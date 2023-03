Bản lĩnh nữ chủ doanh nghiệp "vượt bão"

Khó khăn chồng áp lực

Điều hành doanh nghiệp vốn là công việc nhiều sức ép, đặc biệt trong những giai đoạn cả nền kinh tế phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. "Là một người phụ nữ, vừa chăm lo gia đình vừa điều hành doanh nghiệp lại càng thêm áp lực" – Đó là chia sẻ của chị Trần Ngọc Diễm Thuần - Giám đốc Công ty TNHH Nấm Cao Nguyên.

Công ty TNHH MTV Tùng Lộc cũng đã vượt qua thách thức về nguồn vốn, doanh thu một năm đạt trên 50 tỷ đồng

Công ty TNHH Nấm Cao Nguyên là doanh nghiệp nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu sản xuất các loại nấm ăn, nấm dược liệu,… mới được thành lập năm 2019. Khi Covid-19 bùng phát, sản xuất bị ngưng trệ, cùng với lượng hàng hóa bán ra sụt giảm dẫn đến thiếu hụt vốn kinh doanh lưu động, công ty hoạt động cầm chừng



Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ phải hứng chịu rất nhiều tác động và tổn thất từ đại dịch. Ở góc độ cá nhân, phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn hơn, các yêu cầu xuất phát từ gia đình tăng lên, như việc chăm sóc con cái, cha mẹ già do trường học bị gián đoạn, các cơ sở y tế ưu tiên hoạt động chống dịch…

Chị Hoàng Thị Na – Giám đốc Công ty TNHH MTV Tùng Lộc (Lạng Sơn) cho biết công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kinh doanh vật liệu xây dựng nên dịch bùng phát ,tiến độ thi công, giải ngân các công trình chậm, doanh thu công ty luôn ở tình trạng thiếu hụt. Song với những nữ chủ doanh nghiệp như chị Na, khó khăn còn nhiều hơn thế: "Song hành giữa làm kinh tế và chăm sóc gia đình liên tục khiến cho quỹ thời gian của chúng tôi bị luôn luôn bị thiếu hụt. Khó khăn lớn nhất là làm sao để vừa chèo lái doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, vừa đảm bảo hạnh phúc gia đình, con cái được định hướng giáo dục tốt nhất."

Khi có đủ nội ứng ngoại tiếp

Sau hơn 3 năm thành lập, Công ty TNHH Nấm Cao Nguyên hiện đã tăng trưởng 30-40% cả về nhân lực cũng như doanh thu sản phẩm bán ra. "Trong năm 2023, công ty định hướng tăng trưởng 50% so với 2022 với mục tiêu đưa ra thị trường 45 tấn nấm bào ngư xám, 2 tấn nấm linh chi. Đặc biệt, công ty sẽ cung cấp sản phẩm nấm vân chi ra thị trường." – Chị Thuần hào hứng chia sẻ về những kế hoạch phát triển trong giai đoạn mới.

Khó khăn lớn nhất là làm sao để vừa chèo lái doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, vừa đảm bảo hạnh phúc gia đình, con cái được định hướng giáo dục tốt nhất – Bà Hoàng Thị Na chia sẻ.

Công ty TNHH MTV Tùng Lộc cũng đã vượt qua thách thức về nguồn vốn, doanh thu một năm đạt trên 50 tỷ đồng.



Có nhiều yếu tố để giúp các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do nữ làm chủ có thể kiên cường vượt qua giai đoạn khó khăn này đồng thời tăng trưởng vượt bậc.

Khi các doanh nghiệp thiếu vốn, sự hỗ trợ kịp thời của ngân hàng là "bệ đỡ" giúp doanh nghiệp bổ sung nguồn vốn để tái sản xuất và ổn định hoạt động. Công ty TNHH Nấm Cao Nguyên và Công ty TNHH MTV Tùng Lộc là hai trong số nhiều doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình Tiếp sức doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ của Ngân hàng SHB.

Các doanh nghiệp nữ chủ đăng gặp khó khăn bởi Covid 19 được ngân hàng này miễn phí cơ cấu khoản vay, hỗ trợ 6 tháng tiền lãi (đối với khách hàng thuộc diện cần cấu trúc nợ); tài trợ phí cam kết rút vốn lên đến 8% giá trị khoản vay (đối với các khách hàng vay mới), đồng thời được miễn, giảm toàn bộ các loại phí liên quan… Giá trị khoản hỗ trợ này lên đến 10.000 USD, trích từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Để giao dịch tài chính thuận lợi, , SHB còn dành nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp nữ chủ như tặng tài khoản số đẹp đẳng cấp cho doanh nghiệp và lãnh đạo, miễn phí 100% dịch vụ chi hộ lương, miễn phí toàn bộ gói internet banking, phí chuyển tiền trong nước, miễn phí gói Combo tài khoản thanh toán Standard và phí sử dụng trong vòng 6 tháng.

Không chỉ tiếp sức về tài chính, SHB còn phối hợp với ADB tổ chức các lớp đào tạo, các chương trình tư vấn để nâng cao kỹ năng quản trị cho doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

"Thật sự rất vui và biết ơn" – Chị Thuần chia sẻ - "Sự hỗ trợ kịp thời của SHB đã tháo gỡ giúp tôi một phần áp lực và biến áp lực thành động lực để phát triển. Cảm ơn SHB đã đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp chúng tôi phát triển kinh doanh và nhân lực, góp phần tạo thêm việc làm, thu nhập cho đồng bào thiểu số Ê-đê tại đây."

Nếu ngân hàng là yếu tố "ngoại tiếp" thì không thể không kể đến yếu tố "nội ứng".

"May mắn mình có gia đình ở bên đồng hành, hỗ trợ". – Chị Thuần cho biết trong quá trình doanh nghiệp vừa thành lập cũng phải tự mình từng bước cố gắng để khắc phục khó khăn. "Bản thân mình luôn tự nhủ phải nỗ lực mỗi ngày, tự động viên bản thân. Mình xây dựng được lên một doanh nghiệp mà có thể góp phần cho mọi người có thu nhập ổn định, có công ăn việc làm thì đó chính là niềm vui và động lực cố gắng của mình."

Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ ngày càng đóng góp quan trọng cho nền kinh tế. Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ hiện chiếm 26,5% trong tổng số doanh nghiệp cả nước. Khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và là khu vực chủ yếu do nữ làm chủ, đóng góp 40% GDP, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động.