Bạn gái tin đồn Quang Hải xuất hiện thoáng qua trong đám cưới Văn Đức nhưng nhan sắc giữa ảnh tự chụp và ảnh được tag của cô nàng lại gây tranh cãi

Hôm nay (30/1), đám cưới của Văn Đức và bạn gái Nhật Linh đã diễn ra tại một khách sạn sang trọng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ngoài các đồng đội cùng câu lạc bộ, ngày vui cặp trai xinh gái đẹp còn có sự góp mặt của Huyền My - bạn gái tin đồn gần đây của Quang Hải.

Nổi lên với danh xưng là "bạn gái tin đồn của cầu thủ Quang Hải", vì thế mà nhan sắc cũng như đời sống thực của Huyền My luôn được dân mạng quan tâm. Trong lần dự đám cưới của Văn Đức - Nhật Linh, nhan sắc đời thường của cô nàng ngoài đời thực bỗng trở thành đề tài để dân tình bàn tán không ngớt. Lọt vào ống kính phóng viên, 9X được nhận xét sở hữu ngoại hình khá nổi bật.

Tuy nhiên, nếu so sánh ảnh trên mạng của Huyền My được đăng tải, nhiều người cho rằng, ảnh trên mạng mà Huyền My tự đăng và ảnh đời thường được phóng viên chụp có phần khác biệt.

Ảnh:Sport 5.

Ảnh Huyền My tự đăng tải trên mạng xã hội nhận được nhiều lời tán dương.

Nhiều người nhận xét ảnh Huyền My tự đăng và ảnh được tag có phần... khang khác!

Mặc dù vậy, nhưng số khác lại cho rằng, con gái ai cũng vậy chứ không riêng gì Huyền My, lúc nào cũng xinh đẹp long lanh miễn bàn với sự trợ giúp của 7749 cái app sống ảo và các góc chụp đẹp nhất nếu tự cầm máy để chụp. Còn với ảnh được tag, phải trừ bớt các yếu tố như góc chụp, ánh sáng, pose dáng thì mới có thể nhận xét nhan sắc của các cô gái một cách khách quan được.

Theo tìm hiểu, Huyền My và cô dâu Nhật Linh chỉ vừa quen nhau được một thời gian. Thế nhưng cả 2 nhanh chóng trở thành đôi bạn thân vì có chung nhiều sở thích. Cách đây ít ngày trên trang cá nhân, Huyền My cũng khoe nhận được thiệp cưới của vợ chồng Văn Đức.