Bản sao virus corona mới do Úc sản xuất được đưa đến phòng thí nghiệm bảo mật cao chuyên chứa một số loại virus nguy hiểm nhất thế giới

Tại đây, các nhà khoa học sẽ trở thành người đầu tiên thử nghiệm và kiểm tra virus đã phát triển để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của nó.



Trong tuần này, các nhà khoa học Úc tuyên bố họ là những người đầu tiên ngoài Trung Quốc phát triển được một phiên bản virus corona nuôi cấy trong phòng thí nghiệm. Bây giờ, virus đã được gửi đến một trong những phòng thí nghiệm khoa học an toàn nhất của Úc - Phòng thí nghiệm Thú y Úc của CSIRO.

Cơ sở "có tính ngăn chặn cao" ở Geelong chứa các mẫu của một số loại virus nguy hiểm nhất thế giới, như Zika, Ebola và SARS. (Ảnh: CSIRO)

Các nhà khoa học CSIRO sẽ cố gắng hiểu thêm về cách thức virus corona mới hoạt động và thử nghiệm các phương pháp điều trị tiềm năng.

Giáo sư Bill Rawlinson từ Bệnh viện Y tế bang NSW và Đại học New South Wales cho biết việc nuôi cấy được virus corona mới là một bước tiến rất lớn để thử nghiệm thuốc chống virus.

"Hiện tại, có khoảng 230 phương pháp điều trị tiềm năng cho virus corona mới đang được thử nghiệm trên khắp thế giới. Bằng cách có virus sống, chúng tôi có thể kiểm tra các loại thuốc chống virus trong ống nghiệm, điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể biết được loại nào có thể hoạt động chống lại virus này và loại nào sẽ được đưa vào thử nghiệm", ông nói.

Các nhà khoa học Úc là những người đầu tiên phát triển coronavirus trong phòng thí nghiệm bên ngoài Trung Quốc. (Ảnh: CSIRO)

Các nhà khoa học từ Đại học Queensland đang sử dụng công nghệ mới để phát triển vắc-xin trong vòng bốn tháng. Sự phát triển này sẽ giúp thực hiện mục tiêu đó nhiều hơn.

Giám đốc y tế và an toàn sinh học của CSIRO Rob Grenfell cho biết nếu một loại vắc-xin có thể được sản xuất và bắt đầu được thử nghiệm nhanh chóng thì đó sẽ là vắc-xin đầu tiên trên thế giới.

"Với cúm lợn, tôi biết rằng một số đội thực sự đã phát triển một loại vắc-xin trong khoảng 9 tuần hoặc lâu hơn sau khi dịch bệnh bùng phát, thật tuyệt vời. Nhưng phải đến mùa cúm tiếp theo thì mới có một loại vắc-xin được sử dụng trong dân số nói chung", ông nói.

Vì lý do an ninh sinh học, không ai sẽ thảo luận về cách thức virus được vận chuyển từ cơ sở này sang cơ sở khác, nhưng họ nói rằng quy trình này rất an toàn.

Chuyên gia về virus học của CSIRO, ông Trevor Drew, cho biết virus này đã được xử lý trong các tủ nơi không có sự tiếp xúc trực tiếp giữa vật liệu và các nhà khoa học. "Nếu phải tiếp xúc, chúng tôi có thể mặc những bộ đồ rất phức tạp với nguồn có hệ thống lọc không khí riêng", ông Trevor nói.

Khoảng 230 phương pháp điều trị coronavirus tiềm năng đang được thử nghiệm trên khắp thế giới. (Ảnh: CSIRO)

Tiến sĩ Grenfell cho biết Phòng thí nghiệm Thú y Úc là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu về xử lý mầm bệnh nguy hiểm: "Trung tâm tại Geelong là một trong số ít những nơi trên Trái đất thực sự có thể thực hiện loại công việc này. Chúng tôi đã tham gia nhiều năm trong các nỗ lực toàn cầu để đối phó với các bệnh như Ebola, Zika".

Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã chia sẻ thông tin di truyền về virus để các bác sĩ ở các quốc gia khác có thể chẩn đoán virus corona mới ở bệnh nhân. Nhưng họ đã không chia sẻ một bản sao thực sự của virus, vì vậy với sự sẵn có của phiên bản do Úc phát triển có nghĩa là các nhà khoa học hiện có thể thử nghiệm các loại vắc-xin có thể.