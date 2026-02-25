Băn khoăn hiệu trưởng cắt phụ cấp ưu đãi của giáo viên hợp đồng

Một số ý kiến băn khoăn, tại địa phương, có một số giáo viên hợp đồng thuộc biên chế trả lương, trực tiếp giảng dạy ở trường THCS, tiểu học và mầm non đã được nhận phụ cấp ưu đãi đứng lớp từ nhiều năm nay.

Tuy nhiên, kể từ ngày 1/9/2025, hiệu trưởng các trường đã cắt phụ cấp ưu đãi đứng lớp của giáo viên hợp đồng.

Theo giải thích thì việc cắt phụ cấp đứng lớp được thực hiện theo đúng Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 23/1/2006, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo Bộ GD&ĐT, giáo viên hợp đồng thuộc biên chế trả lương của trường, giảng dạy ở trường THCS, tiểu học và mầm non đều thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Ông Tân hỏi, giáo viên đang trực tiếp giảng dạy theo diện hợp đồng ở các trường THCS, tiểu học và mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân có được hưởng phụ cấp ưu đãi đứng lớp không?

Để làm rõ băn khoăn, thắc mắc của ông Thường Thái Thanh Tân, Bộ GD&ĐT trả lời như sau:

Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 6/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn.

Theo đó, đối tượng áp dụng là nhà giáo (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Như vậy, đối với giáo viên hợp đồng thuộc biên chế trả lương của trường, trực tiếp tham gia giảng dạy ở trường THCS, tiểu học và mầm non đều thuộc đối tượng tính hưởng phụ cấp ưu đãi nhà giáo.

Trong trường hợp này, hiệu trưởng trường học cắt phụ cấp ưu đãi đứng lớp của giáo viên hợp đồng là chưa đúng quy định.