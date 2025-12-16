Trong vụ án xảy ra tại 39-39B Bến Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, TPHCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 22 bị can về các tội danh "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Bị can Trần Ngọc Thuận và Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn là tài sản Nhà nước, phải thực hiện việc xử lý, sắp xếp theo quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Tuy nhiên, bị can Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) không triển khai theo phương án sắp xếp.

Cuối năm 2009, Lê Quang Thung chủ động thỏa thuận, thống nhất với bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty Việt Tín) về việc bán khu đất trên với giá 1.200 USD/m2 thông qua chuyển nhượng vốn tại Công ty Phú Việt Tín. Theo thỏa thuận, bị can Linh phải chi lại cho phía Tập đoàn cao su 3 triệu USD, trong đó cho riêng Thung 1,2 triệu USD (tương ứng 200 USD/m2).

Thực hiện thỏa thuận, Thung chỉ đạo cấp dưới ký các thủ tục để thành lập Công ty Phú Việt Tín và đề nghị UBND TPHCM thu hồi khu đất trên để giao cho Công ty Phú Việt Tín. Toàn bộ con dấu, hồ sơ pháp lý của công ty này được giao cho Linh, Dừa quản lý.

Sau khi xin được các thủ tục, đến ngày 27-1-2010, Thung tiếp tục chỉ đạo cấp dưới ký tờ trình, đề xuất phương án chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Công ty Retro Havest Finance của Lê Y Linh với giá trị hơn 7,1 triệu USD. Sau đó, Nguyễn Thành Châu, cựu Chủ tịch HĐQT Cao su Đồng Nai và Nguyễn Công Tài, cựu Chủ tịch HĐQT Cao su Bà Rịa, ký hợp đồng chuyển nhượng 80% vốn góp, đồng thời xác nhận khống việc nhận đủ số tiền hơn 5,8 triệu USD (thực tế không có việc chuyển tiền) để Sở KH-ĐT TPHCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi cho Công ty Retro Harvest Finance nắm 80% vốn điều lệ Công ty Phú Việt Tín.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan, Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Đến khoảng cuối năm 2011, khi Lê Quang Thung chuẩn bị nghỉ hưu thì Lê Y Linh chuẩn bị 300.000 USD trong túi giấy màu cam hiệu Hermes. Sau đó, Linh và Dừa mời Thung ăn tối tại một nhà hàng trên đường Lê Duẩn, quận 1 cũ, TPHCM để cảm ơn việc đã chỉ đạo bán 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín.

Khoảng tháng 11-2013, bị can Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch Công ty Quốc Cường Gia Lai) biết thông tin Linh, Dừa muốn bán dự án trên nên tìm hiểu. Sau đó, bị can Loan đàm phán với Linh, Dừa mua lại dự án và thống nhất để bị can Linh ủy quyền cho Dừa ký "hợp đồng hứa bán" với giá 460 tỉ đồng (bao gồm cả tiền sử dụng đất).

Do cần tiền để chi ngoại giao cho Tập đoàn Cao su để tiếp tục mua khu đất, Linh, Dừa đã ứng tiền từ bị cáo Loan. Sau đó, từ ngày 13-12-2013 đến ngày 22-1-2014, Linh, Dừa đã 4 lần rút 45 tỉ đồng rồi đưa cho Dừa.

Cuối tháng 1-2014, Dừa lấy 20 tỉ đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng/tờ, đóng vào 4 vỏ thùng rượu Glenfarclas (chuyển lên xe ô tô, mang đến phòng làm việc của Trần Ngọc Thuận (tại trụ sở Tập đoàn Cao su ở 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TPHCM), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su, đưa cho Thuận. Tại đây, Thuận hỏi "gì đấy", Dừa trả lời "tiền cảm ơn anh em Tập đoàn". "Lúc này, tuy Thuận không bàn bạc, thỏa thuận hoặc yêu cầu gì với Dừa về số tiền này nhưng qua việc Thung nhờ Thuận cho Linh tiếp tục làm dự án như trên thì Thuận hiểu trước đây khi mua bán khu đất, Linh, Dừa có thỏa thuận với Thung về việc sẽ đưa tiền cám ơn anh"- kết luận nêu.

Đến ngày 6-8-2014 và ngày 8-8-2014, Linh, Dừa ký hợp đồng chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho bị can Loan với giá hơn 271 tỉ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất). "Trừ số tiền hơn 114 tỉ đồng phải trả cho Tập đoàn Cao su Việt Nam, bị can Linh và Dừa hưởng lợi hơn 157 tỉ đồng"- Cơ quan điều tra cáo buộc.

Sau khi chuyển nhượng xong, Dừa lấy 25 tỉ đồng, loại tiền mệnh giá 500.000 đồng/tờ, đóng vào 2 chiếc vali kéo màu đen (kích thước 38 cm x 25 cm x 55 cm và 44 cm x 25 cm x 64 cm) rồi hẹn gặp Trần Ngọc Thuận tại nhà riêng. Đến khoảng 21 giờ, Dừa đến nhà Thuận (tại Khu biệt thự Lan Anh, quận 2 cũ, TP HCM), đưa 2 vali tiền này cho Thuận. Sau khi nhận tổng số 45 tỉ đồng của Dừa, Thuận đưa cho 3 cá nhân tại Tập đoàn Cao su tổng số tiền 7,5 tỉ đồng, gồm: Võ Sỹ Lực, Chủ tịch HĐTV; Trần Thoại, thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc và Phạm Văn Thành, Trưởng ban KH-ĐT mỗi người 2,5 tỉ đồng. Thuận sử dụng cá nhân số tiền 37,5 tỉ đồng còn lại.

Theo kết luận điều tra, trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bị can Loan đã ký thỏa thuận đầu tư, đặt cọc với ông Bùi Cao Nhật Quân (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bất động sản Thịnh Vượng, thuộc Tập đoàn Novaland) cam kết chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín để thu về hơn 846 tỉ đồng. Trừ các chi phí, bị can Loan hưởng lợi hơn 297 tỉ đồng.