohao.vn/hao-hao-tram-trieu-trao-tay/ .

Thương hiệu quốc dân tạo bất ngờ với Bàn tiệc Tôm hùm Alaska đẳng cấp

Bên cạnh giải thưởng 100 TRIỆU ĐỒNG tiền mặt cực "ấm túi", các khách hàng trúng Giải Nhất năm nay còn được Hảo Hảo chiêu đãi thêm một phần quà đặc biệt – đó là các Bàn tiệc Tôm hùm Alaska thịnh soạn do chính tay đội ngũ đầu bếp của Hảo Hảo thực hiện. Trong vài tuần qua, các buổi tiệc trao giải đã lần lượt diễn ra tại các tỉnh thành diễn ra lần lượt ở Đồng Nai, Cần Thơ, Thanh Hóa, Phú Yên, Hà Nội, Tiền Giang, An Giang, Bình Dương, Quảng Trị, Kiên Giang, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Nghệ An, Sóc Trăng. Từng chú tôm hùm Alaska tươi sống qua khâu tuyển chọn chất lượng sẽ được chế biến ngay tại điểm trao giải, tạo nên không khí vừa gần gũi, thân thiện, lại vừa hứng khởi cho buổi tiệc ăn mừng. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu, phần thưởng này sẽ giúp bạn cảm nhận hương vị biển cả thêm trọn vẹn và chân thực hơn bao giờ hết. Các cuộc họp mặt đón hè cũng sẽ vì thế mà ngày càng bùng nổ và đầy năng lượng hơn.



Bàn tiệc vừa đủ "chất", vừa có "lượng" tại Phú Yên đã tạo dấu ấn đặc biệt cho buổi trao thưởng.

Với giải nhất của kỳ này, đã có 15 khách hàng may mắn đầu tiên đến từ nhiều tỉnh thành cả nước được may mắn trải nghiệm:

- Khách hàng Nguyễn Văn Lợi tỉnh Cần Thơ.

- Khách hàng Nguyễn Phú Thọ tỉnh Thanh Hóa.

- Khách hàng Nguyễn Thị Lắng tỉnh Đồng Nai.

- Khách hàng Văn Tấn Toản tỉnh Phú Yên.

- Khách hàng Nguyễn Minh Thiện tỉnh Tiền Giang.

- Khách hàng Nguyễn Thị Nguyệt tỉnh Hà Nội.

- Khách hàng Đỗ Thị Thùy tỉnh Quảng Trị.

- Khách hàng Nguyễn Thị Thủy tỉnh An Giang.

- Khách hàng Phạm Văn Định tỉnh Bình Dương.

- Khách hàng Nguyễn Thị Tày tỉnh Quảng Nam.

- Khách hàng Phan Thị Hằng tỉnh Kiên Giang.

- Khách hàng Lê Ngọc Tú thành phố Hồ Chí Minh.

- Khách hàng Trần Minh Tuấn tỉnh Tây Ninh.

- Khách hàng Nguyễn Văn Tiến tỉnh Nghệ An.

- Khách hàng Châu Ngọc Chững tỉnh Sóc Trăng.

Anh Văn Tấn Toản vô cùng phấn khởi trong buổi tiệc trao giải tại gia

Cơ hội vẫn đang kéo dài đến hết ngày 31/07/2023 và chờ các chủ nhân may mắn tiếp theo. Đừng bỏ lỡ dấu ấn đặc biệt cùng Hảo Hảo trong hè này nhé!

Tràn năng lượng, thêm phấn khởi với sản phẩm mới tặng riêng gia đình Việt

Không chỉ khuấy động hè với chương trình khuyến mãi, Hảo Hảo còn chinh phục các thực khách đam mê vị hè với sản phẩm mới "Hảo Hảo mì xào hương vị hải sản đậm vị Việt".

Chỉ cần vài thao tác đơn giản, bạn sẽ có ngay dĩa mì xào với sợi mì dai vàng óng ánh, kèm với đó là súp sệt đậm đà chuẩn hương vị biển, thích hợp cho không khí hè đầy năng động. Nếu là người yêu thích sự nhanh gọn và đam mê hải sản, đừng quên bổ sung người bạn đặc biệt này vào thực đơn đón hè, bạn sẽ ngạc nhiên vì hương vị mà sản phẩm mang lại đấy!

Cùng Hảo Hảo đánh thức mọi giác quan đón hè với sản phẩm mới cực tiện lợi và đậm đà hương vị biển

Sản phẩm mới cũng nằm trong chương trình khuyến mãi mùa hè của Hảo Hảo và hiện được bày bán khắp cả nước. Thưởng thức và cảm nhận nhé!

Về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ACECOOK VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô số II-3, Đường số 11, Nhóm CN II, Khu Công nghiệp Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam