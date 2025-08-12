Bạn học đến nhà chơi thấy 5 thứ ở phòng khách liền nói: Cậu mãi không khá lên được!

Phòng khách vừa là nơi đón tiếp khách, vừa là không gian sinh hoạt chung của cả gia đình. Một phòng khách sạch sẽ, gọn gàng không chỉ giúp gia chủ cảm thấy thoải mái mỗi khi trở về nhà, mà còn tạo thiện cảm với bất kỳ ai ghé thăm. Ngược lại, nếu phòng khách bừa bộn, vương đầy những món đồ không phù hợp, dù nội thất có đắt tiền hay thiết kế sang trọng, tổng thể vẫn mất điểm. Thậm chí khách đến chơi có thể đánh giá rằng chủ nhà không chăm chút cho tổ ấm của mình. Dưới đây là 5 món đồ được khuyên không nên để ở phòng khách nếu muốn giữ cho không gian này đẹp mắt và giàu sinh khí.

1. Bàn trà cồng kềnh

Hiện nay, nhiều gia đình đặc biệt là các bạn trẻ sống trong căn hộ diện tích hạn chế, đã dần bỏ hẳn bàn trà truyền thống ở phòng khách. Nhiều người sẽ thắc mắc: không có bàn trà thì ly nước, đĩa trái cây hay bánh kẹo tiếp khách sẽ đặt ở đâu? Thực tế, một chiếc bàn trà lớn đặt giữa phòng tuy tiện lợi nhưng lại chiếm nhiều diện tích, khiến không gian thêm chật chội. Giải pháp hợp lý hơn là chọn một bàn nhỏ gọn đặt ở góc hoặc dùng xe đẩy mini vừa đủ để bày đồ. Cách này giúp phòng khách trông rộng thoáng, dễ di chuyển và hạn chế va chạm, đặc biệt an toàn hơn cho gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

2. Vật sắc nhọn để lộ ra ngoài

Phòng khách là nơi cả nhà quây quần, cũng là khu vực vui chơi của trẻ nhỏ nên sự an toàn phải đặt lên hàng đầu. Những món đồ có cạnh sắc hoặc nhọn như dao trang trí, mô hình kim loại, đồ nghệ thuật bằng thủy tinh vát cạnh... nếu đặt ở vị trí dễ nhìn và dễ chạm vào, vừa tiềm ẩn nguy hiểm, vừa tạo cảm giác không thân thiện. Với gia đình có trẻ em, nguy cơ tai nạn càng cao. Ngoài ra, khách đến nhà nhìn thấy nhiều vật sắc nhọn có thể cảm thấy căng thẳng và không thoải mái. Giải pháp là cất chúng vào tủ kính hoặc hộp bảo quản, vừa an toàn vừa thẩm mỹ.

3. Cây cảnh đã héo úa

Trồng cây xanh trong phòng khách giúp tăng sinh khí và mang lại cảm giác gần gũi thiên nhiên. Tuy nhiên, cây đã héo hoặc chết thì ngược lại, tạo cảm giác tiêu điều, thiếu sức sống. Theo phong thủy, cây héo còn mang theo nguồn năng lượng xấu, ảnh hưởng đến tâm trạng và vận khí của gia đình. Vì thế, hãy thường xuyên chăm sóc và thay thế cây mới khi cây cũ không còn xanh tốt. Một chậu cây khỏe mạnh sẽ là điểm nhấn giúp phòng khách tràn đầy sức sống.

4. Dụng cụ vệ sinh

Chổi, cây lau nhà hay các loại bàn chải cỡ lớn không nên để ở phòng khách. Không chỉ vì lý do thẩm mỹ, mà còn bởi đây là nơi tiếp xúc nhiều với bụi bẩn và vi khuẩn trong quá trình dọn dẹp. Nếu để ở khu vực sinh hoạt chung, vi khuẩn dễ phát tán ra không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe cả nhà. Thêm vào đó, theo quan niệm dân gian, để dụng cụ vệ sinh ở vị trí trung tâm của nhà có thể khiến vận khí hao tán, không tốt cho tài lộc. Cách tốt nhất là cất gọn vào nhà kho hoặc góc giặt phơi.

5. Quần áo vứt bừa bãi

Không ít gia đình có thói quen sau khi thay đồ xong liền để tạm quần áo trên sofa hoặc ghế trong phòng khách. Việc này khiến không gian trở nên bừa bộn, mất đi sự tinh tươm vốn có của khu vực này. Khách đến chơi mà thấy quần áo chất đống ở sofa sẽ có ấn tượng xấu, cho rằng chủ nhà luộm thuộm. Thêm nữa, quần áo đã mặc dễ mang theo bụi bẩn hoặc mùi khó chịu, không nên để lẫn trong không gian tiếp khách. Giải pháp đơn giản là chuẩn bị móc treo hoặc kệ để quần áo ở gần cửa hoặc phòng ngủ.

Theo Toutiao