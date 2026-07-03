Liên quan vụ “Bộ xương của nam MC ở khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM”, ngày 2/7, Công an TP.HCM đã bàn giao bộ xương cho gia đình đưa về quê an táng lo hậu sự.

Theo kết quả giám định ADN, cơ quan chức năng xác định bộ xương là của anh Nguyễn Duy Khánh (1992, ngụ ấp Phú Hoà B, xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp). Phía người thân gia đình anh Khánh đã làm việc với Công an, hoàn tất các thủ tục cần thiết và tiếp nhận hài cốt của anh Khánh để đưa về quê.

Bên cạnh đó, Công an TP.HCM đề nghị ai là người chứng kiến, người biết việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nạn nhân. Đồng thời, tố giác hành vi phạm tội (nếu có) của các đối tượng có liên quan đến vụ việc trên.

Mọi thông tin liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM số 681, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thủ Dầu Một, số điện thoại: 0962.680.078).

Trước đó, chiều 25/6, lực lượng an ninh của Trung tâm quản lý ký túc xá và khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM tuần tra trong khu vực thì phát hiện xe máy không có người trông coi để trong bãi đất trống bên đường. Kiểm tra, người này phát hiện cách đó khoảng 20 mét có 1 sợi dây vải dù màu xanh được mắc trên cành cây, trên dây mắc 1 quần thể thao.

Đồng thời, phía dưới phát hiện 1 bộ xương người, 1 đôi dép màu trắng và 1 lọ thuốc vỏ màu vàng được bỏ trên hốc cây. Sự việc được báo công an.

Cơ quan chức năng xác định bộ xương là anh Nguyễn Duy Khánh. Người này làm nghề dẫn chương trình (tức MC) và đang ở phòng trọ tại khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hoà (TP.HCM).

Nam MC này được gia đình xác định mất tích từ ngày 6/6. Chính quyền địa phương cho hay, anh Khánh là người tâm lý không ổn định.

Ngày 23/1, anh Khánh có hành vi điều khiển xe máy biển số 67K1-622.82 đến trước cổng Trường Đại học Bách khoa TP.HCM để khỏa thân chụp hình trước bảng tên của Trường Đại học Bách khoa. Tiếp đó, anh Khánh đã đăng tải lên mạng xã hội để nhằm mục đích tạo hiệu ứng người xem.

Do đó, Công an phường Đông Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 28/1 đối với hành vi nêu trên của Khánh, Khánh đã chấp hành. Qua trích xuất camera an ninh ở phòng trọ tại khu phố Bình Thung 1, phường Đông Hoà (TP.HCM), nơi anh Khánh lưu trú, Công an xác định những tư trang tại hiện trường hoàn toàn trùng khớp với những gì anh này mang theo khi rời khu trọ vào ngày 6/6.